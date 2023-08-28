Endonezya’nın donanmasına Türk şirketinden destek

Endonezya’nın şimdiye kadar inşa edilen en büyük ve en gelişmiş su üstü savaş gemisi ‘Merah Putih’ yani Kırmızı Beyaz sınıfı fırkateynin bilişim altyapısı, Türk şirket Havelsan tarafından sağlanacak. Havelsan, 2-3 yıl içinde hazır hale gelecek olan gemilere; sensör paketi, radar sistemi dahil savaş yönetim sistemi (CMS) sağlayacak.

İnsansız hava araçlarından ATAK helikopterlerine, zırhlı personel taşıyıcılarından eğitim uçaklarına kadar Türk savunma sanayisi son yıllarda önemli projelere imza attı, bu projeleri yurtdışına sattı.

2021 yılında 3.2 milyar dolar olan savunma sanayisinin ihracatı, geçen yıl 4.3 milyar dolara ulaştı. Türkiye sadece saha için ekipman satmıyor, ayrıca üretilen yazılımla mühendislik de ihraç ediyor. Örneğin önceki gün inşasına başlanan Endonezya’daki ‘Kırmızı Beyaz’ projesi gibi.

Adını bayrağındaki renklerden alan Endonezya’nın ilk büyük gemisi olan Merah Putih projesi için, Endonezya hükümeti birkaç yıl önce İngiliz kara-deniz ve nükleer mühendislik şirketi Babcock International’un Arrowhead 14o tasarımına dayanan çalışmayı başlatmıştı.İlk olarak iki adet yapılacak olan firkateyn Endonezya’nın devletine ait PT PAL şirketine ait Doğu Java’nın Surabaya kentindeki tesisinde imal edilecek.

140 metre uzunluğa sahip olan firkateyn, Endonezya’da şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük ve en gelişmiş su üstü savaş gemisi olacak. 2020’de imzalanan sözleşmede yer aldığı gibi ilk geminin omurga döşeme töreni geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Endonezya kamu şirketi PT PAL ve İngiliz Babcock tarafından geliştirilen gemiler 2-3 yıl içinde hazır hale getirilecek.

Havelsan’ın savaş yönetim sistemi kullanılacak

PT PAL Operasyon Direktörü Iqbal Fikri’ye göre fırkateyn projesi, Endonezya hükümetinin ithal platform silahlarına bağımlılığı en aza indirmek de dahil olmak üzere yerli savunma sanayiinin kapasitesini ve kabiliyetini geliştirme ve geliştirme taahhüdünün bir parçası. Daha önce Filipin Donanması için de gemi yapmaya başlayan Endonezya’nın Kırmızı Beyaz fırkateyni, maksimum 28 knot hıza sahip olacak.

Gemi, orta menzilli karadan havaya füzeler (SAM’ler) için 24 hücreli dikey fırlatma sistemi (VLS), uzun menzilli SAM’ler için 32 hücreli VLS ve karadan havaya füzeler için 16 hücreli VLS ile donatılacak. Gemide İtalyan Leonardo şirketi imzalı iki adet 76 mm’lik deniz silahı sistemi bulunacak. Ancak geminin en önemli olan bilişim altyapısında ne İtalyan ne de İngilizler var. Firkateynin sensör paketi, radar sistemi dahil savaş yönetim sistemi (CMS) Türk şirketi Havelsan tarafından sağlanacak. Radar sistemleri dahil sensör paketi de yine Türk şirketi Havelsan tarafından temin edilecek.

Daha önce 60 metrelik gemide kullanılmıştı

Türkiye, geçen yıl Endonezya ordusu ile ilgili bu konuda bir anlaşma imzalanmıştı. Türk Deniz Kuvvetleri ve Havelsan tarafından geliştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi, Endonezya donanması için inşa edilen 60 metre uzunluğunda genel olarak Sampari olarak bilinen KCR60 sınıfı ve OPV sınıfı gemiler için kullanıma açılmıştı. Ancak bu anlaşma diğerlerinden daha önemli. Endonezya'nın en büyük deniz üstü gemilerinde bu sistem ilk kez denenecek. Havelsan, Endonezya’daki öncekinden 2.5 kat büyük bir savaş gemisinde ilk kez bu sistem kullanılacak.