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Hangi taşı kaldırsan altından “o” çıkıyor!

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI ertan.barut@dunya.com

Türkiye’nin savunma sanayisini küre­sel vitrine çıkaran IDEF 2025’i gezdim. “Fuarın gizli kahramanı kim?” diye sorsa­lar, namlusunu, zırhını, füzesini, gemisini, İHA’nın altından çıkan beyin yerli yazılım­dır derim. Türk mühendisleri her yerdeler.

Savunma sanayinde yerli yazılım, artık sadece bir bileşen değil, teknolojiyle tam bağımsızlığın omurgası.

ROKETSAN TAYFUN Blok-4: Hiperso­nik balistik füzesi yerli güdüm-seyrüsefer yazılımları. Denizaltıdan atılan seyir füzesi AKATA Türk mühendislerin geliştirdiği ya­zılımlarla yönetiliyor.

ASELSAN Çelik Kubbe’nin yazılım zır­hı: EJDERHA elektromanyetik hava savun­ma sistemi, GÖKTAN lazer sistemi, KORAL 200 elektronik harp çözümü ve GÜRZ VLS sistemi, sensör-atış kontrol döngüsünü yer­li yazılımla birleştirip, sürü dronlardan hi­personik tehditlere kadar geniş bir savunma yelpazesi sunan, tehdit tespit-teşhis-imha zincirini saniyeler içinde tamamlayan sis­temler.

HAVELSAN “Savunma için yapay zekâ”: Gerçek zamanlı sesli komut tanıma ve insanlı-insansız takım komutasını tek ek­randa birleştiren yapay zekâ ve sesli komut modülleri içeren ADVENT savaş yönetim sistemi.

STM KERKES GPS’siz seyrüsefer: Dronların GPS’siz ortamlarda yapay zekâ ve bilgisayarlı görüyle konumlanma sağlayan TOGAN ve BOYGA’ya entegre edilen yer­li yazılım içeriyor. Türkiye’nin ilk milli hü­cumbot modeli ve yeni nesil İHA sistemleri, STM VTOL ve KarguFPV otonom navigas­yon, görev planlama ve sürü zekâsı için geliş­miş yazılımlara dayanıyor.

TUSAŞ ANKA-3: Uçan-kanat stealth UCAV’ı ANKA-3, görev bilgisayarı ve silah entegrasyonunu, iç silah istasyonundan gü­dümlü mühimmat atışını yöneten platfor­mun otonom kabiliyetini güçlendiren uçuş yazılımı.

TEI motorunun beyni EHM yerli yazı­lımı: TF6000 ve TF10000 turbofan motor ailesi, yerli FADEC ve ivme-titreşim analiti­ğiyle çalışıyor. Motor verileri, TEI’nin bulut tabanlı Engine Health Monitoring yazılımı­na gerçek zamanlı akarak performansı opti­mize ediyor.

METEKSAN radar ve karşı-drone: MILSAR SAR/MTI radarı ve KAPAN kar­şı-drone sistemi, ham veriyi sahada işleyen FPGA-tabanlı yapay zekâ işleme yeteneği.

FNSS ve Roketsan: KAPLAN HYBRID zırhlısına entegre edilen ALKA DEWS yön­lendirilmiş enerji silahı, hedef takibini FNSS’nin yeni nesil vetronik yazılımı üze­rinden yapıyor.

MKE DENİZHAN Dijital top sistemle­ri: 76 mm Deniz Topu ve yeni kara top-obüs ailesi, yerli atış kontrol yazılımı, veri füzyo­nu, yerli balistik hesap yazılımı ile tanıtıldı.

BAYKAR KIZILELMA İHA: “jet-hız, dü­şük görünürlük, gemi uyumu ve yapay zekâ” Tedarik zincirinden kalkış-iniş algoritmala­rına kadar uçuş, görev ve veri füzyon hepsi yerli yazılımlar.

OTOKAR AKREP II: Sürücüsüz geleceğe hazır drive-by-wire mimarisi, ateş-kontrol bilgisayarıyla aynı CAN-BUS üzerinden ha­berleşiyor.

TÜRKSAT Uzayda yerli yazılımın gücü: Türksat 6A ve gelecekteki Türksat 7A proje­lerinde yerli yazılımlar.

TÜBİTAK BİLGEM TSK Yerli Safir Bu­lut: Türk Silahlı Kuvvetleri için Çoklu Safir Bulut Platformu, Ethernet Kripto Cihazı ve liman ürünleri.

Savunma Sanayine yönelik yerli yazılım firmalarımız da iddialı

SSTEK Teknoloji’den yerli yazılım vur­gusu: Yapay zekâ, siber güvenlik ve simülas­yon alanında yatırım portföyündeki şirket­ler ULAK, Beam, DTCloud, DataBoss gibi birçok yerli yazılım şirketleriyle fuarda yer aldı.

MilSOFT Link-M Taktik veri köprü­sü: Kara, deniz ve hava platformlarını HF/ V-UHF üzerinden bağlayan çoklu taktik da­ta-link sistemi.

NETAŞ, yerli sunucu, iletişim ve siber gü­venlik çözümleri.

SİMSOFT, VR/AR tabanlı zırhlı araç ve atış simülatörleri, askeri eğitim ve operas­yonlar için geliştirdiği simülasyon ve eğitim teknolojileri.

SANLAB, Bulldozer Simülatörü, 6 DOF hareketli platformlar ve stabilizatörler gibi ileri hareket sistemleri ve simülasyon tekno­lojileri ile savunma sanayinde eğitim süreç­lerini dijitalleştiren ürünleri ve yazılımları.

Sonsöz: Yerli yazılımın savunma sanayi­sindeki kritik önemi, bu firmaların fuardaki faaliyetleriyle açıkça ortaya konmuştur. Yani yerli yazılıma yatırım geleceğe yatırım.

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