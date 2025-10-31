Cumhuriyetin 102. yılında 102 köyde 102 gençlik çalışması

Yaşamın hızla aktığı ve sorunların hız­la çoğaldığı yeni dünyada, yerelden ve hızlı çözümlerin üretilmesi daha da önem kazanıyor. Özellikle gençlerin “yaşadığı bölgedeki ihtiyaçları fark etmek, hızlıca kaynağa ve çözüme ulaşmak” becerisi ge­liştirmeleri için alan açılmasında büyük fayda var.

“Gençlerin öncülüğünde, ye­tişkinlerin rehberliğinde” ilkesi ile 2002 yılında genç ve yetişkin gönüllülerin giri­şimiyle kurulan Toplum Gönüllüleri Vak­fı (TOG) yıllardır 17-25 yaş arasında bin­lerce gönüllü üniversite öğrencisi ile tüm Türkiye’de sosyal fayda yaratan çalışma­lar gerçekleştiriyor.

Yerelden genç sürdürülebilirlik hareketleri

“Gençlerle birlikte, gençler için” yol alan TOG, Cumhuriyetin 102. yılında gençlerin enerjisi, vizyonu ve hayalleriyle şekillenen yeni bir projeye başladı. En az 20 bin kişiye doğrudan erişim hedefleyen “Benimle, Cumhuriyetle” projesi, Cum­huriyetin “eşitlik, dayanışma ve umut” il­kelerini sahada somutlaştırıyor. Haziran 2026’ya kadar devam etmesi planlanan bir gençlik hareketi bu. 102 köyde gerçek­leşecek 102 gençlik çalışmasının temala­rı ise BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaç­ları ile örtüşen kapsamda hazırlanmış.

Eğitim, kültür-sanat, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, ekoloji, teknolo­ji, toplumsal barış, hukuk üstünlüğü, ta­rım ve hayvancılık, sağlık, yaşlılık, çocuk hakları ve afet çalışmaları olmak üzere 13 farklı tema belirlenmiş. Proje kapsamın­da gençler fikirlerini gerçeğe dönüştüre­rek yerelde değer yaratıyorlar. 2.000’den fazla Toplum Gönüllüsü genç, yaşadıkla­rı bölgede toplumsal fayda üreten liderler olarak görev alıyor. Her proje, bulundu­ğu bölgeyi en iyi tanıyan Toplum Gönül­lüsü gençlerin fikirleriyle şekilleniyor.

TOG Vakfı, genç fikirlerin gerekli kay­naklarla ve desteklerle buluşarak hayata geçmesini sağlıyor. Proje bütçesi, eğitim ve kapasite geliştirme atölyeleri, sahada mentorluk, teknik rehberlik, iletişim ve görünürlük destekleri veriyor. Gençlerin fikirlerini, yerel ihtiyaçları ve kurumla­rın kaynaklarını bir araya getirerek ortak bir değişim zemininde buluşturuyor.

“Benimle, Cumhuriyetle, Gelecek”

TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş, Cumhuriyetin anlamına ve gençliğin dö­nüştürücü gücüne değinerek proje ile il­gili şunları söylüyor: “TOG Vakfı ve genç­ler olarak Cumhuriyeti sadece bir yöne­tim biçimi olarak algılamıyoruz. Halkın kendi kaderini belirleme hakkı olarak gö­rüyor, bunun için sorumluluk alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ve biz, o kade­rin gençlerin ellerinde sürekli yenilene­rek şekilleneceğine inanıyoruz.

Yeter ki gençlere alan açılsın. TOG olarak 23 yıl­dır gençlerin potansiyeline inanıyor, gö­nüllülüğü bir adım ileri taşıyıp onları li­derliğe hazırlıyoruz. Projemiz ‘Benimle Gelecek’ cümlesinde kimlik buluyor. Ge­leceği yetişkinlerin desteğiyle gençlerin oluşturacağına inanıyoruz. Yetişkinlerin bilgi birikiminden, tecrübesinden yarar­lanan binlerce Toplum Gönüllüsü genç; kadın haklarından çocuk haklarına, eği­timden, teknolojiye, tarıma kadar pek çok temada, “Gelecek Benimle” diyerek hare­kete geçiyor. “Benimle, Cumhuriyetle” bu inancın en güçlü ifadesi.”

Proje kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Ha­tay, Kayseri, Samsun, Sivas ve Tokat’ta 13 farklı proje ile gençler yaşadıkları illere değer katmaya başladı bile. Bugünün kur­tuluş mücadelesi doğayı, toplumu ve ge­leceği birlikte korumaktan geçiyor. Cum­huriyetin kuruluş yıllarında olduğu gibi, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da sür­dürülebilir geleceği yerelden başlatma zamanı. Şimdi sıra bizde, proje destekle­rinizle daha güçlenecek.