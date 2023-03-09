Hedefler ve rekorlar

Tarımın gündemi her zaman yoğun. Geçen hafta ihracat cephesinde hareketlilik vardı. Tarım ve Orman Bakanlığının domates ihracatına kısıtlama getirmesi sektörün ilk gündemiydi. Neysi ki kalıcı bir sorun olmadan yasak kaldırıldı.

Sırada iç piyasada fiyatların düşmesi var ki maliyetler göz önüne alındığında zor görünüyor. Tutunabileceğimiz nokta havaların ısınmasıyla üretimin artacak olması. Fiyatlarda mevsimsel bir düşüş bekleniyor ama üreticinin de tüketicinin de yüzünü güldürecek bir seviye olup olmayacağını göreceğiz.

Geçen hafta Süt Akademisi'nin eğitim programında Prof. Dr. Barbaros Özer ile tanıştım. Süt teknolojileri konusunun önde gelen isimlerinden. Benim tüketici bakış açısıyla sorduğum sorular kendisini bir hayli şaşırtsa da hepsini tek tek yanıtladı. Üstelik süt ve ürünlerinin bu kadar pahalı olduğu ve tüketicinin çiğ süte dönüş yaptığı bir dönemde hayli yararlı bilgiler verdi bize.

Kırsalda yaşam teşvik edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı 2022 yılı idare faaliyet raporunu açıkladı. Raporda yer alan 2023 yılı için planlanan faaliyetler sektör için çok önemli. Bana göre en önemlilerinden biri kent yaşamının imkanları kırsalda da sağlanarak, kırsal alanda yaşam koşullarının iyileştirilerek kırsalda yaşamın teşvik edilecek olması. Köylerin boşaldığı bir dönemde başarılı olmasını umduğum çalışmalardan. Bir diğer önemli hedef kuraklık üzerine. Bakanlık, tarımsal kuraklığın belirlenmesi, izlenmesi ve bölgesel kuraklık risk haritalarının oluşturulması için araştırmaları sürdürecek.

İki aylık rekor ihracat

Bir son dakika haberi ihracat verilerinden...Sektör, 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi. Yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 2,7 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından da yüzde 16,2 pay aldı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 820 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 634 milyon 488 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 201 milyon 220 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 30 milyon 146 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyar 204 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Depremden etkilenen üç ilin tarım ihracatı da arttı. Adana, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin dış satımı, yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine göre artış kaydetti.