Eurochambres’tan Brüksel’e: “Tek pazarın tam gücünü serbest bırakın”
12 Haziran’da Malmö’de yapılan Genel Kurul sonrası Eurochambres paylaşımları ve Eurochambres Başkan Yardımcısı, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Avrupa İş Dünyasının Gündemi paylaşımı, AB’nin “silkelenme sürecine girmekte olduğu” hissiyatını güçlendirmiştir. Türk iş dünyası için de kritik olan bu gelişmelere gelin yakından bakalım.
Eurochambres’ın Brüksel’in taslak ‘tek pazar stratejisi’ne karşılık uyarı niteliğindeki mesajı: “Yüksek enerji faturaları can yakıyor, ama asıl rekabet kaybı kendi yarattığımız çoklu kurallardan geliyor. Küresel ticaret koşulları ve jeopolitik ortam giderek belirsizleşirken, AB’nin Tek Pazar’ın tüm gücünü açığa çıkarma zamanı geldi.”
KPI’sız tek pazar stratejisi olmaz: Komisyon taslağındaki “idari yükü yüzde 25 azaltacağız” ifadesi net zaman çizelgesi ve KPI içermiyor. Odaların mesajı açık: “standart, izin ve raporlama farklılıkları ortadan kalkmazsa AB içi ticarette gerçek ölçek yakalanamaz. Strateji, ancak ölçülebilir kilometre taşları olursa amacına hizmet eder, aksi durumda yetersiz olacaktır”.
“Tek dijital kapı / ortak standart” reçetesi ve Gümrük Birliği 2.0: Eurochambres’ın verileri, AB şirketlerinin parçalı mevzuat ve çoklu prosedürler yüzünden rekabette geride kaldığını gösteriyor. Gümrük beyannamesi örneğinde olduğu gibi tek dijital kapı ve ortak teknik standart talep ediliyor ve “ülkeden ülkeye farklı standart” pratiğine son verilmesi gerektiği belirtiliyor. Brüksel’e “Enerjiyi konuşurken kendi inşa ettiğimiz görünmez gümrük duvarlarını da yıkalım; aksi takdirde Tek Pazar sadece sloganda kalır” mesajı veriliyor.
Bu veri seti, Türkiye’nin Gümrük Birliği 2.0 müzakerelerinde sanayi malları yanında e-ticaret, tarım, hizmet, kamu ihaleleri gibi alanları da kapsayacak kapsamlı ve dijital entegrasyon talebini haklı çıkaracak güçlü kanıtlar oluşturmakta.
Avrupa iş dünyasının gündemi
Artan enerji fiyatları: Eurochambres EES-2025‘e göre yüksek gaz ve elektrik maliyetleri şirketleri zorluyor. Sanayi elektriği hâlâ ABD’nin 2-3 katı. İzin süreçleri yavaş olduğundan yeşil sanayi yatırımları beklemede.
Nitelikli eleman açığı ve iş gücü maliyeti: EES-2025’e göre AB’li işletmelerin önemli bir sıkıntısı da “yüksek ücretler” ve “nitelikli eleman açığı”. OECD-Eurochambres-ICC ortak çalışması, odaların yüzde 70’inin ulusal beceri kurullarında yer aldığını; buna rağmen dijital-yeşil dönüşüme uygun insan kaynağının yetişmediğini gösteriyor.
Rekabet gücü için fikri mülkiyet (IP): EUIPO-EPO verilerine göre patent-veya-marka sahibi KOBİ’lerin ihracatta yüzde 21, ciroda yüzde 68 daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor. IPFB Network’ün Alicante Manifestosu, fikrî mülkiyeti (patent, marka, tasarım, telif) rekabet politikasının merkezine taşımış durumda. ABD ve Çin karşısındaki “inovasyon açığının” kapanması için, ölçekli bir yatırım-teşvik ekosistemine ihtiyaç duyulmakta.
Mevzuatın sadeleştirilmesi: ESG raporlaması için yılda yaklaşık 9.000 euro harcayan küçük KOBİ’ler var. Omnibus Bürokrasi Paketi bu yükü yüzde 35 hafifletmeyi öngörse de, odalar “ölçülebilir somut göstergelere yer verilmesini” istiyor. Bürokratik parçalanma, enerji faturası kadar kâr erozyonuna yol açıyor: Ortalama bir imalat KOBİ’si, izin ve raporlama uyumsuzluğu yüzünden cirosunun yüzde 2-3’ünü işlem maliyetlerine harcıyor. AB içinde bile tıpkı gümrük kapılarında kuyruğa girmiş gibi 10 ülkeye ihracatta 10 farklı bürokrasi katmanıyla uğraşıyorlar.
İşletme devri: Eurochambres’a göre AB’de her yıl 450.000 şirket el değiştiriyor; 150.000’inin süreci ise başarısız kapanıyor. Eurochambres’ın “10 Öneri” paketi, aile içi, çalışan ve sınır-ötesi devirleri aynı önceliğe oturtuyor.
Son söz: Enerji tasarrufu yapan, IP üreten, API hızında işleyen şirketler oluşturmak artık “iyi olur” kategorisinden çıkmış, yaşamsal gereklilik hâline gelmiştir. Tek pazar zincirlerini gevşeten, beceri-maliyet-IP kombinasyonunu aynı anda çözen ülkeler, yeni küresel dalgayı yönlendirecekler. Türk şirketlerinin Eurochambres takvimindeki 2025 kilit etkinliklerini takip edip, katılmalarında yarar var.