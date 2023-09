Hindistan, Bharat oldu ya BRIC’e ne olacak?

Ekonomide akrostiş ülkelerinin mimarı ABD’li dünyaca ünlü yatırım bankasından Jim O’Neill oldu. İngiltere’nin Hazine Ticaret Sekreterliği de yapan Goldmans Sachs’ın Yatırım Birimi Başkanı O’Neill, BRIC ifadesini 2001 yılında, bir uzmanken oluşturdu.

Tüm dünyanın diline pelesenk olan bu ifade aslında 2050 yılında küresel ekonominin dinamosu olacak 4 büyük gücün birlikteliğini ifade ediyordu. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (Brasil, Russia, India, China) BRIC’in temelini 22 yıl önce oluşturduğunda tüm gözler bu oluşuma çevrildi. Dünyanın en kalabalık 2 ülkesi, savunma ve enerji devi Rusya ve Latin Amerika’nın en büyük ekonomisi Brezilya, birbirini tamamlayan tıpkı BRIC’in İngilizce’deki anlamı gibi tuğlalarla bir bütün oluşturdu.

Her ne kadar bu bloğa Güney Afrika katılsa da O’Neill için hala BRIC farkı vardı. I’Neill, Güney Afrika’nın yaklaşık 60 milyonluk nüfus ve 400 milyar dolarlık ekonomisiyle bu blokta pek bir gücü olmayacağını savunuyordu. BRIC’in kuruluşunun üzerinden 22 yıl geçerken, Arjantin, Mısır gibi daha zayıf ülkelerin de bu bloğa katılması gündemde. Ancak dünyanın asıl beklediği, BRIC ifadesine neler olacağıydı. Zira ismin değişmesi gündemde.

G20’de resmen kullanıldı

Bildiğiniz üzere dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını alan Hindistan, ismini değiştirme kararı aldı. Mitolojiye dönen ülkenin Başbakanı Narendra Modi, dün düzenlenen G20 Zirvesi’nde Hindistan yerine Bharat’ı tercih etti. Ev sahipliğini yapan Hindistan’ın milliyetçi Başbakanı Modi, ülke kartlarında Bharat ismini kullanırken, açılış konuşmasında da yine mitolojik isimde ısrar etti. Yine G20 zirvesinin önceki akşam düzenlenen yemek davetiyesinde Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun 'The President of India' (Hindistan Cumhurbaşkanı) yerine 'The President of Bharat' (Bharat Cumhurbaşkanı) olarak yazması da yeni isimde kararlılığın göstergesiydi.

Adı Kral Bharat’tan geliyor

Hindistan'ın 'India', 'Bharat', 'Hindustan veya Hind', çok eski zamanlarda ise 'Jambu Dweep' gibi pek çok adı bulunuyor. Ancak Hindistan için en yaygın kullanılan isimler 'India' ve 'Bharat'. Ülkenin Hintçe'de adı'Bharat' olsa da İngilizce metinlerde 'India' tercih ediliyor. 2 bin yıldan uzun süredir bu ismi tercih etmesinin nedeni ise İndus Nehri'ne dayanıyor. 'Bharat' terimi Hindistan'ın mitolojik geçmişine gönderme yapıyor.

Hint edebiyatında Himalaya Dağları ile okyanuslar arasında kalan bölge, Bharatvarsh olarak tarif ediliyor. Ülkenin iki büyük destanından biri Mahabharata'dan gelen 'Bharat', adını 'efsanevi ve adil' Kral Bharat'tan alıyor. Yani ülkenin Sanskritçedeki adı olan 'Bharat', Kral'ın soyundan gelen ulusu simgeliyor. 'Bharata'nın Sanskritçe'deki anlamı aynı zamanda "besleyen toprak" demek.

BRIC, BaRBeCue olur mu?

Gelelim BRIC’in bundan sonra nasıl bir dönüşüme gireceğine. Her ne kadar Goldmans Sachs’ın eski yöneticisi ve İngiltere eski Hazine Ticaret Sekreteri Hindistan’ın Bharat olarak değişmesi konusunda pek bir açıklamada bulunmamış. Ancak görünen o ki, BRIC’te değişim şart. Tuğla sayısının artması da biraz manidar kalacak ama şimdilik BRBC olarak değişmesi pek alışıldık gelmiyor. Tuğla (BRIC) ile bağlantılı olarak düşünürsek, İngilizce Mangal-Barbekü anlamındaki BaRBeCue (BRBC-Brasil-Russia-Bharat-China) en kolayı...