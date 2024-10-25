Gündüzümüzü karartmaya çalışanlar unutmasınlar ki Yüce Türk Milleti;

TUSAŞ’a yönelik düzenlenen hain terör sal­dırısı, sadece canlarımıza değil, Türki­ye’nin bağımsızlığına, milletimizin birlik ve beraberliğine, geleceğine ve milli savunma sa­nayii alanındaki hedeflerine, milli teknoloji hamlesine kastetme hedefi olan haince bir giri­şim ve alçaklıktır.

Haince planlarıyla aydınlığı karanlığa dön­dürmek için çaba sarfedenler unutmasınlar ki Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüce Türk Milleti ;

-Tarihi boyunca cesareti, bağımsızlık tutku­su ve vatan sevgisiyle tanınan,

-Kurduğu devletlerle medeniyetler inşa et­miş, adalet ve hoşgörüyü esas alan bir yönetim anlayışı geliştiren,

-Güçlü bir devlet ve millet olma idealini, birlik ve beraberlik içinde yaşama azmini hiç kaybetmeyen,

-Zor zamanlarda gösterdiği dayanışma ve mücadele ruhu ile tarihin en çetin savaşlardan zaferle çıkmış, esaret altında yaşamak yerine canını feda etmeyi göze alan,

-Bağımsızlığına düşkünlüğü, milli birliğini her şeyin üstünde tutmasıyla birleştiğinde, her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarabilen,

-Tarih boyunca farklı kültürlere ve inançla­ra sahip topluluklarla barış içinde yaşamayı ba­şaran,

-Orta Asya’dan beri kültür ve bilgiye, sanata, bilime, teknolojiye ve eğitime büyük önem ve­rerek büyük medeniyetler kuran,

-Gururlu, vatanına bağlı, çalışkan ve azim­li yapısıyla dünya tarihinde kendine özel bir yer edinmiş, insanlığa katkı sunmaya devam eden köklü bir millettir.

Hain saldırıyla gündüzümüzü karartmak için çalışanlar unutmasınlar ki Büyük Tür­kiye Cumhuriyeti’nin Yüce Türk Milleti ;

-Tarih boyunca her türlü zorluğa karşı dik durmuş, en karanlık günlerden bile güçlenerek çıkmayı başarmıştır.

-Gündüzümüzü karartmaya yönelik saldı­rılar karşısında, aydınlığa ulaşacak inanca, di­rence ve güce sahip olup, hiçbir zaman boyun eğmemiş, teröre karşı milli dayanışmasını daha güçlendirmiş, daha kararlı, daha bir azimle yo­luna devam etmiştir.

-Yine aynı dirayeti göstererek gücüne güç katacak, terörün karanlığına karşı omuz omuza vererek, birlik ve beraberliğini daha da pekiştirecek ve mücadelesini daha da yükseltecektir.

İçeriden, dışarıdan nereden olursa olsun hain planlar yapanlar unutmasınlar ki Bü­yük Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüce Türk Milleti ;

-Her zaman birbirine kenetlenmiş bir mil­lettin evlatları olarak, her bir ferdi cesurdur, ce­fakardır, hepsi birer asker, bu kararlılıkla birer kahramandır.

-Geçmişten bugüne kardeşlik, barış ve birli­ğin yeşerdiği bu topraklarda terörü barındırma­yacak, azmi ve inancı ile teröre karşı en büyük kalkan olmaya devam edecek, birlik ve beraber­liği ve yüreğindeki bitmez tükenmez vatan sev­gisi ile her türlü düşmanlığın üstesinden gele­cektir.

-Hiçbir hain plan onu yolundan döndüre­meyecek, dünden daha güçlü, daha diri ve daha kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.

Terörden beslenenler, ülkemizi bölmek için pusuya yatanlar unutmasınlar ki Büyük Türkiye Cumhuriyeti Yüce Milleti ve Devletiyle ;

-Her daim, vazifesinin “Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve mü­dafaa etmek” olduğunun bilincinde ve muh­taç olduğu kudretin, damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunun farkındadır.

-Bin yıllık devlet aklıyla, sarsılmaz imanı ve milletinin gücüyle terörün her türlüsünü alt et­meye muktedirdir.

-Devlet millet toplum #hepbirlikte terör karşısında dik durmaya devam edecek, yüre­ğine taş basacak, lanet terörün kökü kazınana kadar mücadele edecek, huzur ve güven içinde düşmanlarının her daim karşısında olacak, bu acı ve öfke karşısında, ülkemizi bölmeye çalı­şanlara karşı en büyük cevabı verecektir.

-Kahraman güvenlik güçlerimiz, bu hain saldırının arkasındaki tüm odakları adaletin önüne çıkaracak, teröre gereken cevabı en güç­lü şekilde verecektir.

-Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak, yaralılarımızın acısı yüreklerimizde ancak di­rencimizde bir bayrak olacaktır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımı­za acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ ol­sun.

Son Söz: Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Türk Milleti!