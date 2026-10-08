Güney Afrika potansiyeli büyümesinden büyük ülke
Güney Afrika’yı birkaç gündür yakından gözlemleme fırsatı buluyorum. Ülkenin ekonomik yapısına baktığınızda ilk dikkat çeken husus, sahip olduğu potansiyel ile gerçekleştirdiği büyüme arasındaki büyük fark oluyor. Doğal kaynakları, sanayi altyapısı, finans sektörü, tarımı, lojistik imkânları ve turizm kapasitesi düşünüldüğünde, mevcut büyüme performansı potansiyelinin oldukça altında kalıyor.
Yaklaşık 427 milyar dolarlık GSYH’siyle Afrika’nın en büyük ve en çeşitlendirilmiş ekonomilerinden biri olan ülke, 2025’te %1,1 büyüdü; 2024’te bu oran yalnızca %0,5’ti. IMF, 2026 için büyüme tahminini %1,1’e çekti. Enflasyon cephesinde tablo farklı: 2025’te ortalama %3,2 olan enflasyon, ağustos 2026’da %4,4’e çıktı. Merkez Bankası, mayıstaki ilk artışın ardından eylülde ikinci kez 25 baz puan artırarak politika faizini %7,25’e yükseltti.
Asıl sorun büyüme ve istihdam
Güney Afrika’nın temel sorunu, tek başına yüksek enflasyon değil; düşük büyüme ve bunun istihdam yaratmakta yetersiz kalması. İşsizlik oranı 2026’nın ikinci çeyreğinde %32,7’den %33,6’ya yükselirken, genç işsizliği %47,4’e ulaştı. Elektrik arzındaki iyileşme, demiryolu ve limanlardaki gelişmeler olumlu olsa da bunlar henüz genel büyüme hızına yeterince yansımış değil.
İhracat hammaddeye dayalı
Dış ticaret, ülkenin güçlü taraflarından biri. 2025’te mal ihracatı 122,5 milyar dolar, ithalatı 110,9 milyar dolar oldu. 2026’da petrol fiyatlarındaki yükselişle ithalat faturası şişti; mayısta aylık dış ticaret dengesi açık verdi, ancak yılın ilk beş ayında fazla sürdü.
İhracatın yapısı önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Altın, demir cevheri, krom, kömür, manganez ve platin gibi madenler ihracatta büyük ağırlığa sahip. Bu kaynakları daha yüksek katma değerle ekonomiye kazandırmak; imalat, teknoloji, hizmetler ve tarımda rekabet gücünü artırmak gelişim alanları olarak duruyor.
Turizmde rekor var, ama...
Turizm, potansiyelin en dikkat çekici olduğu alanlardan biri. 2025’te ülkeye 10,5 milyon uluslararası turist geldi. Bu rakam bir önceki yıla göre %17,7 artarak 2019’daki pandemi öncesi seviyenin de üzerine çıktı. Ancak artışı büyük ölçüde komşu Afrika ülkelerinden gelenler taşıdı; uzak pazarlardan gelişler hâlâ 2019’un gerisinde.
Cape Town’da bunun nedenini görmek mümkün. Table Mountain, Cape Point, Robben Island, V&A Waterfront, Kirstenbosch ve Boulders Beach gibi doğal ve tarihî zenginliklerin yanında Stellenbosch ve Franschhoek bağları, gastronomi ve şarap turizmi başlı başına bir destinasyon oluşturuyor. Kruger başta olmak üzere safari imkânları da eklenince ülkenin turizm potansiyeli daha iyi anlaşılıyor.
Gece yürümeye çekinilen ülke
Güvenlik ise önündeki en önemli engellerden biri. Bir istatistiğe göre gündüz mahallede yalnız yürürken kendini güvende hissedenlerin oranı %80,7 iken, hava karardığında bu oran %37,9’a düşüyor. Gasp gibi olaylar ve bu güvensizlik psikolojisi ülkenin hemen her yanında hissediliyor; Johannesburg başta olmak üzere bazı bölgelerde turizmi ciddi biçimde baltalıyor.
Bir turistin gece dışarı çıkmaktan, toplu taşımayı kullanmaktan veya şehri serbestçe dolaşmaktan çekinmesi, turizm gelirini ve kalış süresini doğrudan etkiler. Güvenlikte sağlanacak iyileşme, turizmden yatırımlara kadar birçok alanda karşılık bulacaktır.
Umit Burnu’ndan Hermanus’taki balina gözlemine, Gqeberha yakınlarındaki Amakhala rezerv alanında yapılacak safariye kadar eşsiz değerlere sahip bu ülkenin potansiyeli, güvenlik meselesi çözüldüğünde hızla yükselebilir.
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