Kendi işini kuracak, şirket ortağı olacaklar dikkat! Emekliliğiniz değişebilir

SSK kapsamında emeklilik için ge­rekli prim gününü ta­mamlayan birçok ça­lışan, yaş şartını bek­lerken kendi işini kurmayı, serbest mes­lek faaliyetine başla­mayı veya bir şirke­te ortak olmayı düşü­nüyor. Ancak bu karar yalnızca ticari hayatı değil, emekli­likte hangi sigortalılık statüsünün esas alınacağını ve ileride bağlana­cak aylığı da etkileyebiliyor. Özel­likle yüksek ücret üzerinden uzun yıllar prim ödemiş olanların bu de­ğişikliği iyi planlaması gerekiyor.

7.000 günü tamamlayanlar hangi şartlarla emekli oluyor?

8 Eylül 1999 sonrasında ve 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı olan 4/a (SSK) kapsamındaki kişiler, kadınlar­da 58, erkeklerde 60 yaşını dol­durmak koşuluyla 7.000 prim günü üzerinden emekli olabili­yor. Alternatif olarak 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 prim günüyle de aynı yaş ko­şullarına tabi olarak emeklilik mümkün. Bu geçiş koşulları 506 sayılı Kanun’un 60. maddesi ve 5510 sayılı Kanun’un geçici 9. maddesi çerçevesinde değerlen­diriliyor. İlk defa 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar için farklı kurallar bulunuyor.

Örneğin 7.491 prim günü bulu­nan bir sigortalı, SSK bakımın­dan 7.000 günlük koşulu sağla­mıştır. Ancak yaşını beklerken hangi statüde çalışmaya devam ettiği önemini korur. Prim günü­nün tamamlanması, gelecekteki emeklilik statüsünün değişme­yeceği anlamına gelmez.

İş yeri açınca Bağ-Kur isteğe bağlı mı?

5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesine göre, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kanunda belirtilen şirket ortak­ları Bağ-Kur kapsamında zorunlu sigortalı sayılır. Ticari veya ser­best meslek kazancı nedeniyle ge­lir vergisi mükellefi olanlar, limi­ted şirket ortakları ve anonim şir­ketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları bu kapsamda değerlen­dirilebilir. Yalnızca anonim şirket hissedarı olmak ise tek başına her zaman 4/b sigortalılığı doğurmaz.

Dolayısıyla “SSK prim günü­mü tamamladım, Bağ-Kur’lu ol­mak istemiyorum” demek, zo­runlu sigortalılık doğuran bir faaliyette Bağ-Kur kapsamına girmeyi engellemez.

Kritik eşik: Son 2.520 günlük hizmet

İlk defa 1 Ekim 2008’den ön­ce sigortalı olanların farklı sta­tülerdeki hizmetleri birleştiri­lirken, 2829 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca son yedi yıllık fiilî hizmet, yani son 2.520 prim günü içindeki ağırlıklı statü be­lirleyicidir. Bu süre takvimdeki son yedi yıl değil, prim ödenen son 2.520 gündür.

Son 2.520 günde 1.261 gün SSK ve 1.259 gün Bağ-Kur varsa SSK; 1.261 gün Bağ-Kur ve 1.259 gün SSK varsa Bağ-Kur şartla­rı öne çıkar. Hizmetler 1.260’ar günle eşitse son tabi olunan sta­tü belirleyici olur. Bu nedenle “Bağ-Kur’da 1.260 günü aşma­mak” yararlı bir pratik uyarı ol­sa da tek başına bütün durum­ları açıklayan mutlak bir kural değildir. Ayrıca 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar bakımından farklı statü belirleme hükümleri geçerlidir.

7.000 gün yerine 9.000 gün riski

Söz konusu dönemde ilk kez sigortalı olan kişiler açısından 4/a normal emekliliğinde 7.000 gün yeterli olabilirken, 4/b nor­mal emekliliğinde 25 tam yıl, yani 9.000 gün koşulu söz konusudur. Dolayısıyla 7.000 gününü tamam­layıp yaş bekleyen bir kişinin da­ha sonra Bağ-Kur şartlarına tabi hale gelmesi, eksik prim günle­rini tamamlama zorunluluğu do­ğurabilir. Emeklilik koşulları, ilk sigortalılık tarihi ve kişinin tüm hizmet dökümü birlikte değerlen­dirilerek belirlenmelidir.

