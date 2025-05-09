Haydi toplanın dizi çekiyoruz
Film ve dizileri kapsayan medya ve eğlence sektörünün toplam geliri dünyada 3 trilyon doları aştı. Bunun içinde gişe, reklam, sponsor ve ticari ürün satışları ve onlarca alt başlıktan oluşan pazarlama gelirleri var. Peki bugün bir dizi çeksek kaça mal olur?
Dünyada toplam 3 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmak için her yıl yaklaşık 10 bin film ve 7 bine yakın dizi üretiliyor. Sadece Netflix tek başına 700’e yakın proje üretiyor. Amerika, Hindistan ve Kore listenin en üst basamaklarında.
Türkiye’de yıllara göre değişmekle birlikte senede yaklaşık 200 film ve 150 dizi üretiliyor. Toplam cirosu da 2 milyar dolara ulaştı. 150 ülkeye yapılan dizi ve film ihracatı da 150 milyon dolara koşuyor. Sektörün oluşturduğu istihdam da 100 bine ulaştı.
Tablo elbette bu kadar parlak değil. Türkiye’de gösterime giren 150 diziden ancak yarısı sezonunu tamamlayabiliyor. Filmlerde de gişede hüsrana uğrayan yapımlar az değil. Sinemada tutunamayan filmler platform veya kanallara satılıyor.
Pasta ne kadar büyükse rekabet o kadar çetin.
Peki bir an için bu sektöre adım atalım.
Gelin mesela bugün bir dizi çekelim. Adı ‘Şehrin Adamları’ olsun. Bir platform için 20 bölümden oluşan 60 dakikalık bir aksiyon komedi. İstanbul’un arka sokaklarını fon olarak kullanalım ve üç sıradan adam, sıra dışı tesadüfler sonucu bir suç çetesine karşı mücadele versin. Başrolde emekli bir gazeteci, dahi bir hacker ve eski bir komando olsun. Elbette, bol kovalamacanın olduğu dizide, bol gizem, büyüleyici bir aşk ve kuşak çatışmaları var. Planlanan yayın tarihi 2026 ilkbaharı. Hedef kitlemiz, şehirli, eğitimli ve A+ sosyoekonomik sınıf.
Kalem kalem dizi bütçesi
Üretim planı ve bütçemizi yapay zekanın da desteği ile oluşturalım.
Başrol ve yan roller için 18 milyon lirayı gözden çıkardık. Yönetmen ve senaryo ekibi için 6 milyon lira, teknik ekibe 4 milyon, set ve mekân tasarımına 3 milyon ve kostüm, makyaj ve sanat harcamalarına da en az 2 milyon lirayı ayırdık. Ne de olsa afili beyler ve güzel kadınlarımız için modern ve stilize bir çizgimiz olacak. Post-prodüksiyon yani aksiyonu bol sokak sahneleri, kurgu ve efektler için 5 milyon lira daha ekledik. Müzik ve lisanslara 1 milyon, ulaşım ve yemek de 2 milyon lira. Sokak çekimlerine ağırlık veriyoruz ve pahalı mekanlardan uzak duruyor böylece kiralardan yırtıyoruz.
Tanıtım ve pazarlamaya da 3 milyon lira eklediğimizde dizimiz 46 milyon lira maliyetle ‘action’ demeye hazır.
Peki diziyi çektik, geri dönüş nasıl olacak? Aktörlerin gideri var, senaryo da sağlam. Bu durumda diziyi bir platforma rahatlıkla 35 milyon liraya sattık. 12 milyon lira ile yurtdışı satış haklarını da ekliyoruz. E ürün de yerleştirerek gelir hanemize 6 milyon lira, sponsor ve işbirlikleri ile 3 milyon ve en az 1 milyon lira da YouTube geliri ekledik. Kaba bir hesapla 57 milyon lira yazdık gelir hanemize. Bu durumda 11 milyon lira kazanıyoruz. Yatırımın geri dönüş süresi 12-14 ay.
Peki işimizi şansa mı bırakıyoruz. Elbette hayır. Proje için en az 3-4 ay öncesinden duyurular başlıyor. Güçlü bir lansman fragmanı ile start veriyoruz. İnfluencer işbirlikleri ve sosyal medyada güçlü bir atak, PR çalışması... Dergilerde kapak, talk show, röportajlar ve teaser gösterimleri. Özellikle komedi ve aksiyonu bol kesitlerden sosyal medya için bol bol caps. Ve mümkünse troller…
Hazırsak… Haydi toplanın dizi çekiyoruz.