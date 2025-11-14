Geleceğin suyunu koruyan değerli bir yolculuk

Su olmazsa, dünyada yaşam da olmaz. Su sıkıntısı dünya nüfusunun yüzde 40'ını etkiliyor ve bu oranın artacağı tahmin edi­liyor. İnsan kaynaklı nedenlerle oluşan atık suların yüzde 80ʼi arıtılmadan nehir­lere ve denizlere akıtılıyor.

Temiz ve sağ­lıklı suya erişim bir insan hakkı. Oysa her gün yaklaşık 1,8 milyar insan temiz olma­yan su içiyor. Sağlıklı yaşam ve ekonomik sürdürülebilirlik için temiz denizlere ihti­yacımız var. Çünkü denizler gıda, ilaç, bi­yoyakıt ve daha birçok ürünün üretimi için doğal kaynak sağlıyor.

Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik için “sudaki yaşamı korumamız” gerek ve şart. Suyun yani hayatın sürdürülebilirliği için, BM küresel kalkınma amaçlarından özelikle beş madde üzerinde çalışmak zorundayız. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Mad­de 6 Temiz Su ve Sanitasyon; herkes için erişilebilir sağlıklı sürdürülebilir su yö­netimi. 13 İklim Eylemi; iklim değişikliği ve etkilerine yönelik acil eylem.

14 Sudaki Yaşam; okyanusların, denizlerin korunma­sı ve sürdürülebilir kullanımı. 12 Amaçlar İçin Ortaklıklar; bu konuda daha çok ortak proje geliştirilmesi. Ve bu bilinçle bir gele­cek yaratmak için Madde 4 Nitelikli Eği­tim; bilginin ve yaşam boyu öğrenmenin herkese ulaşması, kapsayıcılık.

Hayat kaynağımız su için hep birlikte hareket zamanı

Suyun geleceği için bu beş küresel amaç bir projede buluştu. QNB Türkiye, Habi­tat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkın­ma Programı UNDP iş birliğiyle gerçekle­şen “Su ile Hayata” projesi ile tüm Türki­ye’de çocuklar suyun değerine doğru bir yolculuğa çıkıyor. 7–14 yaş arası çocuk­lar “su bilinci, su tasarrufu, yağmur suyu ve kullanımı, su ve sürdürülebilirlik, ge­lecekte su ve su kaynaklarının tüketimi, Türkiye’de ve dünyada su kaynaklarının yönetimi” konularında eğitim alıyor.

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yar­dımcısı Miodrag Dragisic, iklim değişik­liğinin artan etkileriyle birlikte Türki­ye’nin su kaynakları üzerindeki baskının da arttığını belirtiyor. “Suyu tasarruflu ve akıllı kullanmak her zamankinden da­ha önemli hale geldi. Proje çocuklara suya saygı duymayı, verimli kullanmayı ve ko­rumayı öğretiyor. Suyun her damlasının neden değerli olduğunu anlatıyor. Ülke genelinde çok daha fazla çocuğa ulaşmak için hep birlikte çalışıyoruz.” diyor.

Türkiye su kıtlığı yaşamasın diye...

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ise proje için şunları söylüyor: “Artan nü­fusla birlikte kişi başına düşen kullanı­labilir yıllık su miktarının 2030 yılında 1.200 metreküpe, 2040 yılında 1.116 met­reküpe, 2050 yılında ise 1.069 metrekü­pe kadar düşmesi bekleniyor. Tahminler Türkiye’nin su kıtlığı çeken bir ülke du­rumuna gelebileceğini gösteriyor. Su için çocuklarda farkındalık oluşturmak gele­ceğe yapılan en değerli yatırım. ‘Su ile Ha­yata’ projemiz, dönüşüm yolculuğumu­zun toplumsal boyutunu güçlendiriyor.”

QNB Türkiye, 2015 yılında kurduğu “Minik Eller Büyük Hayaller” Sosyal So­rumluluk Platformu ile 750 binden fazla çocuğun hayallerine ilham verdi. Geçti­ğimiz yıl başlayan “Su ile Hayata” proje­si ise, bugüne kadar 69 gönüllü eğitmen­le 20 şehirde 3.600’den fazla çocuğa ulaş­tı. Sevgi Evleri’ndeki özel oturumlar ve web sitesindeki dijital içerikler öğrenme deneyimini sürekli hale getiriyor.

Gönül­lü eğitmenler, gezici kütüphane ile köyle­re de ulaşarak çocuklarla birlikte “su yol­culuğuna” çıkıyor. Proje kapsamında geç­tiğimiz günlerde Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ha­bitat Derneği iş birliğinde kurulan ‘’İstas­yon Gaziantep”teki atölyelerle çocuklar suyun yaşamımızdaki yerini keşfetti. Di­leğimiz, suyun geleceği için ortak çalış­maların çoğalması ve yaygınlaşması.