Geleceğin şirketi görünmez engelleri kaldırabilenler olacak
Büyüme, dönüşüm, dijitalleşme, inovasyon…Tüm bu kavramların ve gelişmelerin arasında yöneticilerin sıkça kendilerine sordukları soru: “Bunca kavramın arasında bizi yavaşlatan ne?” Şirketler teknolojiye yatırım yapıyor, organizasyon şemalarını yeniliyor, ekiplerine yeni yetenekler katıyor… Fakat yine de işler olması gerektiği kadar hızlı, sade ve pürüzsüz ilerlemiyor. Biriken onay zincirleri, tekrar eden işler, kimsenin sahiplenmediği süreç parçaları… Hepsi birer “küçük engel” gibi görünse de toplamda büyük bir yavaşlama yaratıyor.
İşte tam bu nedenle bu dönem, yönetim literatürünün en çok konuşulan kavramlarından biri haline gelen “görünmez engeller” üzerine yeniden düşünme zamanı.
2025’in en çok okunan yönetim kitaplarından biri olan “The Frictionless Organization” işte tam bu noktaya ışık tutuyor. Bill Price ve David Jaffe şirketlerin performansını sessizce zayıflatan gizli engelleri tespit ediyor, onları ortadan kaldırmanın da büyüme için en etkili kaldıraç olduğunu savunuyor. Kitap yalnızca teorik bir çerçeve sunmuyor, küresel markaların örnekleri, kurum içi dönüşüm hikâyeleri ve yapılan hatalardan çıkarılan derslerle adım adım ilerliyor. En önemlisi de şu mesajı veriyor: Geleceğin başarılı şirketi, daha çok iş yapan değil; daha az engelle hareket eden şirket.
Engelleri azaltmanın stratejik değeri
Kitapta en çok altı çizilen kavramlardan biri “görünmez maliyetler”. Çalışanların zamanını tüketen her gereksiz adım, müşteriyi yoran her temas noktası, ekipleri hantallaştıran her onay zinciri aslında finansal tablolara da gizlice işliyor. Price ve Jaffe, dünya çapında yaptıkları analizlerde şirketlerin operasyonel yüklerinin yaklaşık yüzde 25’inin gereksiz işlerden oluştuğunu ortaya koyuyor. İş dünyasının yalınlaşma ve verimlilik üzerine uzun süredir konuştuğu konuların artık rekabet avantajının kalbine oturduğunu net biçimde gösteriyor.
Kitapta Google, American Express, Toyota gibi şirketlerin örnekleri var. Bu şirketlerin ortak noktası, çalışanlarını işi hızlandıran değil, engeli ortadan kaldıran bir perspektifle harekete geçirmeleri. Bu anlayış sadece operasyonu değil, kültürü dönüştürüyor:
● Departmanlar arası bariyerler azalıyor.
● Yetki paylaşımı hızlanıyor.
● Müşteri geri bildirimleri stratejik içgörüye dönüşüyor.
● Teknoloji yatırımları sadeleşiyor, “fazla araç – az iş” döngüsü kırılıyor.
Yazarlar özellikle yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte kurum içi süreç temizliğinin daha kritik hale geldiğini savunuyor. Çünkü karmaşık ve gereksiz süreçler üzerine kurulan bir dijitalleşme, şirketi hızlandırmak yerine yavaşlatıyor. Bu nedenle “otomatize etmeyin, önce sadeleştirin” uyarısı yapılıyor.
Liderliğin yeni sınavı: Engeli görmek
Kitap, CEO’lar için de bir uyarı niteliğinde. Price ve Jaffe’ye göre liderlerin en büyük yanılgısı, büyüme hedeflerine odaklanırken şirket içindeki küçük gecikmelerin etkisini hafife almaları. Oysa işletmelerin rekabet hızını belirleyen artık sermaye değil, akıcılık. Yazarlar bunu bir örnekle açıklıyor: “Bir şirketin dakika başına kaybettiği hız, aslında yıl sonunda kaybettiği yenilik kapasitesidir.”
Bu yaklaşım, Türkiye’deki şirketler için de kritik. Özellikle finans, perakende, e-ticaret ve sağlık gibi hızlı karar gerektiren sektörlerde süreç yükünün azaltılması yalnızca maliyet avantajını ifade etmiyor, müşteri deneyiminde de büyük fark yaratıyor. Bugün birçok kurum dijitalleşme yatırımı yapıyor ancak süreçteki engeller temizlenmedikçe verimlilik sınırlı kalıyor.
Yazarlar, “Engeli fark eden lider, potansiyeli ortaya çıkarır” diyor. Çünkü çalışanlar zamanlarını raporlarla, onaylarla, tekrar eden işlerle tüketiyorsa yaratıcılık devreye girmiyor. Bu nedenle 2025 sonrası liderliğin temel kriteri, ekiplerin önünü açmak, işin akışına cesaretle müdahale etmek ve gizli yükleri tespit etmek olacak.
Fark yaratmak için
“The Frictionless Organization” yalnızca bir verimlilik kitabı değil; şirketlerin yeni çağdaki zihinsel yüklerini gösteren bir ayna. 2025’te dünya ekonomisi belirsizlik ve dönüşüm arasında salınıyor. Bu iklimde kurumların fark yaratabilmesi, büyük projelerden çok gündelik işin kalitesini artırma becerisine bağlı.
Bugün karar mekanizması yavaş olan, çalışanları gereksiz işlerle boğulan şirketler rekabette geriye düşüyor. Akışkan bir organizasyon ise hem yetenek çekiyor hem müşteri memnuniyetini artırıyor hem de inovasyona zaman yaratıyor. Bazen ilerlemenin yolu daha fazla koşmak değil, yolu boşaltmaktır. Şirketler için fırsat tam burada: Süreçleri sadeleştirmek, işin anlamını güçlendirmek ve insanın enerjisini gerçekten değer yaratan işe yönlendirmek.
|Borsa
|11.311,31
|0,69 %
|Dolar
|42,6945
|0,23 %
|Euro
|50,1592
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1739
|-0,02 %
|Altın (GR)
|5.902,25
|0,77 %
|Altın (ONS)
|4.299,55
|0,54 %
|Brent
|61,0000
|-0,59 %