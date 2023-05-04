‘Gönül Bağı’ ile Hatay’da binlerce kişiye iş ve eğitim

Bölgesel kalkınmanın ekonomik canlanmayla mümkün olacağı düşüncesiyle bir dizi proje geliştiren Turkcell, toplam 250 depremzedeyi istihdam edecek. Merkez faaliyete geçtiğinde, Turkcell Akademi’yle 5 bin depremzedeye de yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojileri satış ve pazarlama eğitimi verecek.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından harekete geçen Turkcell, afet bölgesinin kalkınması için ekosistemindeki tüm markalarla seferberliğe başladı. ‘Gönül Bağı Projeleri’ ile Turkcell, istihdamdan üretime, sanattan gastronomiye, psikolojiden eğitime kadar pek çok alanda bir dizi proje geliştirerek #UnutmakYok sloganıyla çıktığı yolda depremzedelerle yeni gönül bağları kuruyor.

Turkcell; işletmelerin kapılarını yeniden açmaları, depremzedelerin iş hayatına dönmeleri, mesleki eğitimlerle bölgesel kalkınmanın hızlanacağı düşüncesinden hareketle önceliği istihdam projelerine verdi.

Mart ayında bin 100 kişiye iş imkânı sağlamak için seferberlik başlatan Turkcell’in, bu kez Hatay Kırıkhan’da Turkcell Global Bilgi’yle kuracağı Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’yle ilgili planları yerinde anlatıldı.

Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin kurulacağı alandaki törene Kırıkhan Kaymakamı Fikret Dağ, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur’un yanı sıra davetliler katıldı. Merkez hem depremzedelere istihdam sağlayacak hem de iş gücüne meslek edindirme eğitimleriyle katkı sunacak. Gönül Bağı projesi kapsamında inşa edilecek Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi, Ekim ayı başında hizmete açılacak.

5 bin kişiye eğitim

Aynı zamanda Turkcell Akademi’nin teknik ve kişisel gelişim programlarıyla 5 bin depremzedenin meslek edinmesine ön ayak olunacak. Bu eğitimleri alanlar yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama eğitimleriyle nitelikli iş gücüne kazandırılacak.

Bölge halkı için sosyal donatılarla bir yaşam kompleksi olacak merkezde derslikler, toplantı ve çalışma odaları ile dinlenme ve sosyalleşme alanları yer alacak. Yıl içinde faaliyete geçecek merkez toplamda 250 kişiye iş imkânı sağlayacak. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “İyileşmek için önce umutları yeşerteceğiz” vurgusu yaparak şunları söyledi: “Deprem bölgesinde ‘Gönül Bağları’ kurmak için yine, seferberlik ruhuyla harekete geçiyoruz. Çünkü ‘Burası Bizim Memleketimiz’.

Bölgeyi her ziyaretimizde bambaşka duygular yaşıyoruz. Deprem bölgesi bir tamir ve tedavi döneminde. Biz de sorumluluğumuzun bilinciyle sahadayız. Her işimizin odağında insan var. Önce istihdam dedik. Umut etmeyi unutmasınlar istedik. Bunun için buradayız, umudu unutturmayacağız. Çağrı ve Eğitim Merkezimizin bölgemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.”

Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi projesinin detaylarını anlatan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise şöyle konuştu: “Afet bölgesiyle ilgili yol haritalarımız açık. Mart ayında bin 100 kişiyi iş sahibi yapacağımızı duyurduk. Bugün de 2 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek olan Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi için Hatay’dayız. Burada ilk aşamada 50 kişinin istihdamıyla başlıyoruz.

Hedefimiz bu merkezdeki sayıyı 250’ye çıkarmak. Bu eğitimleri alanlar yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış ve pazarlama eğitimleriyle nitelikli iş gücüne kazandırılacak. Tek hedefimiz yaşanan büyük afetin acılarını hafifleterek, bölgede hayatın tekrar normale dönmesine her açıdan destek olmak.”