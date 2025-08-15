Sporda zihniyet değişiminin çevresel etkisi
Sürdürülebilir yaşama açılan kurtuluşun kapısı zihniyet değişimi ile açılıyor. Özellikle kalabalık insan topluluklarında çok güçlü bir etkisi olan “spor” bu yolda neler yapabilir?
Küresel spor topluluğunu daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe taşımak amacıyla kurulan “Sport Positive” platformu bunun için çalışıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle önemli bir zirve düzenliyor. Sport Positive Summit her yıl 600’den fazla spor liderini yüz yüze ve çok daha fazlasını da çevrim içi bir araya getiriyor.
Spor endüstrisinde sürdürülebilir iş modelleri, iklim eylemi, biyoçeşitlilik ve çevresel adalet konularında ortak hareketi hızlandırmayı amaçlayan zirve bu yıl 7-8 Ekim 2025’te Londra’da gerçekleşiyor. Farkındalık yaratan iyi örnekler zirvede ödülle onurlandırılıyor. Sporun gücünü kullanarak sürdürülebilirlik için çalışan öncü kuruluşlar ve bireylere verilen Sport Positive Awards en prestijli küresel sektör ödüllerinden biri. Ve bu yıl ödüle Türkiye’den de bir finalist aday var.
Kızlar Sahada ve CarbonSmart iş birliğiyle hazırlanan 10. İstanbul Kupası Karbon Ayak İzi Raporu, Sport Positive Awards 2025’te “Yılın Raporu” kategorisinde finale kaldı. Dünyanın en büyük futbol ağı olan Common Goalp resmi üyesi olan Kızlar Sahada, 2013 yılında kadınların futbol yoluyla güçlenmesi amacıyla kuruldu. Turnuvalar, eğitimler, futbol okulları ve gelişim programı ile cinsiyet eşitsizliğinin önüne futbol yoluyla geçmek için çalışıyor.
Sport Positive Awards kapsamında 12 farklı kategoride tüm dünyadan spor kulüpleri, takımlar, ligler, federasyonlar, STK’lar ve akademisyenler ödül için yarışıyor:
Dönüşüm, Topluluk Girişimi, Eğitim ve Öğretim, Amaç Odaklı İş Birliği, Kâr Amacı Gütmeyen Bir Kuruluşla Amaç Odaklı Ortaklık, Biyoçeşitlilik Projesi, Yeni Nesil Öncü, Liderlik, Yılın Kampanyası, Yılın Raporu, Yılın Araştırma Makalesi ve İlham Veren Yenilik. Her kategoride kazananı, bağımsız bir küresel jüri belirleyecek.
Türkiye’nin ilk spor etkinliği çevresel raporu
Kızlar Sahada 10. İstanbul Kupası Etkinliği Karbon Ayak İzi Raporu, Türkiye’de bir spor etkinliği için hazırlanan ilk çevresel etki raporu olma özelliğini taşıyor. Futbolu toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim bilinci ve sürdürülebilirlik vizyonu ile bir araya getiriyor. Spor sektöründe karbon ayak izinin şeffaf olarak ölçülmesine öncülük ediyor. Organizasyonların çevresel etkilerini azaltmak için atabilecekleri somut adımları ortaya koyuyor.
Kızlar Sahada Kurucu Ortağı Kiraz Öcal, ödül için finalist olma sürçlerini şöyle anlatıyor: “Sporun dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Raporumuz ile hem sporu hem de toplumsal faydayı daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için adım attık. 105 aday arasında Türkiye’den tek temsilci olarak çalışmamızın uluslararası arenada takdir edilmesi bizim için gurur ve motivasyon kaynağı. Yaptığımız iş ne olursa olsun çevresel etkilerini gözetmenin hepimizin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz.”
Sport Positive Awards 2025 “Yılın Raporu” kategorisinde finalistler arasında Amerikan futbol takımı Minnesota Vikings 2024 Etki Raporu da bulunuyor. “Dönüşüm” kategorisinde ise Arsenal ve Liverpool futbol kulüpleri var. Sporda zihniyet değişirse, çok önemli bir adım atmış oluruz.
Türkiye’nin spor alanında çalışan büyük kurumlarını sürdürülebilirlik ve raporlama için daha çok çalışmaya davet ediyoruz.