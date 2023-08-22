“Hızlı kazanmaya değil kalıcı büyümeye odaklandık”

2019 yılında Türkiye'de e-ticaret sektörüne giren Haibrag, 5 yılda toplam 58 milyon euroluk yatırım hedefliyor. İlk 3 yılda 25 milyon euro yatırım yaptıklarını belirten Haibrag Türkiye CEO’su Murat Kadir Gül, "E-ticarette ne kadar çok ön plana çıkarsanız o kadar çok risk geliyor. Riskleri en az seviyeye düşürmek için, yazılım, depo ve dağıtım ağını güçlendirdik” dedi.

Haibrag markasıyla 80 ülkeye insansız robot e-ihracatı yapan Alman endüstriyel robot teknolojileri firması Haibrag Türkiye'nin CEO'su Murat Kadir Gül, şirketin 2023 hedeflerini ve sektöre yönelik görüşlerini paylaştı.

Almanya'da akıllı raf ve depo üreticisi Temesist'in insansız robotlarını ürettiklerini ifade eden Gül, "Almanya'da yaşadığımız tecrübeler, oradaki disiplin ve birikimimizi Türkiye'de değerlendirmek istedik. Aynı disiplinle 2019 yılında Türkiye'de e-ticaret oluşumumuzu yaptık" dedi. Şimdiye kadar yaptıkları 25 milyon euroluk yatırımın en büyük payını yazılım ve altyapıya aktardıklarını belirten Gül, depoları, tedarik ağını ve kendi akademilerini de kurduklarını belirtti.

“24 saat hizmet vereceğiz”

Pandemi başında kuruldukları bilgisini paylaşan Gül, "Türkiye'de e-ticarette üç büyük marka ile rekabet edebilecek seviyeye gelip güzel bir değer çıkarmak istiyoruz. Özellikle tek tek her müşteri memnuniyetinden asla taviz vermeden emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz" dedi. Önümüzdeki 5 yılda 58 milyon euroluk yatırım hedeflediklerini dile getiren Gül, “E-ticarette ne kadar çok ön plana çıkarsanız o kadar çok risk geliyor. Riskleri en az seviyeye düşürmek için, yazılım, depo ve dağıtım ağını güçlendirdik. Kısa vadede Türkiye’nin büyük bölümüne 24 saatte hizmet vermek” dedi.

“Dağıtım ağı şart”

Yaklaşık 40 bin çeşit ürünle 'Yaşam için her şey' diyerek Haibrag'ı oluşturduklarını belirten Murat Kadir Gül, şunları söyledi: "E-ticaret günümüzde gençlerin hızlı para kazanmak için girdikleri bir alan. Ancak e-ticarette stoklu çalışılması gerekiyor. Dağıtım ağı şart. Stoklu çalışılması gerekiyor ki bir başarı sağlansın ve fiyat politikanızı belirleyebilesiniz. Bir e-ticaret firması kurmak istiyorsanız yüzde 100 bir dağıtım ağınızın da olması gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle bunu pandemi döneminde çok daha iyi gördük ki ürünün hızlı ve güvenli teslim edilmesi çok önemliydi. İstanbul'da kendi araçlarımızla aynı gün 2 saat gibi kısa bir sürede teslimat yapıyoruz. Araç filosunun ve personelin kendi bünyemizde olması bizi ön plana çıkartıyor. Geldiğimiz noktada yaklaşık yüzde 99.2 gibi iddialı bir rakamla müşteri memnuniyeti sağlıyoruz." 2024'ün Haziran ayında İzmir'de kendi depolarını kurarak aynı gün teslimat yapmak istediklerini belirten Kadir Gül, "Şu an İstanbul'da 3 büyük depomuzla hizmet veriyoruz.

Yakın zamanda İstanbul'daki bu depolarımızı mevcudundan yaklaşık 12 kat daha büyük bir depoya çıkaracağız. Çünkü e-ticaret hacimleri normal konvansiyonel bir ticaret gibi bir yılda yüzde 20-30 büyümüyor. Yıl içinde yüzde 300-400 büyümeler yapıyor. Cirolarımızdan bunu biz görebiliyoruz. İzmir'den sonra ilk hedefimiz Ankara, sonrasında da Antalya'da bir oluşum yapmak" dedi.

“İlk yıl 1 lira bile kazanmadık”

Türkiye'deki e-ticaret yatırımında 3. yılda olduklarını kaydeden Gül, "İlk yılımızda biz 1 TL'lik bile satış yapmadık. Tamamen altyapımıza yatırım yaptık, ekibimizi geliştirdik, tedarikçi ağımızı kurduk. Gıdadan, elektroniğe ve beyaz eşyaya kadar birçok büyük markanın bayisi olduk.

Birçok büyük firmanın depolarını Temesist olarak kurmuş olduğumuz için dolaylı yoldan çok daha güzel, hızlı iş birlikteliklerimiz oldu. Dünyanın en büyük firmalarına akıllı raf ve depo üreten Temesist Şirketler Grubu çatısı altındayız. Bu sayede tedarik ağımızı çok hızlı kurduk. Müşterilerimize belli dönemlerde belli kampanyalar yapıyoruz. O kampanyalar çerçevesinde de satışlarımızın tabii ki çok ciddi derecede arttığını görüyoruz" dedi.

Yıl sonu ciro hedefi 70 milyon lira

Murat Kadir Gül, ilk yıl altyapı hazırlıklarından dolayı satış yapmadıklarını ifade etti. Gül, "İlk satışı yapmaya başladığımız ikinci yıl ciromuz yaklaşık 12-13 milyon TL seviyesindeydi. Geçen yılı 38 milyon ciroyla tamamladık. Bu seneki ciro hedefimiz inşallah 70 milyon TL olacak. Biz bu ciroları inanın çok daha hızlı katlayabiliriz ama o zaman hormonlu bir büyüme yapmış oluruz. Hizmetten feragat etmiş oluruz, müşteri memnuniyetini azaltmış oluruz. İnanılmaz bir sipariş yoğunluğu var. Ben herkese aynı hizmeti verebilmek için adımlarımı yere sağlam basarak, yatırım yaparak ilerlemek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.