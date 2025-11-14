Geleceğin suyunu koruyan değerli bir yolculuk
Su olmazsa, dünyada yaşam da olmaz. Su sıkıntısı dünya nüfusunun yüzde 40'ını etkiliyor ve bu oranın artacağı tahmin ediliyor. İnsan kaynaklı nedenlerle oluşan atık suların yüzde 80ʼi arıtılmadan nehirlere ve denizlere akıtılıyor.
Temiz ve sağlıklı suya erişim bir insan hakkı. Oysa her gün yaklaşık 1,8 milyar insan temiz olmayan su içiyor. Sağlıklı yaşam ve ekonomik sürdürülebilirlik için temiz denizlere ihtiyacımız var. Çünkü denizler gıda, ilaç, biyoyakıt ve daha birçok ürünün üretimi için doğal kaynak sağlıyor.
Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik için “sudaki yaşamı korumamız” gerek ve şart. Suyun yani hayatın sürdürülebilirliği için, BM küresel kalkınma amaçlarından özelikle beş madde üzerinde çalışmak zorundayız. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Madde 6 Temiz Su ve Sanitasyon; herkes için erişilebilir sağlıklı sürdürülebilir su yönetimi. 13 İklim Eylemi; iklim değişikliği ve etkilerine yönelik acil eylem.
14 Sudaki Yaşam; okyanusların, denizlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı. 12 Amaçlar İçin Ortaklıklar; bu konuda daha çok ortak proje geliştirilmesi. Ve bu bilinçle bir gelecek yaratmak için Madde 4 Nitelikli Eğitim; bilginin ve yaşam boyu öğrenmenin herkese ulaşması, kapsayıcılık.
Hayat kaynağımız su için hep birlikte hareket zamanı
Suyun geleceği için bu beş küresel amaç bir projede buluştu. QNB Türkiye, Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP iş birliğiyle gerçekleşen “Su ile Hayata” projesi ile tüm Türkiye’de çocuklar suyun değerine doğru bir yolculuğa çıkıyor. 7–14 yaş arası çocuklar “su bilinci, su tasarrufu, yağmur suyu ve kullanımı, su ve sürdürülebilirlik, gelecekte su ve su kaynaklarının tüketimi, Türkiye’de ve dünyada su kaynaklarının yönetimi” konularında eğitim alıyor.
UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, iklim değişikliğinin artan etkileriyle birlikte Türkiye’nin su kaynakları üzerindeki baskının da arttığını belirtiyor. “Suyu tasarruflu ve akıllı kullanmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Proje çocuklara suya saygı duymayı, verimli kullanmayı ve korumayı öğretiyor. Suyun her damlasının neden değerli olduğunu anlatıyor. Ülke genelinde çok daha fazla çocuğa ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz.” diyor.
Türkiye su kıtlığı yaşamasın diye...
QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ise proje için şunları söylüyor: “Artan nüfusla birlikte kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 2030 yılında 1.200 metreküpe, 2040 yılında 1.116 metreküpe, 2050 yılında ise 1.069 metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. Tahminler Türkiye’nin su kıtlığı çeken bir ülke durumuna gelebileceğini gösteriyor. Su için çocuklarda farkındalık oluşturmak geleceğe yapılan en değerli yatırım. ‘Su ile Hayata’ projemiz, dönüşüm yolculuğumuzun toplumsal boyutunu güçlendiriyor.”
QNB Türkiye, 2015 yılında kurduğu “Minik Eller Büyük Hayaller” Sosyal Sorumluluk Platformu ile 750 binden fazla çocuğun hayallerine ilham verdi. Geçtiğimiz yıl başlayan “Su ile Hayata” projesi ise, bugüne kadar 69 gönüllü eğitmenle 20 şehirde 3.600’den fazla çocuğa ulaştı. Sevgi Evleri’ndeki özel oturumlar ve web sitesindeki dijital içerikler öğrenme deneyimini sürekli hale getiriyor.
Gönüllü eğitmenler, gezici kütüphane ile köylere de ulaşarak çocuklarla birlikte “su yolculuğuna” çıkıyor. Proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğinde kurulan ‘’İstasyon Gaziantep”teki atölyelerle çocuklar suyun yaşamımızdaki yerini keşfetti. Dileğimiz, suyun geleceği için ortak çalışmaların çoğalması ve yaygınlaşması.
