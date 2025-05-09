Haydi toplanın dizi çekiyoruz

Film ve dizileri kapsayan medya ve eğlence sektörünün toplam geliri dünyada 3 trilyon doları aştı. Bunun içinde gişe, reklam, sponsor ve ticari ürün satışları ve onlarca alt başlıktan oluşan pazarlama gelirleri var. Peki bugün bir dizi çeksek kaça mal olur?

Dünyada toplam 3 trilyon do­larlık büyüklüğe ulaşmak için her yıl yaklaşık 10 bin film ve 7 bine yakın dizi üretiliyor. Sade­ce Netflix tek başına 700’e yakın proje üretiyor. Amerika, Hindis­tan ve Kore listenin en üst basa­maklarında.

Türkiye’de yıllara göre değiş­mekle birlikte senede yaklaşık 200 film ve 150 dizi üretiliyor. Toplam cirosu da 2 milyar dolara ulaştı. 150 ülkeye yapılan dizi ve film ihracatı da 150 milyon dolara koşuyor. Sektörün oluşturduğu istihdam da 100 bine ulaştı.

Tablo elbette bu kadar parlak değil. Türkiye’de gösterime giren 150 diziden ancak yarısı sezonu­nu tamamlayabi­liyor. Filmlerde de gişede hüsrana uğ­rayan yapımlar az değil. Sinemada tu­tunamayan filmler platform veya ka­nallara satılıyor.

Pasta ne kadar büyükse rekabet o kadar çetin.

Peki bir an için bu sektöre adım atalım.

Gelin mesela bugün bir dizi çe­kelim. Adı ‘Şehrin Adamları’ ol­sun. Bir platform için 20 bölüm­den oluşan 60 dakikalık bir ak­siyon komedi. İstanbul’un arka sokaklarını fon olarak kullana­lım ve üç sıradan adam, sıra dı­şı tesadüfler sonucu bir suç çe­tesine karşı mücadele versin. Başrolde emekli bir gazeteci, da­hi bir hacker ve eski bir koman­do olsun. Elbette, bol kovalama­canın olduğu dizide, bol gizem, büyüleyici bir aşk ve kuşak ça­tışmaları var. Planlanan yayın tarihi 2026 ilkbaharı. Hedef kit­lemiz, şehirli, eğitimli ve A+ sos­yoekonomik sınıf.

Kalem kalem dizi bütçesi

Üretim planı ve bütçemizi ya­pay zekanın da desteği ile oluş­turalım.

Başrol ve yan roller için 18 mil­yon lirayı gözden çıkardık. Yönet­men ve senaryo ekibi için 6 mil­yon lira, teknik ekibe 4 milyon, set ve mekân tasarımına 3 mil­yon ve kostüm, makyaj ve sanat harcamalarına da en az 2 milyon lirayı ayırdık. Ne de olsa afili bey­ler ve güzel kadınlarımız için mo­dern ve stilize bir çizgimiz ola­cak. Post-prodüksiyon yani aksi­yonu bol sokak sahneleri, kurgu ve efektler için 5 milyon lira da­ha ekledik. Müzik ve lisanslara 1 milyon, ulaşım ve yemek de 2 mil­yon lira. Sokak çekimlerine ağır­lık veriyoruz ve pahalı mekanlar­dan uzak duruyor böylece kira­lardan yırtıyoruz.

Tanıtım ve pazarlamaya da 3 milyon lira eklediğimizde dizi­miz 46 milyon lira maliyetle ‘ac­tion’ demeye hazır.

Peki diziyi çektik, geri dönüş nasıl olacak? Aktörlerin gide­ri var, senaryo da sağlam. Bu du­rumda diziyi bir platforma ra­hatlıkla 35 milyon liraya sattık. 12 milyon lira ile yurtdışı satış haklarını da ekliyoruz. E ürün de yerleştirerek gelir hanemize 6 milyon lira, sponsor ve işbir­likleri ile 3 milyon ve en az 1 mil­yon lira da YouTube geliri ekle­dik. Kaba bir hesapla 57 milyon lira yazdık gelir hanemize. Bu durumda 11 milyon lira kazanı­yoruz. Yatırımın geri dönüş sü­resi 12-14 ay.

Peki işimizi şansa mı bırakıyo­ruz. Elbette hayır. Proje için en az 3-4 ay öncesinden duyurular başlıyor. Güçlü bir lansman frag­manı ile start veriyoruz. İnfluen­cer işbirlikleri ve sosyal medya­da güçlü bir atak, PR çalışması... Dergilerde kapak, talk show, rö­portajlar ve teaser gösterimleri. Özellikle komedi ve aksiyonu bol kesitlerden sosyal medya için bol bol caps. Ve mümkünse troller…

Hazırsak… Haydi toplanın dizi çekiyoruz.