Büyük dönüşüm bulmacasının eksik parçaları

Sürdürülebilirlik artık sadece sorumluluk değil, var olmanın koşulu. Şirketler rekabet edebilmek, regülasyonlara uyabilmek, yatırım ve yetenek çekebilmek için dönüşmek zorunda. Dünyanın kurtuluşu için büyük ve güçlü bir ha­rekete ihtiyacımız var.

Bu büyük hareket, tıpkı büyük bir bulmaca gibi. Her bir kurum, o puzz­le’ın benzersiz bir parçası. Bir parça eksikse re­sim tamamlanmaz. Bu büyük bulmacada siz ne­redesiniz?Bu durumda; sorun, sorumluluk ve fırsat nedir? Sorun; büyük resmin eksik parça­ları. Sürdürülebilirlik hedeflerinin niyet olarak kalması, dönüşümün sektörlere eşit dağılma­ması, birçok kurumun küçük ölçekli olduğunu düşünerek sorumluluk almaması. Oysa bütün­sellik için o küçük parçanın değeri çok büyük. Sorumluluk; tüm parçaları tamamlamak.

Ger­çek dönüşüm yolunda karbon ayak izini azalt­mak için önce kurum kültürünü ve etki ekosis­temini yeniden tasarlamak. Şeffaf raporlama, adil üretim, döngüsel iş modelleri büyük res­min önemli parçaları. Fırsat; dönüşümün kaza­nanı olmak. Finansman akışları artık sürdürü­lebilir şirketleri tercih ediyor. Genç yetenekler sürdürülebilirlik odaklı işverenleri seçiyor. Pa­zarda yeni iş modellerine ihtiyaç var.

Dönüşümün aktörleri buluşuyor

2025 SKA Raporu’na göre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yalnızca yüzde 35’i he­defe ulaşma yolunda ya da orta düzeyde ilerle­me gösteriyor. Hedeflerin yaklaşık yarısı çok yavaş ilerliyor ve yüzde 18’i ise gerilemiş du­rumda. 2030’a kadar başarıya ulaşmak için hız­lanmalıyız.

UN Global Compact Türkiye 2025 Zirvesi “Daha Hızlı, Daha İleri” temasıyla 5 Aralık’ta İstanbul’da düzenleniyor. Sürdürüle­bilirlik dönüşümünün aktörleri daha adil, kap­sayıcı ve yaşanabilir bir dünya için eylemleri hızlandırmak amacıyla bir araya geliyor. Kü­resel, bölgesel ve yerel düzeyde sorumlu lider­likten iklim eylemine, sürdürülebilir finans­tan düzenlemelere, insan haklarından inovas­yona sürdürülebilirlik gündemi tartışılacak. İş dünyası liderleri kurumsal sürdürülebilir dö­nüşümde üst düzey liderliğin rolünü ve somut hedeflerin stratejik önemini ele alacak.

Gele­ceğe yönelik içgörülerini paylaşacak, sürdürü­lebilirlik trendlerini ve yeni fırsatları anlata­cak. Küresel kredi derecelendirme kuruluşları, banka ve şirketlerin finans liderleri, sürdürü­lebilirliğin finansmanına değinecek. Ulusal ve uluslararası düzenlemelerden sorumlu kurum temsilcileri ise, sürdürülebilirlik düzenleme­leri ve Türkiye iş dünyasına etkilerinden söz edecek.

Değer zincirinden günlük iş pratikleri­ne, tedarikten pazarlama ve iletişime, iş süreç­lerinin ayrılmaz parçası olan sürdürülebilirlik; otomotivden gıdaya, enerjiden danışmanlığa farklı sektörlerin üst düzey yöneticileri tara­fından bir kurum kültürü meselesi olarak ele alınacak.

Dönüşüme yön veren hareketin parçası olmak

Sürdürülebilir gelecek için dönüşüme yön veren hareketin parçası olmak tüm kurumların görevi. UN Global Compact Türkiye 2025 Zir­vesi katılımcılara; sürdürülebilirlik ekseninde iş dünyasının rotasını belirleyen yeni fikirler, ortak hedefler ve dönüşüm hikâyeleri etrafında buluşma, yeni bağlantılar kurmak üzere edin­dikleri bilgi ve ilhamı kurumlarına taşıma ola­nağı sunuyor.

Daha iyi bir geleceğe katkı sun­mak ve dönüşüme yön veren hareketin parça­sı olmak isteyenler bu zirvede bir araya geliyor. Bugün sürdürülebilirlik sadece etik bir seçim değil; büyümenin güçlü itici gücü. Yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar soruyor: “Bu hareketin içinde sizin yeriniz neresi?” Tüm parçalar ye­rine yerleşmeden resmi tamamlayamayız. Peki siz, kendi parçanızı nereye koyuyorsunuz?