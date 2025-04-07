  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Fikret ÇENGEL
  4. İlk hamleyi 230 yıl önce ABD attı şimdi sıra Türkiye’de

İlk hamleyi 230 yıl önce ABD attı şimdi sıra Türkiye’de

Fikret ÇENGEL
Fikret ÇENGEL Bir Dünya Ekonomi [email protected]

1783 yılında, genç bir devlet olan ABD, açık denizlerde bayrak gezdirmeye baş­ladı. Atlas Okyanusu'nu aşarak Akdeniz’e kadar ulaşan toplam 11 ABD gemisine Os­manlı donanması tarafından el konuldu.

Bir yandan deniz gücünü kuvvetlendirmek için harekete geçen ABD, diğer yandan ge­mileri kurtarmak ve Akdeniz’de ticaretin önünü açmak için Osmanlı İmparatorluğu ile masaya oturdu.

5 Eylül 1795'te imzalanan Trablus an­laşmasına göre, Atlas Okyanusu ve Akde­niz’de ABD sancağı taşıyan hiçbir gemiye dokunulmaması karşılığında 642.000 al­tın ve yılda 12.000 Osmanlı altını (21.600 dolar) ödeyecekti. Bu, ABD'nin yabancı bir dille imzalanan tek anlaşması olduğu gibi, yabancı bir devlete vergi ödenmesini ka­bul eden tek ABD belgesidir.

Bu anlaşma ABD’nin Batı Atlantik ve Akdeniz çanağında ticaret yapabilmesinin önünü açtı.

Her geçen yıl, bölgede Amerikan ticaret gemilerinin sayısı ve bu şehirlerde kuru­lan ticaret odalarının sayısı arttı. Artık ye­ni bir anlaşmanın zemini oluşmuştu ve iki ülke arasında ilk serbest ticaret anlaşma­sı 1830 yılında imzalandı. Buna göre ABD gemileri Boğaz’da serbest geçebiliyor, zor durumlarda yardımlaşma öngörülüyor ve ticaretin kapsamı genişletiliyordu.

Ame­rikalı tüccarlar halı, sünger, yün, kuru in­cir ithal ediyor, gelirken de kumaş ve kah­ve getiriyordu. Bunun yanında gemi in­şası için kereste ithalatının da önü açıldı. Bu anlaşmaya ilişki gizli maddelerin de bulunduğu görüşü hâkim. Bu görüşe gö­re, ABD’ye verilecek bazı ticari imtiyazla­ra karşı, Amerika tersanelerinde Osmanlı için savaş gemileri yapılacaktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından, ABD ile ticari ilişkiler gelişme­ye devam etmiştir. Özellikle, ABD'den ya­pılan makine ve ekipman ithalatı önem kazanmıştır. Ancak bir yanda dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda hızla iler­leyen ve bugün 3 trilyon doları geçen top­lam ithalatında Türkiye, Avrupa’da güç­lü bir ivme yakalamasına karşın Amerika için bindeliklerde sıkışan bir ülke olarak kaldı.

Özellikle son 30 yılda trilyon dolarlık Amerika pazarına girmek isteyen Türki­ye, birçok üst düzey girişim başlattı. Özal önemi Türkiye’si bunun miladı olarak ka­bul edilebilir. Ancak asıl taarruz son 20 yıl içinde gerçekleşti. Önce TOBB ardından TİM bu ülkedeki ilk ticaret merkezlerini kurdu. İki ülke yönetimi ticaretin 100 mil­yar dolara çıkmasını öngören ticari anlaş­malara onay verdi. Amerika Türk ihraca­tının uzak ülkeler stratejisinin ana hedef pazarı haline geldi.

Amerika ile 230 yıllık ticari geçmişe sa­hip Türkiye’nin bugün ABD’ye ihracatı 18 milyar dolara ulaştı. Ancak bu ülkenin it­halatından aldığı pay hala binde 5.

Bugün ABD Başkanı Trump’ın yükseltti­ği gümrük duvarlarında Türkiye ılımlı ül­keler grubunda. Çin, Meksika ve AB’ye gö­re fiyat rekabetinde bir avantaj yakaladı. Peki Türkiye bu avantajı nasıl pratiğe dö­nüştürecek.

İşte bazı öneriler:

Rekabet gücünü artırma: ABD paza­rı, yüksek teknolojili ürünlere büyük talep göstermektedir. Türkiye, bu alandaki üre­tim kapasitesini ve Ar-Ge yatırımlarını ar­tırarak rekabet gücünü yükseltebilir.

Marka bilinirliğini artırma: Türk markalarının ABD pazarında tanınırlığını artırmak için etkili pazarlama ve tanıtım stratejileri geliştirilmelidir.

Kalite ve standartlara uygunluk: ABD'nin yüksek kalite standartlarına uy­gun ürünler üretmek, pazarda rekabet avantajı sağlayacaktır. Uluslararası stan­dartlara uygun sertifikasyonlar almak, gü­venilirlik imajını güçlendirecektir.

Lojistik altyapısını geliştirme: Türki­ye ile ABD arasındaki lojistik maliyetlerini düşürmek için deniz ve hava yolu taşıma­cılığı altyapısı geliştirilmelidir.

Lojistik merkezler kurulması ve etkili dağıtım kanalları oluşturmak, ürünlerin tüketicilere daha hızlı ve verimli bir şekil­de ulaşmasını sağlayacaktır. Elektronik ti­caret platformları ve yerel distribütörlerle iş birliği yapılabilir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Turkcell 4 koldan yatırıma bağlandı 06 Mart 2025
Yarın 5G’ye geçsek bugün buna hazırız 05 Mart 2025
MWC Barselona Fuarı’na 33 Türk şirketinden çıkarma 04 Mart 2025
WORLDEF ağı Körfez’e indi sırada Frakfurt ve Singapur var 09 Aralık 2024
Sözleşmeli tarıma teknolojiyi kattı verimi artırdı 12 Kasım 2024
İhracatta bitmeyen yolun haritası 17 Eylül 2024
Railport lojistikte yeni bir sayfa açacak 16 Eylül 2024
Tüketici 'premium'a geçti fiyat arttı, ekranlar büyüdü 09 Eylül 2024
Vestel rekortmen ürünlerle dünyada 2 kat büyüyecek 06 Eylül 2024
3 bin üretici kurtulur 22 Ağustos 2024