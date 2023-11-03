En karlı sektör hangisi, hangisine yatırım yapmalı?

Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve bu vatanı bize kanlarıyla sulayarak teslim eden tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyorum. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak BİLİŞİME ve YAZILIMA yatırım ile mümkün.

Meclisten geçen 12. Kalkınma Planı’nda “Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim” 5 ana eksenden biri olarak yer aldı. Bu da ülkemizin dijitalleşme ve teknolojiye olan yatırımlarının artması ile dünyanın en büyük 5 büyük ekonomisi arasına girmenin yolunu da açıkça göstermektedir. Öncelikli gelişme alanları arasında ‘Bilişim ve Yazılımın’ da yer alması durumunda bu hedefe daha hızlı ulaşabileceğiz.

Türkiye yazılım sektörü üretimde 50 yıllık, ihracatta da 30 yıllık bir geçmişe sahiptir. Küresel düzeyde bilişim pazarı, 2022 yılında %3,3'lük büyüme ile 4,4 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılında ise %5,5 büyüme ile 4,6 trilyon dolar seviyesine, 2026 yılında ise 5,8 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması beklenmektedir.

Türkiye bilişim pazarı 2022 yılında 25 milyar dolar büyüklüğe ulaşmıştır. Bilişim sektörü son üç yılda yüzde 20’nin üzerinde büyümektedir. Teknoparkların sayısı 100’ü geçmiş olup, yüzde 50’den fazlası yazılım firmalarından oluşmaktadır.

Hizmet ihracatı, 2021'de 61 milyar dolar, 2022'de %47'lik rekor artışla 90,3 milyar dolara ulaşmış olup, 2023 sene sonu hedefi 120 milyar dolar olup, 2028 yılı hedefi ise 200 milyar dolardır.

Bilişim yazılım hizmetleri ihracatı 2022 yılında 3 milyar dolar olmuştur. 2023 sonu tahmini 5 milyar dolar olup, 5 yıl içinde 15 - 20 milyar dolar hedeflenmektedir.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) destek programı etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

BİT sektörü toplam istihdamı 2022 yılında %15 büyüme ile 213 bin kişiye ulaşmıştır. 22.000’den fazla bilişim yazılım şirketi bulunmaktadır. 10 yılda çalışan sayısını en çok artıran sektör, yüzde 268 artışla 138 bin kişilik istihdama ulaşan yazılım sektörü olmuştur.

Genç nüfus, Türkiye nüfusunun %15,2'sini oluşturan 15-24 yaş grubundaki yaklaşık 13 milyondur.

AB, 2030 yılı 20 milyon bilişimci yetiştirme hedefine karşılık bilişime ve işgücüne yatırım ile ülke olarak bilişimde süper güç olabiliriz.

Girişim sermayesi yatırımları, 10 yılda 9 katına çıkmıştır. 2021 yılında 217 Türk şirketi girişim sermayesi fonlarından yatırım aldı. 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 62 artış kaydetti. Toplam miktarı ise 200 milyon dolardan 1,89 milyar dolar seviyesine çıktı.

Yerlilik oranı, bilgi teknolojileri yazılım kategorisinde yüzde 82’ler seviyesindedir. Bu oran aynı zamanda ülkemizin en katma değerli yüksek sektörlerinden biri olduğunu da göstermektedir.

Yerli oyun piyasa büyüklüğü 2 milyar dolara ulaşmış olup, Avrupa’dan en çok yatırımı alarak ABD ve Çin’in ardından 3. sıradadır.

Kamuda açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş sürecinde açık kaynağa yatırım yapan şirketlerin ve bu alandaki yatırımların artması için yeni teşvik ve destek programlarının hayata geçirilmesi beklenmektedir. Yurtiçi ve yurtdışından en çok yatırım alan şirketler ve teknolojik alanlar Siber Güvenlik, Yapay Zeka, Blokzincir, Kripto, Fintek, Bulut Bilişim ve Otonom Sistemler alanında yazılım geliştiren şirketler büyük ilgi görmektedir. Sektöre yatırım yaparak 3-4 senede milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşabilmek mümkün. Kaynak Veriler: Yazımın içeriğinde yer alan bazı veriler BTHABER 100. yıl sayısından alıntılanmıştır.