Geceden aklımda kalanlar

Son iki yıldır Yılın Basın Lansmanı kategorilerine yaptığı farklı projeler, akılda kalan işlerle adeta ambargo koyan Renault Grubu bu yıl da Renault Austral Gökçeada Lansmanıyla ödülü kaptı.

Hayatımda duymadığım ilginç title’lı jüri üyeleri haricinde gerçek anlamda bu işi yaşayan, otomotiv sektöründe sektörle birlikte mevsim farketmeksizin lansman lansman gezen, farklılıkları gören otomotiv gazetecilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül bence satış ödülleri haricindeki oldukça kıymetli. Tabii biraz kendimizi kayırmıyor değilim. Sunucular Yetkin Dikinciler ve sevgili Çağıl Özge Ozkul da geceye ayrı bir tat kattılar.

Gördüğüm en yoğun katılımlı ODMD gecesiydi, bu seviye kalabalıklarda fuaye tarafına biraz daha önem vermek şart adeta doldu taştı salon. Fiat’ın konuya çok hazırlıklı ve motive gelmesi, bayrakları çok şıktı. Ford ekibi çok heyecanlıydı. Bazı markalar adeta bütünleşik gelmişti bir takım gibi. Bazıları da yine mesafeli.

Egea Türkiye’nin yine en çok satılan otomobili oldu. Chery, Skoda, Volvo kendi adlarına tarih yazdılar. Premium markalar BMW, Mercedes-Benz, Audi 25 bin barajına sıralandılar. Daha çok detay var ufak ufak aktarmaya devam edeceğim.