Gündüzümüzü karartmaya çalışanlar unutmasınlar ki Yüce Türk Milleti;
TUSAŞ’a yönelik düzenlenen hain terör saldırısı, sadece canlarımıza değil, Türkiye’nin bağımsızlığına, milletimizin birlik ve beraberliğine, geleceğine ve milli savunma sanayii alanındaki hedeflerine, milli teknoloji hamlesine kastetme hedefi olan haince bir girişim ve alçaklıktır.
Haince planlarıyla aydınlığı karanlığa döndürmek için çaba sarfedenler unutmasınlar ki Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüce Türk Milleti ;
-Tarihi boyunca cesareti, bağımsızlık tutkusu ve vatan sevgisiyle tanınan,
-Kurduğu devletlerle medeniyetler inşa etmiş, adalet ve hoşgörüyü esas alan bir yönetim anlayışı geliştiren,
-Güçlü bir devlet ve millet olma idealini, birlik ve beraberlik içinde yaşama azmini hiç kaybetmeyen,
-Zor zamanlarda gösterdiği dayanışma ve mücadele ruhu ile tarihin en çetin savaşlardan zaferle çıkmış, esaret altında yaşamak yerine canını feda etmeyi göze alan,
-Bağımsızlığına düşkünlüğü, milli birliğini her şeyin üstünde tutmasıyla birleştiğinde, her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarabilen,
-Tarih boyunca farklı kültürlere ve inançlara sahip topluluklarla barış içinde yaşamayı başaran,
-Orta Asya’dan beri kültür ve bilgiye, sanata, bilime, teknolojiye ve eğitime büyük önem vererek büyük medeniyetler kuran,
-Gururlu, vatanına bağlı, çalışkan ve azimli yapısıyla dünya tarihinde kendine özel bir yer edinmiş, insanlığa katkı sunmaya devam eden köklü bir millettir.
Hain saldırıyla gündüzümüzü karartmak için çalışanlar unutmasınlar ki Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüce Türk Milleti ;
-Tarih boyunca her türlü zorluğa karşı dik durmuş, en karanlık günlerden bile güçlenerek çıkmayı başarmıştır.
-Gündüzümüzü karartmaya yönelik saldırılar karşısında, aydınlığa ulaşacak inanca, dirence ve güce sahip olup, hiçbir zaman boyun eğmemiş, teröre karşı milli dayanışmasını daha güçlendirmiş, daha kararlı, daha bir azimle yoluna devam etmiştir.
-Yine aynı dirayeti göstererek gücüne güç katacak, terörün karanlığına karşı omuz omuza vererek, birlik ve beraberliğini daha da pekiştirecek ve mücadelesini daha da yükseltecektir.
İçeriden, dışarıdan nereden olursa olsun hain planlar yapanlar unutmasınlar ki Büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüce Türk Milleti ;
-Her zaman birbirine kenetlenmiş bir millettin evlatları olarak, her bir ferdi cesurdur, cefakardır, hepsi birer asker, bu kararlılıkla birer kahramandır.
-Geçmişten bugüne kardeşlik, barış ve birliğin yeşerdiği bu topraklarda terörü barındırmayacak, azmi ve inancı ile teröre karşı en büyük kalkan olmaya devam edecek, birlik ve beraberliği ve yüreğindeki bitmez tükenmez vatan sevgisi ile her türlü düşmanlığın üstesinden gelecektir.
-Hiçbir hain plan onu yolundan döndüremeyecek, dünden daha güçlü, daha diri ve daha kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir.
Terörden beslenenler, ülkemizi bölmek için pusuya yatanlar unutmasınlar ki Büyük Türkiye Cumhuriyeti Yüce Milleti ve Devletiyle ;
-Her daim, vazifesinin “Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek” olduğunun bilincinde ve muhtaç olduğu kudretin, damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunun farkındadır.
-Bin yıllık devlet aklıyla, sarsılmaz imanı ve milletinin gücüyle terörün her türlüsünü alt etmeye muktedirdir.
-Devlet millet toplum #hepbirlikte terör karşısında dik durmaya devam edecek, yüreğine taş basacak, lanet terörün kökü kazınana kadar mücadele edecek, huzur ve güven içinde düşmanlarının her daim karşısında olacak, bu acı ve öfke karşısında, ülkemizi bölmeye çalışanlara karşı en büyük cevabı verecektir.
-Kahraman güvenlik güçlerimiz, bu hain saldırının arkasındaki tüm odakları adaletin önüne çıkaracak, teröre gereken cevabı en güçlü şekilde verecektir.
-Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak, yaralılarımızın acısı yüreklerimizde ancak direncimizde bir bayrak olacaktır.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.
Son Söz: Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Türk Milleti!