Yeni ekonomide yeni ustalık becerileri

Sürdürülebilir kalkınma için BM Kü­resel Amaçları arasında anahtar bir madde var. SKA 4. Nitelikli Eğitim: Her­kes için kapsayıcı, adil ve nitelikli eğiti­min sağlanması ve yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi.

Alt maddeler ise şunları söylüyor: Kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması. İs­tihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki be­cerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının artırılması.

Tüm dünyada pandemi dönemi ve son­rasında e-ticaretin yükselişi ile birlikte eğitimli genç istihdamına olan ihtiyaç da arttı. Mesleki ve teknik eğitimler ile genç­lerin doğru kanallardan yeni iş olanakla­rına ulaştırılabilmesi çok önemli. Küre­sel amaçların gerçekleşmesi için anahtar nitelikte bir başka madde de 17. Amaçlar İçin Ortaklıklar.

Nitelikli e-ticaret eğitimi ve istihdamı için Trendyol, Türkiye Oda­lar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yeni bir proje başladı. “Dijital Usta” projesi, gençlerin dijital yet­kinliklerini artırmayı, KOBİ’lerin e-tica­ret ve e-ihracata katılım süreçlerine des­tek olmayı amaçlıyor. Pilot çalışmanın ilk adımı Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Sonrasında Balıkesir, Gazian­tep, Nevşehir ve Ordu’da 3 bin gence temel e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Eğitimle başlayan ve istihdamla ta­mamlanan bütünsel bir proje kurgulan­mış. Temel e-ticaret programını başarıy­la tamamlayanlar arasından 250 genç, akademisyenler ve Trendyol uzmanları­nın verdiği e-ticaret ve e-ihracat uzman­lık eğitimine katılacak. e-ticaret uzmanlı­ğı sertifikası alan gençler arasından seçi­len 100 genç ise, pilot illerdeki KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla istihdam edilerek dijital­leşmeye katkı sunacak. TOBB, geniş ye­rel yapılanması ile KOBİ’lerin projeye ka­tılımını destekliyor. Habitat Derneği ise gençlerle çalışma ve saha operasyonu de­neyimi ile gençlerin dijital ve e-ticaret be­cerilerinin gelişmesi ve istihdama katılım süreçlerini üstleniyor.

Dijital Usta projesini Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin şöy­le açıklıyor: Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem gençlerin hem işlet­melerin yanında durmak, toplumsal fayda ve kapsayıcı büyüme için bir sorumluluk. Eğitim program ile birlikte KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticare­tin tabana yayılmasına katkı sağlayan bir kalkınma modeli oluşturuyoruz.

Tica­ret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılın­da e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sa­yısı yaklaşık 600 bin olarak kaydediliyor. Türkiye’deki yaklaşık 3,7 milyon KOBİ’nin yüzde 16’sı e-ticaret faaliyetinde bulunu­yor. Bu veriler, Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğu için dijital kanallardan yeni pazarlara erişim imkanı olduğunu gösteriyor. Dijital Usta projesi, bu ihtiyaç­tan yola çıkarak gençleri e-ticaret alanın­da uzmanlaştırmayı ve onları dijital deste­ğe ihtiyaç duyan KOBİ’lerle buluşturmayı hedefliyor.

e-ticaretin yerel ekonomiye ve çevreye etkisi

Yerel ürün ticaretine büyük kolaylık­lar sağlayan e-ticaretin yerel ekonominin gelişmesine önemli katkıları var. Çevre­sel etkisi ile ilgili ise bir raporu inceleme­nizi öneririm. Amazon Türkiye desteğiyle PwC Türkiye tarafından yürütülen bağım­sız bir çalışma ile 2021 yılında yayınlanan “Türkiye‘de E-Ticaretin Ekonomi ve Sür­dürülebilirlik Üzerine Etkileri” raporuna göre; e-ticaretin karbon emisyonu, yapısal olarak fiziksel perakendeden daha düşük gerçekleşiyor.