Gençlerden gelecek senaryoları ve çözümleri
2145 yılında İstanbul Limanı’nda tam otonom bir gemi, tanımlanamayan bir biyolojik tehdit nedeniyle karantinaya alınıyor. 2080’de Tokyo’da zamanın akışı bozuluyor. Saatler geri sarıyor, insanlar bir anlığına yok oluyor ve şehir altyapısı donup yeniden çalışmaya başlıyor.
Başka bir tarihte, yeşil gelecek vaadiyle geliştirilen bir bitki, gezegenin ekolojik dengesini bozuyor. Gelecekte bir başka günde ise dijital kimlik sistemi çöküyor. Hastaneler, bankalar ve okullar milyonlarca insanı tanıyamıyor.
Bu okuduklarınız, bilim kurgu filmlerinden ya da romanlarından alıntı değil. Gençlerin bilimsel temelli kurguladıkları gelecek senaryoları. Hayal gücü ile küresel analizi buluşturuyor ve çözüm önerileri de sunuyorlar.
İklim krizi, yapay zeka, biyoteknoloji, dijital kimlik ve benzeri konular dünya ile birlikte gençlerin de geleceğini etkileyecek. İşte bu nedenle, Future Problem Solving Türkiye 2026 yarışmasında, gençler gelecek için fikirler üretti. 1974 yılında Dr. E. Paul Torrance tarafından geliştirilen Future Problem Solving programı, öğrencilerin geleceğe yönelik olası sorunları öngörmesini ve yaratıcı analitik çözümler üretmesini hedefliyor.
Misyonu; gençlerin küresel çapta problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak olumlu ve ulaşılabilir bir gelecek kurmalarını sağlamak. 40 ülkede uygulanan programa öğretmenler, öğrenciler, idareciler ve aileler katılabiliyor.
Kategoriler; Küresel Problemler, Toplumsal Projeler, Yaratıcı Yazarlık ve Hikaye Anlatımı. 6 basamaklı problem çözme modeli kullanılıyor: 1. Gelecek senaryosundaki sorunları tespit etmek. 2. Temel problemi belirlemek. 3. Temel problem için çözümler üretmek. 4. Çözüm önerilerini değerlendirmek için kriter geliştirmek 5. Çözüm önerilerini kriterlere göre puanlamak. 6. Aksiyon Planı geliştirmek.
Zaman kırıldı, sistem çöktü, senaryolar kazandı
“Yaratıcı Yazarlık” kategorisinde öğrencilerden 20-30 yıl sonrasını bilimsel temelli bir kurguyla ele almaları istendi. 51 okuldan 450 öğrencinin katıldığı kategoride, FMV Florya Işık İlköğretim öğrencilerinin küresel sorunlara bilimsel temelle yaklaşan senaryoları öne çıktı. ABD’de düzenlenecek Future Problem Solving IC 2026 Dünya Finalleri Konferansı’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandılar. Derece alan senaryo başlıklarından bazıları şöyle: Bir Ekolojik Distopya, Kırık Zaman, Monolithos Pasının Uyanışı, Boşlukta.
Öğrenciler hayal güçlerinin ışığında, günümüzün en önemli küresel sorunlarını derinlemesine analiz etti. Senaryolarda kuantum fiziği üzerinden küresel bir “zaman kırılması”, otonom sistemlerde ortaya çıkabilecek biyogüvenlik açıkları, biyoteknolojik bir bitkinin yol açtığı ekolojik çöküş ve dijital kimlik sisteminin çökmesi gibi başlıklar işlendi.
Türkiye’yi temsil edecek metinler; etkili anlatım dili, sağlam neden-sonuç ilişkileri kurması, toplumsal etkileri analiz etmesi ve çözüm perspektifi geliştirmesi kriterlerine göre seçildi.
Kategoride birçok ödül alan okulun yarışma hazırlık sürecinde, seçilen 6. ve 7. sınıf öğrencileri her hafta bireysel ve grup çalışmaları yaptı. Akademik makaleler, bilimsel içerikler ve analiz videoları üzerinden araştırma yaparak gelecek senaryoları geliştirdiler.
Bugünün gençleri ne yazık ki yarınlarını bizim yarınlarımızı düşündüğümüzden daha çok düşünmek zorundalar. Çünkü onların karşılaşacağı problemler, bizimkilerden daha karmaşık ve çok katmanlı.
Bu nedenle, olası gelecek senaryoları üzerine düşünüp yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmaları gerekiyor.
