İşin Geleceği ve Kadın İstihdamına dair “net” öneriler…

İşin geleceği dendiğinde tabii ki yapılan, önerilen her şeyin ekonomik büyümeye katkısının olması gerekiyor. Kadın istihdamını ve fırsat eşitliğini destekleyen uygulamaların sosyal konuların ötesinde bu çerçevede de değerlendirilmesi gerekiyor.

Yapılan sayısız araştırma ve somut sonuçlar gösteriyor ki kadın-erkek eşitliğinde iyi skorlara sahip şirketler ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde üst sıralara çıkan ülkeler, ekonomileri ve gelişmişlik seviyeleri açısından, bu konularda geride olanlardan çok daha iyi durumda oluyorlar.

Herhangi bir kadın derneğinin, iş dünyası örgütünün hazırladığı raporu inceleseniz bu korelasyonu hemen göreceksiniz. Son yayınlananlardan biri SKD ve KPMG’nin iş birliği ile yayınlandı. Göz atmanız öneririm (Link: https://bit.ly/3PxSEEj).

Bilim-Teknolojide kadın aklı, eli, duygusu, becerisi yoksa; kazanç, sürdürülebilir başarı, mutluluk da yok!

Takip edenler bilirler, “Sürdürülebilir bir kişisel, kurumsal ve toplumsal gelecek için iş dünyasında, iş için neler yapılabilir?” konusuna kitlenmiş bir Fütürist olarak benim de en hassas olduğum konu “Cinsiyet Eşitliğidir”. Çünkü;

1- Dünyanın başa çıkamadığı geçmiş, güncel ve gelecekte olması muhtemel bütün problemlerin kökeninde kadın-erkek eşitsizliğinin yattığına dair “sabit bir fikrim” var.

2- Bir diğer değişmez, neredeyse tartışmaya kapalı düşüncem de şu; iş dünyasında başarıyı belirleyen en belirleyici faktörlerden biri hatta merkezde duranı “bilim-teknolojidir”.

3- Ve hangi açıdan bakarsak bakalım, yine araştırmalarla, deneylerle çok açıkça belli ki “bilim-teknolojide kadın katkısı, müdahalesi, liderliği” ihmal edilebilir seviyelerdedir. Yok denecek kadar eksiktir, azdır.

Buradan da çıkarımım şudur; işin başarısında kilit olan bilim-teknolojide, kadın-erkek eşit liderlik olmadığı için yapılan işler, üretilen çözümler sürdürülebilir olmuyor. Bu da dünyanın sürdürülemezlik döngüsünden bir türlü çıkamamasına neden oluyor.

Kusurlu, eksik girdi ile kaliteli sonuç alınamaz!

Kısacası; ancak ve ancak kadın cinsinin baskın özelliklerinin de eşit ve etkin kullanılması ile geliştirilebilecek bilim-teknoloji ürünlerinden, hizmetlerinden yararlanamıyoruz. Bu belirleyici alanlarda erkeklerin savaşçı, avcı, dar açıdan bakan, kazanmaya odaklı doğaları üstün oluyor. Bu da bilim-teknolojiden türeyen şeyleri yani aslında her şeyi olumsuz etkiliyor. Bir anlamda bile bile “kusurlu, eksik girdi” kullanarak üretilenler, hizmetler, süreçler de problem çözümlerinin sürdürülebilir olmasını sağlayamıyoruz. Dünya bir savaştan diğerine, bir krizden ötekine savrulup duruyor. Bir türlü patinajdan çıkamıyoruz.

Eşitlik için somut ve mutlaka yapılması gereken 7 öneri:

1. Kurum Kültürü : Cinsiyet eşitliği hakkında sürekli eğitimler, seminerler düzenlenmeli tüm süreçlerde eşitlik vurgusu ve uygulaması olmalı.

2. Eşit Fırsatlar: Kadın ve erkeklere aynı kariyer fırsatları oluşturulmalı, cinsiyet ayrımcılığı engellenmeli, mutlaka somut kota uygulamaları ile eşitlik lafta değil özde sağlanmalı.

3. Esnek Koşullar: Anne-babalara çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmeleri için esnek çalışma saatleri sunulmalı. Annelikten, emzirmeden, çocuk bakımından dolayı eşitlik sosyal dokudan dolayı kadınlar aleyhine bozuluyor. Bu koşulları kadınlar için de nötralize edecek yuva, bakıcı, emzirme zamanı, kolaylıkları, vb. gibi uygulamalar kadınların dezavantajı, onlara lütuf gibi görülmeksizin mutlaka hayata geçirilmeli.

4. Aile Dostu Politikalar: Çalışanların aile hayatları ve iş yaşamları arasındaki dengeyi destekleyen samimi, insani politikalar kurgulanmalı ve uygulanmalı.

5. Liderlik Fırsatları: Kadınlara yönetici ve liderlik pozisyonlarında daha fazla temsiliyet imkânı sağlanmalı.

6. Ücret Eşitliği: Aynı iş için yapılan işe eşit ücret politikası mutlaka uygulanmalı, ücret ayrımcılığı kesinlikle ortadan kaldırılmalı.

7. Şeffaf Süreçler: İşe alım, terfi ve değerlendirme süreçleri tamamen şeffaf ve adil olmalı.

#FarklıyızVeEşitiz