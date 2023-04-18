İş dünyasına eylem çağrısı!

Herhangi bir ölçekte, herhangi bir alanda… İster birey ister departman ister kurum veya şirket, isterse de toplum, ulus, millet, vb. olsun… Eğer gelişim, dönüşüm, refah, başarı, öncüen iyi-mutlu-varsıl, vb. olmak isteniyorsa “bilim ve teknoloji odaklılık” her şeyin tam merkezinde yer almalı!

Bilim ve teknolojinin baş köşeye, en tepeye, en ortaya konması şart! Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için her bir birey bu konularda “azılı eylemci” olmalı! Dikkat ederseniz cümlelerin sonuna nokta değil ünlem koydum.

Çünkü bu çıkarım, önerme, iddia; ne derseniz deyin, tartışmaya kapalı. Benim indimde değil, evrensel ölçekte tartışmaya kapalı!

Eğer istenenler bunlar ise bilim ve teknolojiye adanmaktan, tutunmaktan ve bu konuda tam bir “eylemci” olmaktan başka hiçbir yol yok! Çünkü lafla peynir gemisi yürütülemeyen neredeyse tek alan bu. Teknoloji ya var ya yok! “Mış gibi” bu alanda çalışmıyor…

Kuşkusuz altını çizdiklerim adil, ahlaklı, milli ve evrensel değerleri yüksek bir temel üstünde inşa edilmek kaydı ile başarıya götürür. Bu baz olmadan zaten hiçbir şey ilerleyemiyor. İlerlese de beklenen sonuçları değil, tam tersini hatta öncekinden de kötü durumlar gelişiyor. Tarihte ve hali hazırda örnekleri pek çok. Bakınız dünyanın ve ülkemizin geçirdiği onca savaşa, yıkıntıya, krize, içinde olunan hallere, rakamlara…

G-20’de sondan 3. olmayı ne hak ediyoruz ne de bize yakışıyor!

Geçen hafta iki sivil toplum kuruluşu TUSİAD ve TUBİSAD ile bu konularda yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Deloitte Dijital, çok önemli bir rapor, “İleri Teknoloji için Eylem Çağrısı” yayınladı.

Raporda Türkiye’mizin ikinci yüzyılında mutlaka yapılması gereken kalkınma hamlelerine teknolojinin olası, hızlandırıcı ve büyütücü etkilerine dikkat çekildi. Seçimlerden önce bizzat tüm siyasi partilere ziyaretler yapılarak iletilmek, anlatılmak amacıyla hazırlandı. Kamuoyu ile de şeffaf ve net bir şekilde paylaşıldı.

Rapora ve önemli bulgulara aşağıdaki QR kodlardan ulaşabilirsiniz. Lütfen inceleyin…

İşinizin, ülkemizin gelecek başarıları için hepimizin bu konularda mutabık ve eylemci olmamız şart! Lütfen detaylıca ve dikkatle inceleyip tüm ekiplerinizin bu konuları içselleştirmesini sağlayın.

Başka yol yok! Kim gelirse gelsin, başarının, parlak geleceğin yolu “teknolojiden” geçiyor!

Neden önemli?

-Dijital ekonominin dünya genelinde ulaştığı toplam büyüklük 38 trilyon dolar.

-Dünya Ekonomik Forumuna göre önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomide yaratılan yeni katma değerin dijital platform iş modellerinden gelecek kısmı %70.

-ChinaAcademy of Information and Communications Technology’e göre Türkiye yaklaşık 50 milyar dolar ile 18 G20 ülkesi arasında sonuncu sırada. 20 ülke arasında sondan üçüncü.

-Türkiye’de dijital ekonomi, genel ekonominin içindeki %0.1 lik payı ile potansiyelinin çok çok gerisinde. Bu oran ABD, Çin ve AB’de %65’in üzerinde.

Acilen iyileştirmemiz gereken öncelikli alanlar:

-Ekonominin atar damarı KOBİ’ler dijital dönüşümlerini acilen tamamlamalı. -Küresel pazarda rekabet için fon ve teşvik destekleri acilen ve efektif biçimde oluşturulmalı.

-İnovasyon kültürünü besleyen eğitim, nitelikli insan kaynağı gelişimi için seferberlik ilan edilmeli.

-İleri teknoloji iş ve kullanım modellerinin kullanımı, büyümesi için yatırım ve altyapı sağlanmalı.

Kısacası başarı için anahtar kelimeler: Vizyon, ekosistem, inovasyon, altyapı, yeni nesil teknoloji üretecek işgücü, dijital yetkinliği yüksek toplum.

Bireysel, kurumsal, sektörel, ulusal ödevlerimiz bunlar…Çalışan başarır. Yapan Kazanır. Çalışacak ve başaracağız, inanıyorum.