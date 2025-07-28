Hangi taşı kaldırsan altından “o” çıkıyor!
Türkiye’nin savunma sanayisini küresel vitrine çıkaran IDEF 2025’i gezdim. “Fuarın gizli kahramanı kim?” diye sorsalar, namlusunu, zırhını, füzesini, gemisini, İHA’nın altından çıkan beyin yerli yazılımdır derim. Türk mühendisleri her yerdeler.
Savunma sanayinde yerli yazılım, artık sadece bir bileşen değil, teknolojiyle tam bağımsızlığın omurgası.
ROKETSAN TAYFUN Blok-4: Hipersonik balistik füzesi yerli güdüm-seyrüsefer yazılımları. Denizaltıdan atılan seyir füzesi AKATA Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımlarla yönetiliyor.
ASELSAN Çelik Kubbe’nin yazılım zırhı: EJDERHA elektromanyetik hava savunma sistemi, GÖKTAN lazer sistemi, KORAL 200 elektronik harp çözümü ve GÜRZ VLS sistemi, sensör-atış kontrol döngüsünü yerli yazılımla birleştirip, sürü dronlardan hipersonik tehditlere kadar geniş bir savunma yelpazesi sunan, tehdit tespit-teşhis-imha zincirini saniyeler içinde tamamlayan sistemler.
HAVELSAN “Savunma için yapay zekâ”: Gerçek zamanlı sesli komut tanıma ve insanlı-insansız takım komutasını tek ekranda birleştiren yapay zekâ ve sesli komut modülleri içeren ADVENT savaş yönetim sistemi.
STM KERKES GPS’siz seyrüsefer: Dronların GPS’siz ortamlarda yapay zekâ ve bilgisayarlı görüyle konumlanma sağlayan TOGAN ve BOYGA’ya entegre edilen yerli yazılım içeriyor. Türkiye’nin ilk milli hücumbot modeli ve yeni nesil İHA sistemleri, STM VTOL ve KarguFPV otonom navigasyon, görev planlama ve sürü zekâsı için gelişmiş yazılımlara dayanıyor.
TUSAŞ ANKA-3: Uçan-kanat stealth UCAV’ı ANKA-3, görev bilgisayarı ve silah entegrasyonunu, iç silah istasyonundan güdümlü mühimmat atışını yöneten platformun otonom kabiliyetini güçlendiren uçuş yazılımı.
TEI motorunun beyni EHM yerli yazılımı: TF6000 ve TF10000 turbofan motor ailesi, yerli FADEC ve ivme-titreşim analitiğiyle çalışıyor. Motor verileri, TEI’nin bulut tabanlı Engine Health Monitoring yazılımına gerçek zamanlı akarak performansı optimize ediyor.
METEKSAN radar ve karşı-drone: MILSAR SAR/MTI radarı ve KAPAN karşı-drone sistemi, ham veriyi sahada işleyen FPGA-tabanlı yapay zekâ işleme yeteneği.
FNSS ve Roketsan: KAPLAN HYBRID zırhlısına entegre edilen ALKA DEWS yönlendirilmiş enerji silahı, hedef takibini FNSS’nin yeni nesil vetronik yazılımı üzerinden yapıyor.
MKE DENİZHAN Dijital top sistemleri: 76 mm Deniz Topu ve yeni kara top-obüs ailesi, yerli atış kontrol yazılımı, veri füzyonu, yerli balistik hesap yazılımı ile tanıtıldı.
BAYKAR KIZILELMA İHA: “jet-hız, düşük görünürlük, gemi uyumu ve yapay zekâ” Tedarik zincirinden kalkış-iniş algoritmalarına kadar uçuş, görev ve veri füzyon hepsi yerli yazılımlar.
OTOKAR AKREP II: Sürücüsüz geleceğe hazır drive-by-wire mimarisi, ateş-kontrol bilgisayarıyla aynı CAN-BUS üzerinden haberleşiyor.
TÜRKSAT Uzayda yerli yazılımın gücü: Türksat 6A ve gelecekteki Türksat 7A projelerinde yerli yazılımlar.
TÜBİTAK BİLGEM TSK Yerli Safir Bulut: Türk Silahlı Kuvvetleri için Çoklu Safir Bulut Platformu, Ethernet Kripto Cihazı ve liman ürünleri.
Savunma Sanayine yönelik yerli yazılım firmalarımız da iddialı
SSTEK Teknoloji’den yerli yazılım vurgusu: Yapay zekâ, siber güvenlik ve simülasyon alanında yatırım portföyündeki şirketler ULAK, Beam, DTCloud, DataBoss gibi birçok yerli yazılım şirketleriyle fuarda yer aldı.
MilSOFT Link-M Taktik veri köprüsü: Kara, deniz ve hava platformlarını HF/ V-UHF üzerinden bağlayan çoklu taktik data-link sistemi.
NETAŞ, yerli sunucu, iletişim ve siber güvenlik çözümleri.
SİMSOFT, VR/AR tabanlı zırhlı araç ve atış simülatörleri, askeri eğitim ve operasyonlar için geliştirdiği simülasyon ve eğitim teknolojileri.
SANLAB, Bulldozer Simülatörü, 6 DOF hareketli platformlar ve stabilizatörler gibi ileri hareket sistemleri ve simülasyon teknolojileri ile savunma sanayinde eğitim süreçlerini dijitalleştiren ürünleri ve yazılımları.
Sonsöz: Yerli yazılımın savunma sanayisindeki kritik önemi, bu firmaların fuardaki faaliyetleriyle açıkça ortaya konmuştur. Yani yerli yazılıma yatırım geleceğe yatırım.