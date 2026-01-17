Güçlenen sistemler, zayıflayan liderlik

Son yıllarda iş dünyasında teknoloji yatırımları, süreç iyileştirmeleri ve veri temelli karar alma mekanizmaları hiç olmadığı kadar güçlendi. Yapay zekâ destekli İK sistemleri, per­formans ölçüm araçları ve oto­masyon çözümleri şirketlerin operasyonel kaslarını büyüttü.

Ancak küresel ölçekte yayımla­nan son insan kaynakları ve li­derlik raporları, bu güçlenme­nin kritik bir boşluk yarattığını gösteriyor: Liderlik yetkinlikleri geriliyor. 2026’ya yönelik İK ve liderlik raporlarının ortak nok­tası, organizasyonların giderek daha karmaşık hale geldiği; buna karşın liderlerin insan yönetimi becerilerinin aynı hızla gelişme­diği yönünde.

Gartner’ın CHRO öncelikleri analizleri, McKin­sey’nin organizasyon sağlığı ça­lışmaları ve diğer araştırmalar, liderlerin belirsizlik, duygusal yük ve çatışma yönetimi konu­larında zorlandığını ortaya ko­yuyor. İlginç olan ise tam da bu dönemde çalışanların liderler­den beklentisinin daha da yük­selmesi. Araştırmalara göre ça­lışanlar bugün liderlerinden yalnızca net hedefler ve perfor­mans takibi değil empati, psi­kolojik güvenlik ve tutarlılık da bekliyor.

Ancak pek çok kurum­da liderlik hâlâ süreç yönetimi ve KPI’larla sınırlı bir alan ola­rak tanımlanıyor. Bu da teknik olarak güçlü ama insani olarak zayıf bir liderlik profili yaratı­yor. Sistemler çalışıyor, raporlar geliyor, hedefler izleniyor; fakat ekiplerin içinde güven sessizce aşınıyor.

Karmaşıklık artarken yetkinlik geriliyor

Küresel raporlar, iş ortamı­nın son beş yılda belirgin biçim­de daha karmaşık hale geldiğini söylüyor. Ekonomik belirsizlik­ler, jeopolitik riskler, uzaktan ve hibrit çalışma modelleri, çok ku­şaklı ekipler ve yapay zekâ en­tegrasyonu, liderlerin aynı an­da birden fazla cephede yönetim yapmasını gerektiriyor.

Buna karşın liderlerin bu karmaşıklığı taşıyacak yetkinlik setiyle yete­rince donatılmadığı görülüyor. Araştırmalar, yöneticilerin bü­yük bölümünün “insan ilişkileri ve duygusal yük yönetimi” konu­sunda kendini yetersiz hissetti­ğini gösteriyor.

Gartner verileri, yöneticilerin önemli bir kısmı­nın ekip içi çatışmaları yönet­mekten kaçındığını ve zor ko­nuşmaları ertelediğini ortaya koyuyor. Bu kaçınma hali kısa vadede sessizlik sağlasa da uzun vadede güven kaybını hızlan­dırıyor. Çünkü konuşulmayan sorunlar çözülmüyor, yalnızca derinleşiyor. Liderlik kapasite­si düşerken organizasyonların liderlere olan ihtiyacı artıyor.

Çünkü teknoloji sorunları çöze­biliyor ancak belirsizlik karşı­sında anlam üretme, güven tesis etme ve insanları aynı hedef et­rafında tutma becerisi hâlâ in­sana ait. Bu boşluk doldurulma­dığında çalışan bağlılığı zayıflı­yor, karar alma kalitesi düşüyor ve kurum içinde fark edilmesi zor ama etkisi büyük kopuşlar başlıyor. Birçok kurumda bu ko­puşlar, performans düşüşü ya da yetenek kaybı olarak çok daha sonra görünür hale geliyor.

Yeterince iyi liderlik mümkün mü?

Bu noktada iş dünyasının önünde kritik bir soru duruyor: Mükemmel liderlik mi arıyo­ruz, yoksa yeterince iyi liderlik mi? Son raporlar, kusursuz lider profillerinin peşinden koşmak yerine, “yeterince iyi” ama tu­tarlı ve güven veren liderlik an­layışının daha gerçekçi ve etkili olduğunu gösteriyor.

Uzmanla­ra göre bugün çalışanlar her şe­yi bilen liderlerden ziyade sınır­larını kabul eden, geri bildirim almaya açık ve zor zamanlarda görünür olan yöneticilere daha fazla güven duyuyor. Psikolojik güvenliğin yüksek olduğu ekip­lerde performansın, yaratıcılı­ğın ve öğrenme kapasitesinin anlamlı biçimde arttığına da­ir bulgular da bu yaklaşımı des­tekliyor.

İnsani liderlik, yumu­şak bir kavram gibi görünse de sonuçları son derece somut. Gü­venin yüksek olduğu organizas­yonlarda çalışan devir oranları düşüyor, karar süreçleri hızlanı­yor ve belirsizlik dönemlerinde bile kurumsal dayanıklılık ko­runabiliyor. Buna karşın yalnız­ca hedef ve KPI odaklı yönetim anlayışı, kısa vadeli sonuçlar üretse bile uzun vadede organi­zasyonel yorgunluğu derinleş­tiriyor. Bugünün iş dünyasın­da liderlik artık bir unvan ya da pozisyon meselesinden ziyade bir kapasite meselesi.

Güçlenen sistemlerin yanında zayıflayan liderlik yetkinlikleri, şirketler için sessiz ama stratejik bir risk oluşturuyor. 2026’ya giderken kazanan kurumlar, en gelişmiş teknolojilere sahip olanların ötesinde; insan ilişkilerini yö­netebilen, güven inşa edebilen ve karmaşıklık içinde yön göste­rebilen liderleri yetiştirebilen­ler olacak. Yeni dünyanın bekle­diği cevap da tam burada şekille­niyor: Mükemmel olmak değil, insan kalabilmek.