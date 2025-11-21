Kurum kültüründen etki ekosistemine sürdürülebilir dönüşüm
Ekonomi ve toplumsal yaşam büyük kurumların kararlarıyla şekilleniyor. Sürdürülebilir yaşam için kurumların eş zamanlı olarak atacağı şu üç önemli adım, büyük dönüşümde çok etkili olacak. İlki, kurum içinde kültürel dönüşümün sağlanması. İkincisi, kurumun etki ekosistemindeki tüm zincirin dönüşümü için çalışılması. Ve üçüncü adım ise, sürdürülebilir gelecek için fayda sağlayan yenilikçi girişim projelerini desteklemesi.
Kurum içi kültürel dönüşüm, değişimin başlangıç noktası. Sürdürülebilirlik stratejisi sadece raporlardaki rakamlarla oluşturulamaz. Hedeflerin gerçekleşmesi için, davranışlara ve kararlara yön veren bir kurum kültürü yaratmak gerek. Kurum içi dönüşüm olmadan, dış etki yaratmak beklenemez. Gerçek etki, genişleyen bu halka ile ortaya çıkar. Kurumun sürdürülebilirliği kadar, dokunduğu tüm zinciri dönüştürme kapasitesi de önemli. Kurumların etki alanını dönüştürme kapasitesi, dönüşümün etkisini artırır. Dijital büyük dönüşümde olduğu gibi, sürdürülebilirlik dönüşümünü de hızlandırmak ve güçlendirmek için yenilikçi çözümleri desteklemek etkili bir yatırım olacaktır. Hem kurum hem de gezegen için.
Kültür, etki ekosistemi ve inovasyon
Türkiye’de 80 yılı aşkın süredir var olan, bir dönem çalışanı olduğum Borusan Holding’in İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, kurumun bu alandaki çalışmalarını paylaştı. “İklim, İnsan ve İnovasyon” yaklaşımı ile oluşturdukları stratejiye “Yönetişim” boyutunu da ekleyerek tedarik zinciri yönetimini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Hedefimiz 2053 yılında Net Sıfır’a ulaşmak. 2034 yılında 750, 2053 yılında 1600 tedarikçimizi Sürdürülebilir Satın Alma Platformu’na dahil etmek” diyor.
Kültür, ekosistem ve inovasyon için neler yapıyorlar? “Sürdürülebilirlik için 2022’de başlayan BorusanX Kurum Kültürü Projesi, tüm grup şirketlerinde 81 yıllık birikimi yeni dünyaya uyumlandırıyor. Kültür yolculuğunun en önemli bileşeni çalışan katılım mekanizması. Kültür Elçileri, dönüşümü sahada sahipleniyor, şirketlerinde dönüşüme katkı sunuyor ve kültürel gündemi canlı tutuyor. Değerlerimizi yaygınlaştırıyor, topladıkları içgörülerle dönüşüm sürecinde doğru aksiyonlar tasarlamamızı sağlıyorlar. Kültürümüzü yönetmeye, yaygınlaştırmaya, harekete geçirmeye ve ölçmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Olumlu unsurları korumak ve güçlendirmek için BorusanX Momentum sistemini kurduk.
Böylece tüm ekiplerimizin gerçek iş ortamlarında birbirlerinden öğrenmelerini, birlikte gelişim adımları atmalarını ve kültürümüzü sahada yaşatmalarını sağlıyoruz. Hazırladığımız Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Platformu ile Borusan Sürdürülebilir Satın Alma Politikası ile uyum sürecindeki küçük ve orta ölçekli tedarikçilerimizi destekliyoruz. 2024 yılında sürdürülebilirlik değerlendirilmesine tabi tutulan tedarikçi sayımızı 3 kat artırdık. Değerlendirmemizi tamamlayan tedarikçi sayısını 2 katına çıkardık.
Toplam 231 tedarikçimizi platforma dahil ettik. 2025 yılının sonunda bu rakam 256 olacak. Oluşturduğumuz Sürdürülebilir Fayda Programı ile, sosyal fayda ve sürdürülebilirlik önceliklerimiz doğrultusunda geliştirilen, yenilikçi yöntemler kullanan ve yüksek etki potansiyelli projeleri destekliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için somut katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. İlk iki dönemin etki analizi; %95 katılımcı memnuniyeti ve her 1 TL’lik yatırımın 4,34 TL’lik sosyal faydaya dönüşmesi ile, yarattığımız etkinin ölçülebilir düzeyde gücünü gösteriyor.”
Sürdürülebilir gelecek için kurumların etki alanını dönüştürmesi gerek ve şart. Ve kurumlardaki devrimsel gelişmeler, gezegendeki büyük dönüşüm yolunda değişimi hızlandıran önemli bir güç.