70 bin lira emekli aylığı görünen çalışan ne yapmalı?

1982 doğumlu, 2005 yılında SSK kapsamında çalışmaya baş­lamış bir kadın sigortalıyı dü­şünelim. Toplam 7.491 prim gü­nü bulunuyor. Bu kişi 58 yaşını dolduracağı 2040 yılında, diğer şartları da sağlıyorsa SSK’dan emekliliğe hak kazanabilecek. Uzun yıllar yüksek prime esas kazanç üzerinden çalıştığı için SGK sisteminde bugün ek öde­me dahil yaklaşık 70 bin lira tu­tarında örnek bir emekli aylığı hesaplandığını varsayalım.

Bu çalışan işten ayrılıp kendi işletmesini açtığında veya Bağ- Kur sigortalılığı doğuran bir şir­ket ortaklığına girdiğinde, geç­miş SSK günleri silinmez. Ancak sonraki Bağ-Kur hizmetleri hem hangi statünün esas alınacağını hem de aylık hesabında dikkate alınacak ortalama kazancı etki­leyebilir. Özellikle uzun süre dü­şük kazanç üzerinden Bağ-Kur primi ödenmesi, geçmişte yük­sek kazançla çalışmış sigortalı­lar bakımından beklenen aylık düzeyini olumsuz etkileyebilir.

Burada önemli bir ayrım var: Bağ-Kur’dan emekli olan herke­sin SSK’ya göre yüzde 35 daha düşük aylık alacağına ilişkin sa­bit bir yasal oran yoktur. Örne­ğin 70 bin liralık aylığın yüzde 35 azalması halinde 45.500 li­raya inmesi yalnızca varsayım­sal bir risk senaryosudur; kişiye bağlanacak kesin aylık değildir. Bugün sistemde görünen tutar da 2040 yılında bağlanacak aylı­ğın garantisi sayılamaz.

Daha fazla prim, her zaman daha yüksek aylık demek değil

5510 sayılı Kanun’un 29. mad­desi kapsamında emekli aylığı; güncellenmiş ortalama aylık ka­zanç, aylık bağlama oranı ve il­gili geçiş hükümleriyle hesap­lanır. Bu nedenle Bağ-Kur’a her ay prim yatırmanın aylığı sabit bir tutarda artıracağı söylene­mez. Ödenen primin alt veya üst sınırdan seçilmesi, prim ödeme süresi ve geçmiş kazanç dağılımı sonucu değiştirebilir. Yeni prim­lerin emekli aylığı üzerindeki et­kisi kişiye özel hesaplanmalıdır.

İş kurmadan önce bu üç hesabı yaptırın

Kendi işini kurmayı düşünen sigortalı öncelikle ticari faaliye­tin 4/b zorunluluğu doğurup do­ğurmadığını öğrenmeli. Ardından mevcut hizmet dökümüne göre son 2.520 günlük fiilî hizmet dağı­lımını ve olası emeklilik statüsü­nü hesaplatmalı. Son olarak Bağ- Kur’da ne kadar süre ve hangi pri­me esas kazanç üzerinden prim ödeneceğinin tahmini emekli ay­lığına etkisini karşılaştırmalı.

Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasın­da sigortalı olmuş, SSK’da 7.000 gününü tamamlamış ve yüksek kazançlardan prim ödemiş kişi­ler için bu planlama kritik önem­dedir. Kendi işini kurmak doğru bir ekonomik karar olabilir; ancak emeklilik hesabı yapılmadan atı­lan adım, beklenmedik prim yü­kümlülüklerine ve daha düşük ay­lık ihtimaline yol açabilir.

Unutmayın: Emeklilikte yalnızca kaç gün prim ödedi­ğiniz değil, hangi statüde ve hangi kazanç üzerinden prim ödediğiniz de belirleyicidir.