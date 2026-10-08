Güney Afrika potansiyeli büyümesinden büyük ülke

Güney Afrika’yı birkaç gündür yakın­dan gözlemleme fırsatı buluyorum. Ülkenin ekonomik yapısına baktığınız­da ilk dikkat çeken husus, sahip olduğu potansiyel ile gerçekleştirdiği büyüme arasındaki büyük fark oluyor. Doğal kay­nakları, sanayi altyapısı, finans sektörü, tarımı, lojistik imkânları ve turizm kapa­sitesi düşünüldüğünde, mevcut büyüme performansı potansiyelinin oldukça al­tında kalıyor.

Yaklaşık 427 milyar dolarlık GSYH’siy­le Afrika’nın en büyük ve en çeşitlendi­rilmiş ekonomilerinden biri olan ülke, 2025’te %1,1 büyüdü; 2024’te bu oran yal­nızca %0,5’ti. IMF, 2026 için büyüme tah­minini %1,1’e çekti. Enflasyon cephesin­de tablo farklı: 2025’te ortalama %3,2 olan enflasyon, ağustos 2026’da %4,4’e çıktı. Merkez Bankası, mayıstaki ilk artışın ar­dından eylülde ikinci kez 25 baz puan ar­tırarak politika faizini %7,25’e yükseltti.

Asıl sorun büyüme ve istihdam

Güney Afrika’nın temel sorunu, tek ba­şına yüksek enflasyon değil; düşük büyü­me ve bunun istihdam yaratmakta yeter­siz kalması. İşsizlik oranı 2026’nın ikinci çeyreğinde %32,7’den %33,6’ya yükselir­ken, genç işsizliği %47,4’e ulaştı. Elektrik arzındaki iyileşme, demiryolu ve liman­lardaki gelişmeler olumlu olsa da bun­lar henüz genel büyüme hızına yeterince yansımış değil.

İhracat hammaddeye dayalı

Dış ticaret, ülkenin güçlü tarafların­dan biri. 2025’te mal ihracatı 122,5 mil­yar dolar, ithalatı 110,9 milyar dolar oldu. 2026’da petrol fiyatlarındaki yükselişle ithalat faturası şişti; mayısta aylık dış ti­caret dengesi açık verdi, ancak yılın ilk beş ayında fazla sürdü.

İhracatın yapısı önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Altın, demir cevhe­ri, krom, kömür, manganez ve platin gibi madenler ihracatta büyük ağırlığa sahip. Bu kaynakları daha yüksek katma değerle ekonomiye kazandırmak; imalat, tekno­loji, hizmetler ve tarımda rekabet gücünü artırmak gelişim alanları olarak duruyor.

Turizmde rekor var, ama...

Turizm, potansiyelin en dikkat çeki­ci olduğu alanlardan biri. 2025’te ülkeye 10,5 milyon uluslararası turist geldi. Bu rakam bir önceki yıla göre %17,7 artarak 2019’daki pandemi öncesi seviyenin de üzerine çıktı. Ancak artışı büyük ölçüde komşu Afrika ülkelerinden gelenler taşı­dı; uzak pazarlardan gelişler hâlâ 2019’un gerisinde.

Cape Town’da bunun nedenini görmek mümkün. Table Mountain, Cape Point, Robben Island, V&A Waterfront, Kirsten­bosch ve Boulders Beach gibi doğal ve ta­rihî zenginliklerin yanında Stellenbosch ve Franschhoek bağları, gastronomi ve şarap turizmi başlı başına bir destinas­yon oluşturuyor. Kruger başta olmak üze­re safari imkânları da eklenince ülkenin turizm potansiyeli daha iyi anlaşılıyor.

Gece yürümeye çekinilen ülke

Güvenlik ise önündeki en önemli en­gellerden biri. Bir istatistiğe göre gündüz mahallede yalnız yürürken kendini gü­vende hissedenlerin oranı %80,7 iken, ha­va karardığında bu oran %37,9’a düşüyor. Gasp gibi olaylar ve bu güvensizlik psiko­lojisi ülkenin hemen her yanında hisse­diliyor; Johannesburg başta olmak üze­re bazı bölgelerde turizmi ciddi biçimde baltalıyor.

Bir turistin gece dışarı çıkmaktan, top­lu taşımayı kullanmaktan veya şehri ser­bestçe dolaşmaktan çekinmesi, turizm gelirini ve kalış süresini doğrudan etkiler. Güvenlikte sağlanacak iyileşme, turizm­den yatırımlara kadar birçok alanda kar­şılık bulacaktır.

Umit Burnu’ndan Hermanus’taki bali­na gözlemine, Gqeberha yakınlarındaki Amakhala rezerv alanında yapılacak sa­fariye kadar eşsiz değerlere sahip bu ülke­nin potansiyeli, güvenlik meselesi çözül­düğünde hızla yükselebilir.