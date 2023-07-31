Fonksiyonel cihaz satışı katlanarak büyüyecek

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, geçtiğimiz yıl dünyada 1,4 milyar akıllı telefon satıldığını belirterek, “Bunu 25 milyon adedi katlanabilir telefon. Katlanabilir telefon satışımız her yıl 2 katına çıkıyor. Mobil telefonların geleceği, daha akıllı ve fonksiyonel cihazlarda” dedi.

Akıllı telefon pazarının yenilikçi oyuncularında katlanabilir telefonlar artık tüketicilerin daha fazla tercihi oluyor. Açılıp kapanır özelliğiyle kullanıcılara büyük ekran deneyimi sunan katlanabilir telefonların satışları her yıl katlanarak artıyor.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, geçtiğimiz yıl dünyada 1,4 milyar akıllı telefon satışı yapıldığını belirterek, bunun 25 milyon adedinin katlanabilir telefonlardan oluştuğunu söyledi. Mobil telefonlarda geleceğin katlanabilir telefonlarda olduğunu dile getiren Murat Azdemir, "Her geçen gün daha fazla insan katlanabilir cihazlarımızı tercih ediyor.

Çünkü bu cihazlar insanların başka hiçbir cihazda elde edemeyecekleri bir deneyim sunuyor. Üretildiği zamandan bu yana 3 yılda katlanabilir telefon satışımız her yıl 2 katına çıktı diyebiliriz. Samsung’un globalde katlanabilir telefon kategorisinde pazar payı yüzde 75’ler seviyesinde. Türkiye’de ise bu oran yüzde 95’lere kadar çıkıyor. Yani pazardaki trendi Samsung belirliyor, diyebiliriz. Bu alandaki liderliğimizi katlanarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye MENA Bölgesi’nin lideri

Üst segment telefon satışlarının yüzde 10'unun katlanabilir telefonlardan geldiğine dikkat çeken Azdemir, "2027 yılında da tüm premium segment cihazlarımızın satışının yüzde 25'ini katlanabilir cihazlardan yapılacağını öngörüyoruz.

Büyük ilgi ile karşılanan katlanabilir cihaz kategorimizde, farklı beklentilere karşılık verecek Galaxy Z Flip ve Z Fold serilerimiz bulunuyor. Sahip olduğumuz bu iki ayrı katlanabilir cihaz kategorisi ile beklentiler doğrultusunda her profile uygun inovasyonları üretiyoruz. Türkiye olarak MENA bölgesinde katlanabilir cihaz kategorisinde en çok müşteriye sahip ülkeyiz" diye konuştu.

Tablet kullanımı üst yaşlara doğru kaydı

Akıllı cihaz pazarında rekabetin yaşandığı bir diğer alan ise tablet ve akıllı saatler. Türkiye’de tablet pazarının akıllı telefon pazarından daha fazla büyüme gösterdiğini dile getiren Murat Azdemir, "Ülkemizde pazar yıllık yüzde 10’luk büyüme gösteriyor ve yıllık 1,5 milyon tablet satılıyor.

Tablet kategorisinde 2022 yılı sonunda yüzde 33’lük pazar payı ile akıllı telefon segmentinde olduğu gibi pazar lideriyiz. Tablette geçtiğimiz yıllarda çocuk - genç kullanımı daha yoğunken, son dönemde profesyonel cihazlarla daha üst yaşlara kaydığını görüyoruz.

Akıllı saat tarafında ise sektör genelinde satışların her yıl, bir önceki senenin iki katı arttığını görüyoruz. Tahmini olarak Türkiye’de yılda 800 bin ila 1 milyon arasında akıllı saat satılıyor. Akıllı saat segmentinde pazar yıldan yıla 2 kat büyürken, Samsung olarak 3 kat fazla büyüyoruz” diye konuştu.

Pazar henüz doygunluğa ulaşmadı

Türkiye’de akıllı telefon pazarının her yıl yüzde 5 büyüdüğünü kaydeden Azdemir, ancak satışların gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğunu söyledi. Samsung olarak yüzde 41 pazar payıyla Türkiye'de lider olduklarını vurgulayan Azdemir, "BTK’nın verilerine göre geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de tekil mobil abone sayısı 90 milyon adedi aştı.

Konuşma süresinde Avrupa'da ilk sıradayız. Bu kadar çok telefon kullanan bir millet olarak telefon değiştirmede, AB ve ABD’deki yenileme oranının altındayız. Türkiye’de yıllık telefon satışları ortalama 10 milyon. Aslında 85 milyonluk nüfusa sahip bir ülkede beklenen, yılda 20 milyonun üzerinde akıllı telefon satılmasıdır. Dolayısıyla Türkiye pazarının henüz bir doygunluğa ulaştığını söyleyemiyoruz" dedi.

Konuşmada birinciyiz

6 yıl: Türkiye’de telefon değiştirme sıklığı. (Avrupa ve Amerika’da 2.5 yıl)

16 GB: Bir kişinin aylık ortalama internet kullanımı.

549 dakika: Türk halkının aylık konuşma süresi. (Avrupa’da birinci sırada)

5.5 saat: Türkiye’de günlük telefon kullanım süresi.

150 kez: Bir günde ortalama telefona bakma sayısı.