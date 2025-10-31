Cumhuriyetin 102. yılında 102 köyde 102 gençlik çalışması
Yaşamın hızla aktığı ve sorunların hızla çoğaldığı yeni dünyada, yerelden ve hızlı çözümlerin üretilmesi daha da önem kazanıyor. Özellikle gençlerin “yaşadığı bölgedeki ihtiyaçları fark etmek, hızlıca kaynağa ve çözüme ulaşmak” becerisi geliştirmeleri için alan açılmasında büyük fayda var.
“Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” ilkesi ile 2002 yılında genç ve yetişkin gönüllülerin girişimiyle kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yıllardır 17-25 yaş arasında binlerce gönüllü üniversite öğrencisi ile tüm Türkiye’de sosyal fayda yaratan çalışmalar gerçekleştiriyor.
Yerelden genç sürdürülebilirlik hareketleri
“Gençlerle birlikte, gençler için” yol alan TOG, Cumhuriyetin 102. yılında gençlerin enerjisi, vizyonu ve hayalleriyle şekillenen yeni bir projeye başladı. En az 20 bin kişiye doğrudan erişim hedefleyen “Benimle, Cumhuriyetle” projesi, Cumhuriyetin “eşitlik, dayanışma ve umut” ilkelerini sahada somutlaştırıyor. Haziran 2026’ya kadar devam etmesi planlanan bir gençlik hareketi bu. 102 köyde gerçekleşecek 102 gençlik çalışmasının temaları ise BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile örtüşen kapsamda hazırlanmış.
Eğitim, kültür-sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, ekoloji, teknoloji, toplumsal barış, hukuk üstünlüğü, tarım ve hayvancılık, sağlık, yaşlılık, çocuk hakları ve afet çalışmaları olmak üzere 13 farklı tema belirlenmiş. Proje kapsamında gençler fikirlerini gerçeğe dönüştürerek yerelde değer yaratıyorlar. 2.000’den fazla Toplum Gönüllüsü genç, yaşadıkları bölgede toplumsal fayda üreten liderler olarak görev alıyor. Her proje, bulunduğu bölgeyi en iyi tanıyan Toplum Gönüllüsü gençlerin fikirleriyle şekilleniyor.
TOG Vakfı, genç fikirlerin gerekli kaynaklarla ve desteklerle buluşarak hayata geçmesini sağlıyor. Proje bütçesi, eğitim ve kapasite geliştirme atölyeleri, sahada mentorluk, teknik rehberlik, iletişim ve görünürlük destekleri veriyor. Gençlerin fikirlerini, yerel ihtiyaçları ve kurumların kaynaklarını bir araya getirerek ortak bir değişim zemininde buluşturuyor.
“Benimle, Cumhuriyetle, Gelecek”
TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş, Cumhuriyetin anlamına ve gençliğin dönüştürücü gücüne değinerek proje ile ilgili şunları söylüyor: “TOG Vakfı ve gençler olarak Cumhuriyeti sadece bir yönetim biçimi olarak algılamıyoruz. Halkın kendi kaderini belirleme hakkı olarak görüyor, bunun için sorumluluk alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ve biz, o kaderin gençlerin ellerinde sürekli yenilenerek şekilleneceğine inanıyoruz.
Yeter ki gençlere alan açılsın. TOG olarak 23 yıldır gençlerin potansiyeline inanıyor, gönüllülüğü bir adım ileri taşıyıp onları liderliğe hazırlıyoruz. Projemiz ‘Benimle Gelecek’ cümlesinde kimlik buluyor. Geleceği yetişkinlerin desteğiyle gençlerin oluşturacağına inanıyoruz. Yetişkinlerin bilgi birikiminden, tecrübesinden yararlanan binlerce Toplum Gönüllüsü genç; kadın haklarından çocuk haklarına, eğitimden, teknolojiye, tarıma kadar pek çok temada, “Gelecek Benimle” diyerek harekete geçiyor. “Benimle, Cumhuriyetle” bu inancın en güçlü ifadesi.”
Proje kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Samsun, Sivas ve Tokat’ta 13 farklı proje ile gençler yaşadıkları illere değer katmaya başladı bile. Bugünün kurtuluş mücadelesi doğayı, toplumu ve geleceği birlikte korumaktan geçiyor. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında olduğu gibi, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da sürdürülebilir geleceği yerelden başlatma zamanı. Şimdi sıra bizde, proje desteklerinizle daha güçlenecek.
