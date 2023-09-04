Hedef marka değerini 2 milyar dolara çıkarmak

Bayrak değişimi sonrası basınla ilk buluşmasını gerçekleştiren Vestel CEO’su Ergün Güler, donanım, tasarım, yazılım ve marka olmak üzere 4 ana eksenden oluşan yeni stratejilerinde hedefin şirket marka değerini ikiye katlayarak dünyanın en büyük üreticilerden biri haline gelmek olduğunu söyledi.

Vestel’in yeni CEO’su Ergün Güler, görevine IFA Berlin’de başladı. Vestel’i teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarına dikkat çeken CEO Güler, şirketin geleceği ve odak alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

CEO Güler, Vestel’in projeksiyonunu şöyle açıklıyor: “Markamızın yolculuğunda belirlediğimiz odak alanları donanım, tasarım, yazılım ve marka. Hedef, geleceğin teknolojilerine yatırımı hızlandırarak Vestel’in marka değerini 2 milyar dolara ulaştırmak.”

Yeni dönem stratejilerini açıklarken bunu 4 ana eksene yerleştirdiklerini belirten Güler, “Donanım, tasarım ve yazılım ekseninde şekillenen stratejimizle, marka değerimizdeki istikrarlı yükselişi sürdürmeye devam edeceğiz. Geçen yıl Brand Finance’ın Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması’nda 7 basamak birden yükselip ilk 5’e girmiştik.

Bu yıl listedeki yerimizi 3’e taşıdık. 4 yıl önce yaklaşık 200 milyon dolar olan marka değerimiz bugün 927 milyon dolara yükseldi. Hedefimiz, bu rakamı 2 milyar dolara ulaştırarak Türkiye’nin en değerli markası olmak” diye konuştu.

160 ülkeye 2,3 milyar dolar

ihracat CEO Güler, Avrupa’daki üç büyük TV üreticisinden biri, beyaz eşyada ise ilk 5 içinde olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; “Manisa’daki Vestel City’de ürettiğimiz teknoloji dünyanın 160’tan fazla ülkesine ihraç ediliyor.

Geçen yıl 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attık. Çeyrek asırdır aralıksız sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Küresel ticaretteki rekabet gücümüzü koruma odağımız elbette sürecek. Markalarla yaptığımız lisans anlaşmaları ve uluslararası iş birlikleri önemini koruyacak.

Avrupa’daki güçlü varlığımızı muhafaza ederken, diğer yandan Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi yeni girdiğimiz pazarlarda derinleşeceğiz. Ürünlerimiz daha az enerji ve su harcayan, tüketiciye tasarruf sağlarken dünya kaynaklarını koruyan, hatta bu konuda bağımsız otoritelerce ‘rekortmen’ olarak sınıflandırılan ürünler. Hem beyaz eşya hem elektronik fabrikalarımızda müthiş bir üretim gücümüz var.”

Yazılım gücü ve çevik yapı

Vestel’in, teknoloji şirketi olma hedefine çok yaklaştığının altını çizen Güler, “Beyaz eşya ve TV üretimi gibi konvansiyonel alanlarımıza yatırımımızı devam ettireceğiz. Ancak dünyamız değişiyor.

Bu değişime ayak uydurmanın ötesinde, şirketler ve ülkelere boyut değiştirtecek; sıçrayarak büyüme sağlayacak alanlara odaklanacağız. Bu alanların başında otomotiv ekosistemi geliyor. Elektrikli araç şarj istasyonları ve otomotiv elektroniğinde önemli mesafeler kat ettik. Otomotive ek olarak batarya çözümlerimizle mobilite, yazılım gücümüzle de akıllı yaşamın geleceğinde önemli bir rol üstleneceğiz” dedi.

Home Connectivity Alliance (HCA) çatısı altında bir ilke imza attıklarını hatırlatan Güler, platformda dünyanın önde gelen tüm beyaz eşya markalarının bulunduğunu; ancak bağlanabilirlik (connectivity) sağlayan ilk şirketin Vestel olduğunun altını çiziyor: “HCA altyapısı kullanarak yapılan Samsung ve LG iş birlikleriyle kullanıcılar Vestel’in VeeZy uygulaması üzerinden tüm ev aletlerini yönetecek. Yine Samsung’un SmartThing, LG’nin ThinQ uygulamaları üzerinden de tüm Vestel beyaz eşyaları yönetilebilecek. Dünyada bir ilki temsil eden bu iş birlikleri, Vestel’in yazılım gücü ve çevik şirket yapısının doğal sonucu.”