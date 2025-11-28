Büyük dönüşüm bulmacasının eksik parçaları
Sürdürülebilirlik artık sadece sorumluluk değil, var olmanın koşulu. Şirketler rekabet edebilmek, regülasyonlara uyabilmek, yatırım ve yetenek çekebilmek için dönüşmek zorunda. Dünyanın kurtuluşu için büyük ve güçlü bir harekete ihtiyacımız var.
Bu büyük hareket, tıpkı büyük bir bulmaca gibi. Her bir kurum, o puzzle’ın benzersiz bir parçası. Bir parça eksikse resim tamamlanmaz. Bu büyük bulmacada siz neredesiniz?Bu durumda; sorun, sorumluluk ve fırsat nedir? Sorun; büyük resmin eksik parçaları. Sürdürülebilirlik hedeflerinin niyet olarak kalması, dönüşümün sektörlere eşit dağılmaması, birçok kurumun küçük ölçekli olduğunu düşünerek sorumluluk almaması. Oysa bütünsellik için o küçük parçanın değeri çok büyük. Sorumluluk; tüm parçaları tamamlamak.
Gerçek dönüşüm yolunda karbon ayak izini azaltmak için önce kurum kültürünü ve etki ekosistemini yeniden tasarlamak. Şeffaf raporlama, adil üretim, döngüsel iş modelleri büyük resmin önemli parçaları. Fırsat; dönüşümün kazananı olmak. Finansman akışları artık sürdürülebilir şirketleri tercih ediyor. Genç yetenekler sürdürülebilirlik odaklı işverenleri seçiyor. Pazarda yeni iş modellerine ihtiyaç var.
Dönüşümün aktörleri buluşuyor
2025 SKA Raporu’na göre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yalnızca yüzde 35’i hedefe ulaşma yolunda ya da orta düzeyde ilerleme gösteriyor. Hedeflerin yaklaşık yarısı çok yavaş ilerliyor ve yüzde 18’i ise gerilemiş durumda. 2030’a kadar başarıya ulaşmak için hızlanmalıyız.
UN Global Compact Türkiye 2025 Zirvesi “Daha Hızlı, Daha İleri” temasıyla 5 Aralık’ta İstanbul’da düzenleniyor. Sürdürülebilirlik dönüşümünün aktörleri daha adil, kapsayıcı ve yaşanabilir bir dünya için eylemleri hızlandırmak amacıyla bir araya geliyor. Küresel, bölgesel ve yerel düzeyde sorumlu liderlikten iklim eylemine, sürdürülebilir finanstan düzenlemelere, insan haklarından inovasyona sürdürülebilirlik gündemi tartışılacak. İş dünyası liderleri kurumsal sürdürülebilir dönüşümde üst düzey liderliğin rolünü ve somut hedeflerin stratejik önemini ele alacak.
Geleceğe yönelik içgörülerini paylaşacak, sürdürülebilirlik trendlerini ve yeni fırsatları anlatacak. Küresel kredi derecelendirme kuruluşları, banka ve şirketlerin finans liderleri, sürdürülebilirliğin finansmanına değinecek. Ulusal ve uluslararası düzenlemelerden sorumlu kurum temsilcileri ise, sürdürülebilirlik düzenlemeleri ve Türkiye iş dünyasına etkilerinden söz edecek.
Değer zincirinden günlük iş pratiklerine, tedarikten pazarlama ve iletişime, iş süreçlerinin ayrılmaz parçası olan sürdürülebilirlik; otomotivden gıdaya, enerjiden danışmanlığa farklı sektörlerin üst düzey yöneticileri tarafından bir kurum kültürü meselesi olarak ele alınacak.
Dönüşüme yön veren hareketin parçası olmak
Sürdürülebilir gelecek için dönüşüme yön veren hareketin parçası olmak tüm kurumların görevi. UN Global Compact Türkiye 2025 Zirvesi katılımcılara; sürdürülebilirlik ekseninde iş dünyasının rotasını belirleyen yeni fikirler, ortak hedefler ve dönüşüm hikâyeleri etrafında buluşma, yeni bağlantılar kurmak üzere edindikleri bilgi ve ilhamı kurumlarına taşıma olanağı sunuyor.
Daha iyi bir geleceğe katkı sunmak ve dönüşüme yön veren hareketin parçası olmak isteyenler bu zirvede bir araya geliyor. Bugün sürdürülebilirlik sadece etik bir seçim değil; büyümenin güçlü itici gücü. Yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar soruyor: “Bu hareketin içinde sizin yeriniz neresi?” Tüm parçalar yerine yerleşmeden resmi tamamlayamayız. Peki siz, kendi parçanızı nereye koyuyorsunuz?
