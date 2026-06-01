Haziran ayı Türkiye’nin yapay zekâ eşiği olabilir
Yapay zekâ artık sanayinin, ticaretin, hizmet sektörünün, kamunun, eğitimin, ihracatın ve ulusal rekabet gücünün ana konusu haline gelmiş durumda. Ülkeler, şirketler ve kurumlar sermaye, üretim kapasitesi veya insan kaynağından öte veriyi doğru yönetme, yapay zekâyı iş süreçlerine hızlı entegre etme ve bu dönüşümü güvenli, sürdürülebilir ve yerli kapasiteyle gerçekleştirmeye odaklanıyorlar.
Haziran ayında Ankara ve İstanbul’da yapay zekâ odaklı önemli 3 ayrı etkinlik var.
- AI Tomorrow Summit (4-5 Haziran Ankara)
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yapay Zekâ Eylem Planı (Haziran İstanbul)
- TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi (17 Haziran Ankara)
Stratejiden uygulama dönemine geçiş
Kamu kurumları, üniversite, teknoloji girişimleri, yazılım firmaları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum yapıları bu alanda çok sayıda çalışma yaptılar.
Şimdi yeni bir aşamadayız. “Yapay zekâ hangi sektörde, hangi iş sürecinde, hangi veriyle, hangi yerli çözümle, hangi yatırım modeliyle ve hangi ölçülebilir sonuçla kullanılacak?”
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yapay Zekâ Eylem Planı süreci bu nedenle önemli. Veri altyapısı, insan kaynağı, etik çerçeve, regülasyon, girişimcilik, kamu alımları, sanayi dönüşümü ve uluslararası rekabet başlıklarında daha somut adımlar atılması planlanıyor.
Bu süreci geniş katılımla, kamu-özel sektör iş birliğiyle ve veri temelli bir yaklaşımla ele almamız çok önemli. Yapay zekâ yalnızca teknoloji üreticilerinin ya da akademik dünyanın konusu değildir. Bugün bir otomotiv üreticisi, bir makine imalatçısı, bir tarım işletmesi, bir perakende zinciri, bir lojistik firması, bir finans kuruluşu, bir hastane, bir medya şirketi ve bir KOBİ için aynı anda verimlilik, maliyet yönetimi, kalite, müşteri deneyimi, ihracat ve rekabet avantajıdır.
İş dünyasında dönüşüm ile kullanıma geçiş
Çoğu firmada farkındalık oluştu, ancak nereden başlanacak, hangi çözüm ortağıyla çalışacak, hangi veriyi nasıl hazırlayacak, yatırımın geri dönüşünü nasıl ölçecek ve hangi iş sürecinden başlaması gerektiğini henüz netleştiremiyorlar.
Bugün artık yapay zekâyı soyut bir gelecek vizyonu olmaktan çıkarıp sahaya indirmemiz gerekiyor. Sanayiciye, ihracatçıya, KOBİ’ye, perakendeciye, lojistikçiye, sağlık işletmesine, tarım üreticisine, medya kuruluşuna ve kamu kurumuna uygulanabilir kullanım senaryoları sunmalıyız.
Bu noktada TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi oldukça önemli. 17 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirilecek zirve, yapay zekâyı teoriden öteye taşıyarak iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmayı hedefliyor. TOBB Yazılım Meclisi himayesinde gerçekleştirilecek bu buluşma, yapay zekâ çözümleri geliştiren teknoloji ve yazılım firmaları ile sanayicileri, KOBİ’leri ve karar vericileri aynı platformda bir araya getirecek.
Bu modelin diğer değerli yönü de, B2B (şirketler arası iş birliği ve ticaret modeli) eşleşmeleriyle somut iş birliklerine zemin hazırlaması. Artık eşleştiren, proje başlatan, ölçülebilir çıktı üreten etkinliklere de ihtiyacımız var.
Yapay zekâ dönüşümü yalnızca büyük şirketlerin gündemi olmamalı. Asıl başarı, yapay zekâyı KOBİ’lerin, üreticilerin, ihracatçıların ve hizmet sektöründeki binlerce işletmenin kullanabileceği pratik çözümlere dönüştürmekle mümkün olacak. TOBB’un oda ve borsa ağı, sektör meclisleri, sanayiciler, KOBİ’ler, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar, teknoloji firmaları ve kamu kurumlarıyla kurduğu temas kapasitesi bu açıdan çok değerli.
Zirve sonrası sanayicinin KOBİ’nin yoğun olduğu illere de gidilerek TOBB’a bağlı odalarda da bu etkinlikler devam edecek.
Haziran ayı bu açıdan bir eşik olabilir. Bu dönemi doğru okuyup, yerli yazılım ve yerli teknoloji geliştiricilerimizle birlikte kalıcı iş birliklerine dönüştürüp, stratejiyi uygulamayla birleştirip, yapay zekâyı iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturabilirsek, üreten, yön veren ve Orta Asya ve Orta Doğu başta olmak üzere yakın coğrafyada öncü olan ülkelerden biri haline gelebiliriz.
Son söz : Yapay zekâ ile dönüşüm sürecinde kendi kulvarımızı, kendi gücümüzü ve kendi değerimizi inşa etmek için #hepbirlikte çalışmaya devam.
|Borsa
|13.662,75
|-1,64 %
|Dolar
|45,9004
|0,11 %
|Euro
|53,5646
|0,20 %
|Euro/Dolar
|1,1660
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.707,43
|-0,65 %
|Altın (ONS)
|4.540,30
|0,99 %
|Brent
|91,4120
|-1,20 %