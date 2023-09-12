Güney Kore, Türkiye’den İHA desteği almak istiyor

Hindistan’da düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüşmeler yaptı.

Bunlar arasında en dikkat çeken ise Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile olandı. Her ne kadar basında yer almasa da görüşmenin detayları oldukça ilginçti. Zira iki ülke arasındaki savunma birliği, görüşmenin ana temasıydı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Kuruluş Yıldönümü’nü kutlayan Güney Kore Başkanı ile Erdoğan arasındaki görüşmede Türkiye’nin son yıllarda savunmada öne çıkan insansız hava araçları, askeri nakliye uçakları ve diğer silahlara odaklanan ortaklıkları genişletmenin yolları tartışıldı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin Güney Kore'den silah ithal eden ilk ülkelerden biri olduğu hatırlatıldı. 2004 yılında Ankara'nın Altay muharebe tankını geliştirmek için kullandığı K2 Kara Panter tankına yönelik teknolojilerin lisansını aldığı, Seul'ün K9 kundağı motorlu obüslerinin de lisansının Türkiye'de T-155 Fırtına olarak kullanıldığı vurgulandı. Ancak Seul’ün Ankara’dan isteği insansız savaş araçlarındaki deneyimdi.

Geçen yıl Kuzey Kore dronları saldırmıştı

Hatırlanacağı üzere Kuzey Kore, geçen yıl 26 Aralık’ta Güney Kore’ye çok sayıda ağır silahlarla donatılmış insansız hava aracı gönderdi. İHA'ların sınırı aşmasının ardından Güney Kore ordusu, onları vurmaya çalışmak için savaş uçaklarını harekete geçirdi ve kendi gözetleme dronlarını Kuzey'in hava sahasına gönderdi.

Ayrıca ticari uçakların Seul çevresindeki iki uluslararası havaalanından kalkışları da yaklaşık bir saat süreyle yasaklandı. Öyle ki Kuzey Kore’nin İHA’ları başkent Seul’deki başkanlık ofisinin yakınına kadar gelmişti. Birkaç ay öncesinde Güney Kore Hükümeti’nin kurduğu insansız hava aracı operasyon birimi bu yasak geçişi durduramadı. 4 aylık geçmişi olan birimin insansız hava araçlarını tespit etme, takip etme ve düşürme konusundaki hazırlıklarının yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Nükleer santral için de görüşme yapıldı

Seul Yönetimi’nin kurduğu drone birimi henüz başlangıç aşamasında olduğundan Seul, Türkiye dahil müttefik ülkelerle yapılan alışverişler yoluyla operasyonel yeteneklerini hızlandırmayı hedefliyor. Güney Kore basını Türkiye’de üretilen ve savaşlarda büyük başarı kaydeden TB-2 orta irtifa uzun ömürlü insansız savaş hava aracını geliştiren savunma şirketi Baykar’a vurgu yaparak, Türkiye ile bu konuda işbirliği yapılacağını kaydediyor. Görüşmedeki ikinci konu ise nükleer enerji. Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Yoon Suk Yeol, Sinop’ta yapılması planlanan Türkiye’nin ikinci nükleer santrali konusunda Güney Kore nükleer enerji şirketlerinin projeye katılımı sürecinde istişarelerin sürdürülmesi konusunda da mutabakata vardı.