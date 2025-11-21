Kurum kültüründen etki ekosistemine sürdürülebilir dönüşüm

Ekonomi ve toplumsal yaşam büyük kurumların kararlarıyla şekilleniyor. Sürdürülebilir yaşam için kurumların eş zamanlı olarak atacağı şu üç önemli adım, büyük dönüşümde çok etkili olacak. İlki, kurum içinde kültürel dönüşümün sağ­lanması. İkincisi, kurumun etki ekosiste­mindeki tüm zincirin dönüşümü için ça­lışılması. Ve üçüncü adım ise, sürdürüle­bilir gelecek için fayda sağlayan yenilikçi girişim projelerini desteklemesi.

Kurum içi kültürel dönüşüm, değişi­min başlangıç noktası. Sürdürülebilirlik stratejisi sadece raporlardaki rakamlar­la oluşturulamaz. Hedeflerin gerçekleş­mesi için, davranışlara ve kararlara yön veren bir kurum kültürü yaratmak gerek. Kurum içi dönüşüm olmadan, dış etki ya­ratmak beklenemez. Gerçek etki, geniş­leyen bu halka ile ortaya çıkar. Kurumun sürdürülebilirliği kadar, dokunduğu tüm zinciri dönüştürme kapasitesi de önemli. Kurumların etki alanını dönüştürme ka­pasitesi, dönüşümün etkisini artırır. Diji­tal büyük dönüşümde olduğu gibi, sürdü­rülebilirlik dönüşümünü de hızlandırmak ve güçlendirmek için yenilikçi çözümleri desteklemek etkili bir yatırım olacaktır. Hem kurum hem de gezegen için.

Kültür, etki ekosistemi ve inovasyon

Türkiye’de 80 yılı aşkın süredir var olan, bir dönem çalışanı olduğum Borusan Hol­ding’in İnsan, İletişim ve Sürdürülebilir­lik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, ku­rumun bu alandaki çalışmalarını paylaştı. “İklim, İnsan ve İnovasyon” yaklaşımı ile oluşturdukları stratejiye “Yönetişim” bo­yutunu da ekleyerek tedarik zinciri yöne­timini güçlendirmeyi hedeflediklerini be­lirtti. “Hedefimiz 2053 yılında Net Sıfır’a ulaşmak. 2034 yılında 750, 2053 yılında 1600 tedarikçimizi Sürdürülebilir Satın Alma Platformu’na dahil etmek” diyor.

Kültür, ekosistem ve inovasyon için ne­ler yapıyorlar? “Sürdürülebilirlik için 2022’de başlayan BorusanX Kurum Kül­türü Projesi, tüm grup şirketlerinde 81 yıllık birikimi yeni dünyaya uyumlandırı­yor. Kültür yolculuğunun en önemli bile­şeni çalışan katılım mekanizması. Kültür Elçileri, dönüşümü sahada sahipleniyor, şirketlerinde dönüşüme katkı sunuyor ve kültürel gündemi canlı tutuyor. Değerleri­mizi yaygınlaştırıyor, topladıkları içgörü­lerle dönüşüm sürecinde doğru aksiyon­lar tasarlamamızı sağlıyorlar. Kültürümü­zü yönetmeye, yaygınlaştırmaya, harekete geçirmeye ve ölçmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Olumlu unsurları korumak ve güçlendirmek için BorusanX Momentum sistemini kurduk.

Böylece tüm ekipleri­mizin gerçek iş ortamlarında birbirlerin­den öğrenmelerini, birlikte gelişim adım­ları atmalarını ve kültürümüzü sahada yaşatmalarını sağlıyoruz. Hazırladığımız Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Platformu ile Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Po­litikası ile uyum sürecindeki küçük ve or­ta ölçekli tedarikçilerimizi destekliyoruz. 2024 yılında sürdürülebilirlik değerlendi­rilmesine tabi tutulan tedarikçi sayımızı 3 kat artırdık. Değerlendirmemizi tamam­layan tedarikçi sayısını 2 katına çıkardık.

Toplam 231 tedarikçimizi platforma dahil ettik. 2025 yılının sonunda bu ra­kam 256 olacak. Oluşturduğumuz Sürdü­rülebilir Fayda Programı ile, sosyal fayda ve sürdürülebilirlik önceliklerimiz doğ­rultusunda geliştirilen, yenilikçi yöntem­ler kullanan ve yüksek etki potansiyel­li projeleri destekliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için somut katkılar sağlama­yı amaçlıyoruz. İlk iki dönemin etki ana­lizi; %95 katılımcı memnuniyeti ve her 1 TL’lik yatırımın 4,34 TL’lik sosyal fayda­ya dönüşmesi ile, yarattığımız etkinin öl­çülebilir düzeyde gücünü gösteriyor.”

Sürdürülebilir gelecek için kurumların etki alanını dönüştürmesi gerek ve şart. Ve kurumlardaki devrimsel gelişmeler, gezegendeki büyük dönüşüm yolunda de­ğişimi hızlandıran önemli bir güç.