İngiliz fonu IK Partners İzmirli şirketle Türkiye’ye girdi

Tüm dünyayı etkileyen Covid 19 pandemisi, Türk sağlık sektöründeki hızlı değişimin miladı oldu.

Özellikle Avrupa’da birçok ülkeye maske, hijyen ürünleri tedariği sağlayan Türkiye, üretimdeki esnek yapısı, hızlı dönüşümüyle dünyanın da dikkatini çekmişti. Aradan geçen 4 yıllık süreçte Türkiye’deki sağlık girişimlerinin sayısında hızlı bir yükseliş göründü. Bu da sağlığa yönelik yerli ve yabancı birçok şirketin bu alanda büyümesine, yatırım yapmasına neden oldu.

Tohum girişimlerden örnek vermek gerekirse, geçen yıl For Physician, PhiTech, Ciel Laboratories, Kidolog, Massive Bio, GlaucoT, TelomEYE Pharmaceutical gibi girişimler, yerli ve yabancı yatırımcılardan milyonlarca dolarlık destek aldı. Yatırımcıların tohum yatırımlarına ilgisi, büyük şirketlere de yansıdı.

Almanlar Türk sağlık şirketi topluyor

Türkiye’nin 11 şehrinde diyaliz merkezi bulunan Dmed’in tamamını dünyanın en büyük sağlık şirketlerinden olan 120 bin çalışana sahip Fresenius Medical Care satın aldı. Yılın ilk yarısında ise Almanya’nın asırlık şirketlerinden biri olan, ortopedi teknolojisi ve protezde dünyanın en büyüğü olarak kabul edilen Otto Bock, önce Bilimop Ortopedi’nin yüzde 70’ini, ardından da Proklinik Sağlık Hizmetleri Sanayi şirketinin yüzde 51’ini satın alma kararı aldı.

Yabancı şirketlerin Türk sağlık sektörüne olan ortaklık ve yatırım iştahı, bu yıl da devam ediyor. İzmir merkezli R-Vent Medikal, Avrupalı bir fona devrediliyor. Önce R-Vent’ten kısa bahsedelim, sonrasında ise satın alan şirketten…

Amerika’dan Avustralya’ya kadar ihracat yapıyor

2015’te İzmir’de kurulan R-Vent, tek kullanımlık tıbbi cihazların araştırılması, üretimi, pazarlanması ve bakımı alanında çalışıyor. Acil bakım, hastane ortamı ve evde kullanım için hava yolu yönetimi, anestezi, yoğun bakım ve oksijen ve aerosol tedavisi için esnek hasta çözümleri sunan şirket, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya kıtalarına ihracat gerçekleştiriyor.

14 milyar euroluk yatırımı var

R Vent Medikal Üretim AŞ’nin tek kontrolünü üstlenen Avrupalı fon ise IK Investment Partners. Londra merkezli fonun Benelüks ülkeleri, Fransa, İskandinav bölgesine yayılmış 11 ülkede 63 yatırımı bulunuyor. 14 milyar euroluk varlığı bulunan IK Investment Partners, en önemli yatırımını ise 2021 yılında Belçikalı Plastiflex Grop’a yaptı. 1000 çalışanı olan, 100 milyon eurodan fazla ciro elde eden sağlık ekipmanları şirketini alarak bünyesine katan IK Investment Partners, Türk şirketiyle olan hisse alımını da Plastiflex Group aracılığıyla yaptı.

Türkiye; mikro girişimlerden, geniş ihracat coğrafyasına ulaşan firmalara kadar sağlığın teknoloji kısmında önemli adımlar atıyor. Önemli girişimler, önemli yatırımcılarla buluşuyor. Yakın dönemde bu yatırımlara yenileri eklenecek, IK Partners gibi fonların da Türkiye’ye ilk giriş kapısı olacak.