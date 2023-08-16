Fabbro Yachts’ın efsanesi F4 modeli denizle buluştu

Türkiye’nin en genç yat üretimi şirketlerinden olan Fabbro Yachts, yeni lüks modeli F45’in ilkini denize indirdi. Hem tasarımı hem de teknik donanımı ve gücüyle, benzerleri arasından sıyrılan F45 modeli, zarafet ve tutkuyu aynı gövdede buluşturuyor.

Doğaner Kundak ve Alper Kundak kardeşler tarafından 2022 yılında kurulan Fabbro Yachts, ilk iddialı ve ses getirecek teknesi F45’i titizlikle süren mühendislik ve tasarım süreçlerinin ardından suya indirdi.

Fabbro Yachts Kurucu Ortağı Doğaner Kundak 2014 yılından itibaren yat üretim sektöründe farklı şirketlerde faaliyet gösterdiklerini söyleyerek, “Daha önce dünya çapında ödüllü projeler almış, sektörde de bilinen birçok firmada çalıştık ve 10’dan fazla süper yat üretiminde proje mühendisi olarak deneyim kazandık. Fabbro'da güzel oldukları kadar benzersiz olan, türünün tek örneği yat tasarımları yaratma konusunda uzmanlığımızı göstermeyi hedefliyoruz. Bu noktada, şirketimizin ismi de bizim için büyük ilham kaynağı oldu. Fabbro İtalyanca da ‘işinin ehli’ demek, sonundaki bro’yu ayrıca, hem ortak hem de kardeş olmamıza bir gönderme olarak düşündük” dedi.

13,5 metre lüks tender üretimi olan F45’in tüm üretim süreçlerinin Tuzla Ada Tersanesi’ndeki şirket çatısı altında yürütüldüğünü söyleyen Doğaner Kundak, “Seri üretimde F45 modelinin yanı sıra 34 (F111) metre çelik motor yat ve F65 model üretimine devam edeceğiz. Halihazırda üretim süreci devam eden F45 teknelerimizden ilkini ağustos ayında su ile buluşturduk. Gelecek hedeflerimiz arasında, yat üretimi sektöründe Türkiye’de lider, dünyada bilinen markalar arasında yer almak için kalitemizi koruyarak büyümek var. Öncelikli hedef pazarlarımız arasında Amerika, Körfez Bölgeleri, Uzak Doğu yer alıyor” diye konuştu.

Ev hissi veren orijinal tasarım

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak ve taleplere hızlı yanıt vererek sektörde öncü olmayı hedeflediklerini belirten Doğaner Kundak, Yenilikçi tasarımlar ve son teknolojilerle donatılmış yatlar üretmek ve global pazarda rekabet edebilirliğimizi artırmak önceliklerimiz arasında. Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı üretim yöntemleri üzerinde de çalışarak sektöre katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Şu anda 30-40 kişilik bir core ekibimiz var, orta vadede bu sayıyı 60’a çıkarmayı planlıyoruz.

Ekibimiz, gövdenin zarif hatlarından iç tasarımın lüks kaplamalarına kadar yatın her yönünü hayata geçirmek için yorulmadan çalışıyor^dedi Fabbro Yachts’ın titiz ve detaylı çalışmalardan sonra deniz tutkunlarının beğenisine sunduğu F45 modeliyle detay bilgiler veren Fabbro Yachts Kurucu Ortağı Alper Kundak ise şunları anlattı: “Teknenin iç tasarımı tamamen kullanıcıya ev deneyimi yaşatmak için tasarlandı.

Bu nedenle başta iç alanlarda tekne sahibi ve kullanıcıları için 2 metreye varan tavan yüksekliği sağlandı. Bölünmüş kamaraları sayesinde de tekne sahibi ve misafirlerine izole alanlar sunuldu. Kişiselleştirilebilir misafir kabini ise ister çift yataklı yatak odası, ister oturma alanı olarak değiştirebiliyor.” Geniş saklama, dolap ve depo alanları, geniş tuvalet ve banyosu ile kullanıcıya olduğundan daha büyük bir tekne hissi vermek üzere tasarlandığını anlatan Alper Kundak, “Tekneye çıktığınızda sizi hareketli bir platform karşılıyor. Bu hareketli platform üzerine küçük oyuncaklarınızı veya botunuzu koyabilirsiniz.

Hemen üzerinde yer alan denize iniş merdiveni sayesinde denizden tekneye ulaşım çok kolay. F45 walkaround olarak tasarlandı yani teknenin en uç noktasına bile hem manevralarda hem de günlük kullanımda en kolay şekilde ulaşıyor ve kimse ile karşılaşmadan ferah bir kullanım sunuyor^diye konuştu F45 model, denizciliği bilmeyen, ilk teknesi olacak kişiler için ideal ulaşım teknesi olarak kullanılmaya uygun olduğunun altını çizen Kundak, “F45’in kapalı versiyonuna da yoğun talep var. Hatta o versiyonun tasarımını tamamladık. 55 feet’ten sonra da 65 feet’e çıkarmak istiyoruz. Ana yüklenici gemimizi F45’in üzerinden kurgulamayı planlıyoruz^diye konuştu.

Denizin büyüleyici güzelliğinden ilham alan tasarımlar

Her Fabbro modelinin bir yattan daha fazlası olduğuna inandıklarının altını çizen Alper Kundak ise sözlerini şöyle bitirdi: “Her bir modelimiz, denizin zamansız zarafetini ve güzelliğini bünyesinde barındıran bir sanat eseri. Bu nedenle, müşterilerimizin en yüksek beklentilerini bile aşan yatlar yaratmaya çabalayarak her tasarıma mükemmellik tutkusuyla yaklaşıyoruz.

İlk konsept tasarımından son rötuşlara kadar, her bir yatın gerçek bir başyapıt olmasını sağlamak için her ayrıntıya büyük özen gösteriyoruz. Fabbro olarak, denizin sınırsız güzelliğini somutlaştıran yat tasarımları yaratmak için en iyi işçilik ve en son teknolojiyi bir araya getiriyoruz. Bu anlamda en son projemiz olan F45 modeli hem tasarım hem de teknik açıdan en üst düzey işimiz oldu, zarafet ve gücün buluştuğu bir tekne diyebiliriz.