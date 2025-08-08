Yeni ekonomide yeni ustalık becerileri
Sürdürülebilir kalkınma için BM Küresel Amaçları arasında anahtar bir madde var. SKA 4. Nitelikli Eğitim: Herkes için kapsayıcı, adil ve nitelikli eğitimin sağlanması ve yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi.
Alt maddeler ise şunları söylüyor: Kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması. İstihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının artırılması.
Tüm dünyada pandemi dönemi ve sonrasında e-ticaretin yükselişi ile birlikte eğitimli genç istihdamına olan ihtiyaç da arttı. Mesleki ve teknik eğitimler ile gençlerin doğru kanallardan yeni iş olanaklarına ulaştırılabilmesi çok önemli. Küresel amaçların gerçekleşmesi için anahtar nitelikte bir başka madde de 17. Amaçlar İçin Ortaklıklar.
Nitelikli e-ticaret eğitimi ve istihdamı için Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yeni bir proje başladı. “Dijital Usta” projesi, gençlerin dijital yetkinliklerini artırmayı, KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracata katılım süreçlerine destek olmayı amaçlıyor. Pilot çalışmanın ilk adımı Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti. Sonrasında Balıkesir, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu’da 3 bin gence temel e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor.
Eğitimle başlayan ve istihdamla tamamlanan bütünsel bir proje kurgulanmış. Temel e-ticaret programını başarıyla tamamlayanlar arasından 250 genç, akademisyenler ve Trendyol uzmanlarının verdiği e-ticaret ve e-ihracat uzmanlık eğitimine katılacak. e-ticaret uzmanlığı sertifikası alan gençler arasından seçilen 100 genç ise, pilot illerdeki KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerine destek olmak amacıyla istihdam edilerek dijitalleşmeye katkı sunacak. TOBB, geniş yerel yapılanması ile KOBİ’lerin projeye katılımını destekliyor. Habitat Derneği ise gençlerle çalışma ve saha operasyonu deneyimi ile gençlerin dijital ve e-ticaret becerilerinin gelişmesi ve istihdama katılım süreçlerini üstleniyor.
Dijital Usta projesini Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin şöyle açıklıyor: Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem gençlerin hem işletmelerin yanında durmak, toplumsal fayda ve kapsayıcı büyüme için bir sorumluluk. Eğitim program ile birlikte KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticaretin tabana yayılmasına katkı sağlayan bir kalkınma modeli oluşturuyoruz.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında e-ticaret faaliyeti yürüten işletme sayısı yaklaşık 600 bin olarak kaydediliyor. Türkiye’deki yaklaşık 3,7 milyon KOBİ’nin yüzde 16’sı e-ticaret faaliyetinde bulunuyor. Bu veriler, Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğu için dijital kanallardan yeni pazarlara erişim imkanı olduğunu gösteriyor. Dijital Usta projesi, bu ihtiyaçtan yola çıkarak gençleri e-ticaret alanında uzmanlaştırmayı ve onları dijital desteğe ihtiyaç duyan KOBİ’lerle buluşturmayı hedefliyor.
e-ticaretin yerel ekonomiye ve çevreye etkisi
Yerel ürün ticaretine büyük kolaylıklar sağlayan e-ticaretin yerel ekonominin gelişmesine önemli katkıları var. Çevresel etkisi ile ilgili ise bir raporu incelemenizi öneririm. Amazon Türkiye desteğiyle PwC Türkiye tarafından yürütülen bağımsız bir çalışma ile 2021 yılında yayınlanan “Türkiye‘de E-Ticaretin Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri” raporuna göre; e-ticaretin karbon emisyonu, yapısal olarak fiziksel perakendeden daha düşük gerçekleşiyor.