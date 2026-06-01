Haziran ayı Türkiye’nin yapay zekâ eşiği olabilir

Yapay zekâ artık sanayinin, ticaretin, hiz­met sektörünün, kamunun, eğitimin, ih­racatın ve ulusal rekabet gücünün ana konu­su haline gelmiş durumda. Ülkeler, şirketler ve kurumlar sermaye, üretim kapasitesi veya in­san kaynağından öte veriyi doğru yönetme, ya­pay zekâyı iş süreçlerine hızlı entegre etme ve bu dönüşümü güvenli, sürdürülebilir ve yerli kapasiteyle gerçekleştirmeye odaklanıyorlar.

Haziran ayında Ankara ve İstanbul’da yapay zekâ odaklı önemli 3 ayrı etkinlik var.

AI Tomorrow Summit (4-5 Haziran Ankara)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yapay Zekâ Eylem Planı (Haziran İstanbul)

TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi (17 Ha­ziran Ankara)

Stratejiden uygulama dönemine geçiş

Kamu kurumları, üniversite, teknoloji giri­şimleri, yazılım firmaları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum yapıları bu alanda çok sayıda çalışma yaptılar.

Şimdi yeni bir aşamadayız. “Yapay zekâ han­gi sektörde, hangi iş sürecinde, hangi veriyle, hangi yerli çözümle, hangi yatırım modeliyle ve hangi ölçülebilir sonuçla kullanılacak?”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yapay Zekâ Eylem Planı süreci bu nedenle önemli. Veri altyapısı, insan kaynağı, etik çerçeve, re­gülasyon, girişimcilik, kamu alımları, sanayi dönüşümü ve uluslararası rekabet başlıkların­da daha somut adımlar atılması planlanıyor.

Bu süreci geniş katılımla, kamu-özel sektör iş birliğiyle ve veri temelli bir yaklaşımla ele almamız çok önemli. Yapay zekâ yalnızca tek­noloji üreticilerinin ya da akademik dünyanın konusu değildir. Bugün bir otomotiv üreticisi, bir makine imalatçısı, bir tarım işletmesi, bir perakende zinciri, bir lojistik firması, bir fi­nans kuruluşu, bir hastane, bir medya şirketi ve bir KOBİ için aynı anda verimlilik, maliyet yönetimi, kalite, müşteri deneyimi, ihracat ve rekabet avantajıdır.

İş dünyasında dönüşüm ile kullanıma geçiş

Çoğu firmada farkındalık oluştu, ancak ne­reden başlanacak, hangi çözüm ortağıyla ça­lışacak, hangi veriyi nasıl hazırlayacak, yatı­rımın geri dönüşünü nasıl ölçecek ve hangi iş sürecinden başlaması gerektiğini henüz net­leştiremiyorlar.

Bugün artık yapay zekâyı soyut bir gelecek vizyonu olmaktan çıkarıp sahaya indirmemiz gerekiyor. Sanayiciye, ihracatçıya, KOBİ’ye, perakendeciye, lojistikçiye, sağlık işletmesine, tarım üreticisine, medya kuruluşuna ve kamu kurumuna uygulanabilir kullanım senaryoları sunmalıyız.

Bu noktada TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi oldukça önemli. 17 Haziran’da Anka­ra’da gerçekleştirilecek zirve, yapay zekâyı te­oriden öteye taşıyarak iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmayı hedefliyor. TOBB Yazılım Meclisi himayesinde gerçekleştirile­cek bu buluşma, yapay zekâ çözümleri geliş­tiren teknoloji ve yazılım firmaları ile sanayi­cileri, KOBİ’leri ve karar vericileri aynı plat­formda bir araya getirecek.

Bu modelin diğer değerli yönü de, B2B (şirketler arası iş birliği ve ticaret modeli) eşleşmeleriyle somut iş birliklerine zemin hazırlaması. Artık eşleştiren, proje başlatan, ölçülebilir çıktı üreten etkinliklere de ihti­yacımız var.

Yapay zekâ dönüşümü yalnızca büyük şir­ketlerin gündemi olmamalı. Asıl başarı, yapay zekâyı KOBİ’lerin, üreticilerin, ihracatçıların ve hizmet sektöründeki binlerce işletmenin kullanabileceği pratik çözümlere dönüştür­mekle mümkün olacak. TOBB’un oda ve borsa ağı, sektör meclisleri, sanayiciler, KOBİ’ler, or­ganize sanayi bölgeleri, teknoparklar, teknolo­ji firmaları ve kamu kurumlarıyla kurduğu te­mas kapasitesi bu açıdan çok değerli.

Zirve sonrası sanayicinin KOBİ’nin yoğun olduğu illere de gidilerek TOBB’a bağlı odalar­da da bu etkinlikler devam edecek.

Haziran ayı bu açıdan bir eşik olabilir. Bu dönemi doğru okuyup, yerli yazılım ve yerli teknoloji geliştiricilerimizle birlikte kalıcı iş birliklerine dönüştürüp, stratejiyi uygulamay­la birleştirip, yapay zekâyı iş dünyasının ger­çek ihtiyaçlarıyla buluşturabilirsek, üreten, yön veren ve Orta Asya ve Orta Doğu başta ol­mak üzere yakın coğrafyada öncü olan ülkeler­den biri haline gelebiliriz.

Son söz : Yapay zekâ ile dönüşüm sürecin­de kendi kulvarımızı, kendi gücümüzü ve ken­di değerimizi inşa etmek için #hepbirlikte ça­lışmaya devam.