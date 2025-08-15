Sporda zihniyet değişiminin çevresel etkisi

Sürdürülebilir yaşama açılan kurtulu­şun kapısı zihniyet değişimi ile açılı­yor. Özellikle kalabalık insan toplulukla­rında çok güçlü bir etkisi olan “spor” bu yolda neler yapabilir?

Küresel spor topluluğunu daha sürdü­rülebilir ve dayanıklı bir geleceğe taşı­mak amacıyla kurulan “Sport Positive” platformu bunun için çalışıyor. Birleş­miş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle önemli bir zirve düzenliyor. Sport Positive Sum­mit her yıl 600’den fazla spor liderini yüz yüze ve çok daha fazlasını da çevrim içi bir araya getiriyor.

Spor endüstrisinde sürdürülebilir iş modelleri, iklim eylemi, biyoçeşitlilik ve çevresel adalet konularında ortak hare­keti hızlandırmayı amaçlayan zirve bu yıl 7-8 Ekim 2025’te Londra’da gerçek­leşiyor. Farkındalık yaratan iyi örnekler zirvede ödülle onurlandırılıyor. Sporun gücünü kullanarak sürdürülebilirlik için çalışan öncü kuruluşlar ve bireylere ve­rilen Sport Positive Awards en prestijli küresel sektör ödüllerinden biri. Ve bu yıl ödüle Türkiye’den de bir finalist aday var.

Kızlar Sahada ve CarbonSmart iş bir­liğiyle hazırlanan 10. İstanbul Kupası Karbon Ayak İzi Raporu, Sport Positi­ve Awards 2025’te “Yılın Raporu” kate­gorisinde finale kaldı. Dünyanın en bü­yük futbol ağı olan Common Goalp resmi üyesi olan Kızlar Sahada, 2013 yılında kadınların futbol yoluyla güçlenmesi amacıyla kuruldu. Turnuvalar, eğitimler, futbol okulları ve gelişim programı ile cinsiyet eşitsizliğinin önüne futbol yo­luyla geçmek için çalışıyor.

Sport Positive Awards kapsamında 12 farklı kategoride tüm dünyadan spor ku­lüpleri, takımlar, ligler, federasyonlar, STK’lar ve akademisyenler ödül için ya­rışıyor:

Dönüşüm, Topluluk Girişimi, Eğitim ve Öğretim, Amaç Odaklı İş Birliği, Kâr Amacı Gütmeyen Bir Kuruluşla Amaç Odaklı Ortaklık, Biyoçeşitlilik Projesi, Yeni Nesil Öncü, Liderlik, Yılın Kam­panyası, Yılın Raporu, Yılın Araştırma Makalesi ve İlham Veren Yenilik. Her kategoride kazananı, bağımsız bir küre­sel jüri belirleyecek.

Türkiye’nin ilk spor etkinliği çevresel raporu

Kızlar Sahada 10. İstanbul Kupası Et­kinliği Karbon Ayak İzi Raporu, Türki­ye’de bir spor etkinliği için hazırlanan ilk çevresel etki raporu olma özelliğini taşıyor. Futbolu toplumsal cinsiyet eşit­liği, iklim bilinci ve sürdürülebilirlik vizyonu ile bir araya getiriyor. Spor sek­töründe karbon ayak izinin şeffaf ola­rak ölçülmesine öncülük ediyor. Organi­zasyonların çevresel etkilerini azaltmak için atabilecekleri somut adımları orta­ya koyuyor.

Kızlar Sahada Kurucu Ortağı Kiraz Öcal, ödül için finalist olma sürçleri­ni şöyle anlatıyor: “Sporun dönüştürü­cü gücüne inanıyoruz. Raporumuz ile hem sporu hem de toplumsal faydayı da­ha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için adım attık. 105 aday arasında Tür­kiye’den tek temsilci olarak çalışmamı­zın uluslararası arenada takdir edilmesi bizim için gurur ve motivasyon kaynağı. Yaptığımız iş ne olursa olsun çevresel et­kilerini gözetmenin hepimizin sorumlu­luğu olduğuna inanıyoruz.”

Sport Positive Awards 2025 “Yılın Ra­poru” kategorisinde finalistler arasında Amerikan futbol takımı Minnesota Vi­kings 2024 Etki Raporu da bulunuyor. “Dönüşüm” kategorisinde ise Arsenal ve Liverpool futbol kulüpleri var. Sporda zihniyet değişirse, çok önemli bir adım atmış oluruz.

Türkiye’nin spor alanında çalışan bü­yük kurumlarını sürdürülebilirlik ve ra­porlama için daha çok çalışmaya davet ediyoruz.