İzocam, Kayserili Terrawool’ü satın alıyor

Koç Grubu’nun kuruluşunda yer aldığı, sonrasında ise ana hissedar olduğu Türkiye’nin ilk yerli yalıtım şirketi İzocam, sektöründeki en önemli oyunculardan birini bünyesine katıyor. 1965 yılında kurulan yalıtım sektörünün öncü şirketi İzocam, Kayserili Terrawool’ü bünyesine katıyor. Anlaşma sağlanır, resmi onaylar verilirse Terrawool markasının sahibi olan His Yalıtım’ın yüzde 100’ü İzocam bünyesine geçecek.

59 yıl önce kurulan, 1967 yılında da Gebze’deki ilk tesisinde camyünü üretimine başlayarak faaliyete başlayan İzocam, 1986’da Tarsus´ta ikinci bir camyünü fabrikası kurdu, ardından da 1992’de kapasitesini ikiye katladı. Gebze’deki tesisini sonrasında taşyününe çeviren İzocam, bu tesiste üretimini yılda 130 bin tona çıkardı. 1995 yılında Gebze´deki tesislerinde Foamboard markasıyla yılda 90 bin metreküp, Gebkim tesislerinde yılda 560 bin metreküp, Tarsus tesislerinde ise yılda 160 bin metreküp olmak üzere toplamda yılda 720 metreküp kurulu kapasitesi olan İzocam, 2000 yılında ise Eskişehir tesisinde İzocamflex markalı elastometrik kauçuk üretimine başladı. Şu anda bu tesisin de toplam kapasitesi yılda 4 bin 500 ton. İzocam´ın Eskişehir tesislerinde ayrıca yılda 700 ton kapasite ile İzocam Peflex markalı polietilen yalıtım ürünleri üretiliyor. 2005 yılında İzocam´ın bünyesine dahil olan Tekiz Tesisleri ise İzocam Tekiz markasıyla yıllık 4 milyon metrekare panel ve 3 milyon metrekare saç işleme kapasitesine sahip. İzocam’da en önemli kırılma ise 2006 yılında yaşandı. Hisselerinin bir kısmı o dönem İstanbul Borsası’nda işlem gören İzocam’daki yüzde 61.2’lik hisseyi Fransız St. Gobain Isover ve Kuveytli Alamana Industries ortaklığı ile Koç Holding’den satın aldı. Şirketin hisseleri o dönem 280 milyon dolar üzerinden 171.3 milyon dolara satıldı. İzocam’ın yüzde 50’si Fransız St. Gobain Weber Kimya’ya, geri kalan yüzde 50’si ise Kuveytli Alghanim İzolasyon Ticaret şirketine ait.

Türkiye’nin en büyük yerli tesisi

İzocam’ın satın almaya hazırlandığı Kayserili His Yalıtım ise taşyünü alanında Terrawool markasıyla tanınıyor. Kayseri-İncesu’daki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirket, 250 bin metrekare arazi üzerinde 50 bin metrekarelik kapalı alana mevcut fabrikada üretim yapıyor. Kendi alanında Türkiye’deki 100 yerli sermayeli en büyük tesisi olan bu fabrika, yılda 80 bin ton üretim gerçekleştiriyor.