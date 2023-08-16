Intel Yapay Zeka Birimi’nde işler artık bir Türk’e emanet

Yapay zeka (AI) yarışında; dev şirketlerden birbiri ardına hamleler gelirken, Türk yöneticilerin bu alandaki deneyimleri de dikkatlerden kaçmıyor. Nuri Çankaya’yı ‘Yapay Zeka Başkan Yardımcısı’ unvanıyla göreve getiren Intel, AI yarışında Türk yöneticilerin deneyimlerinin de pazara derinlik kazandıracağını vurgulamış oldu.

Nuri Çankaya, 17 Temmuz itibariyle Intel'de ‘Yapay Zekâ Başkan Yardımcısı (Vice President of AI)’ unvanıyla göreve başladı. Intel’den önce, Microsoft Azure Global Pazarlama Ekibi’ni yöneten Çankaya, Microsoft’ta 17 yıl, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde, çeşitli bölümlerde liderlik pozisyonlarında görev yaptı. Biz de Nuri Çankaya ile yeni görevini ve sektördeki gelişmeleri konuştuk.

Microsoft Azure'daki global pazarlama liderliğinden, Intel'in "Global Vice President of AI" pozisyonuna geçişiniz nasıl gelişti?

Bu kararı almanızda neler etkili oldu? 17 yıllık Microsoft deneyimimin neredeyse tam 10 yılı, Azure ve bulut bilişimin dünyada yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarla geçti. OpenAI ile iş birliği yapmadan önce de Microsoft’un yapay zeka teknolojileri konusunda kritik rollerde bulundum ve zaten Intel’le epey iş birliği yapma fırsatım olmuştu. Intel, yapay zeka konusunda yeni bir birim kurmayı planladığında bana bu görevi teklif etti. Doğrusu kabul etmekte pek tereddüt etmedim, zira Intel, kişisel bilgisayarlardan veri merkezlerine, giyilebilir teknolojilere ve nesnelerin internetine kadar yapay zekanın her alanda etkin şekilde çalışmasını sağlayabilecek tek şirket.

AI sektörünün gelecek trendleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu trendler genç profesyonellere ve üniversite öğrencilerine hangi fırsatları sunabilir?

Son 2 yılda üretken yapay zeka (Generative AI) ve geniş dil modelleri (LLM, Large Language Model) yapay zekanın gücünü bize çok net gösterdi. Bu söyleşiyi okuyan herkes için, sadece bir yıl önce ChatGPT diye bir araç yokken, bugün tüm kesimlerin hayatlarının önemli bir parçası haline geldi.

Artık dünyanın her yerinde, herkes yapay zekanın iş ve sosyal yaşamını büyük çapta etkileyeceğini net bir şekilde algıladı. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde sentetik yapay zeka ve operasyonel yapay zeka sistemleri ile kompozit yapay zeka ve karar zekası konuları gündemi meşgul edecek. En geç 3 yıl sonra da pek çok ülkede Yapay Zeka Mühendisliği bir anabilim dalına dönüşecek.

2030’lu yıllarda ise dünyadaki tüm sistemlerde yapay zeka olacak ve ‘Yapay Genel Zeka’ dönemine geçmiş olacağız ki buna kısaca AGI, Artificial General Intelligence diyoruz. AI, önümüzdeki 10 yılın en belirleyici bilim ve dönüşüm alanı olacak. Bu sebeple genç profesyonellere ve üniversite öğrencilerine erkenden bu konuda kendilerine yatırım yapmaları gerektiğini hatırlatırım.

AI'ın endüstride ve toplumda yaygınlaşmasıyla beraber ortaya çıkan etik ve yasal sorunlar hakkında neler düşünüyorsunuz?

AI, insanlığın geleceğinde önemli bir rol oynayacağı için ‘Sorumlu Yapay Zeka (Responsible AI)’ kavramı üzerinde durmak, son derece önemli. Her teknolojik gelişmede yaşadığımız gibi yapay zeka da ciddi toplumsal, sistemsel değişimler yaratacak. İnsanlık bir kez daha dönüşüm geçirecek. Bu yüzden mutlaka tüm dünyayı kapsayacak düzenlemeler, yasal zorunluluklar, sınırlar daha doğrusu kolektif, küresel bir çaba olmalı. Sivil toplum örgütleri, şirketler ve devletler ortak çalışarak, farkındalık geliştirerek, eğiterek ‘Sorumlu Yapay Zeka’ uygulamaları geliştirmeli ve tavizsiz uygulamalı.

Sektördeki diğer genç liderlere ve profesyonellere ne tür tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Benim naçizane önerim, risk almaktan korkmamanız olacaktır. Eğer bir sonraki kariyer kararınız konfor alanınızı bozmuyorsa doğru adım atmıyorsunuz demektir. Yetkinliklerinizi ve yeteneklerinizi geliştirmedikçe gelişmeniz mümkün değil. O yüzden risk almaktan, cesur hamleler yapmaktan korkmayın derim. Ben bugüne kadar 3 farklı ülkede uzun sayılabilecek sürelerde yaşadım ve her birinde yepyeni tecrübeler kazandım. Değişimden asla korkmayın. Fütüristler Derneği gibi bir oluşumun, Türkiye'de olması büyük şans. Çünkü genç liderlere ve profesyonellere yakın gelecekte neler olacağının sürekli aktarılması hem benzer gelecek hayalleri olan insanları bir araya getiriyor hem de ilham kaynağı oluyor. Bu sebeple bir tavsiyem de Fütüristler Derneği'ne kendi gelişimlerine katkıda bulunmak için üye olmaları olacaktır.

Gelecek 5 yıl, yapay zeka GEÇERIZ” alanında gelinecek nokta, geçmiş 50 yılda attığımız adımlardan fazla olacak. Böyle bakınca Intel, yapay zekanın her yerde çalışmasını sağlayacak en önemli şirket. Çünkü yapay zeka, artık veri merkezleri ve sunucuların ötesinde her kişisel bilgisayarda da çalışır hale gelecek. Hatta bunun da ötesinde, sektörde ‘Edge AI (Kullanıcının yakınındaki cihazlarda çalışan bir AI modeli)’ olarak bilinen milyarlarca “uçnokta” cihazında da yapay zeka çalışacak. Kısacası, tüm dünyada cihazlar, insanlar ve yazılımlar yapay zeka etkileşimlerini Intel teknolojileri sayesinde gerçekleştirebilecek. Bu inanılmaz bir fırsat ve bu değişimin parçası, hatta yön verenlerinden birisi olmak gurur verici.