Kadınlar gününde söz sırası paydaş erkeklerde

Bir kız babasının belki de en zor sına­vı, kızına “erkek-kadın” arasında­ki farkları bir erkek olarak en doğru ve en uygun açıklamayla anlatabilmek. Ba­bam benimle 15 yaşımdayken “erkekle­ri konuşalım” başlıklı bir “baba-kız” ko­nuşması yapmıştı. Beni korumak için “erkekler dünyası” hakkında uyarı ve önerilerde bulunurken, benim şu so­rumla konuşmamız zor bir viraja gir­mişti: Peki ama baba neden öyle, sen de bir erkeksin?

Küresel sürdürülebilirlik amaçların­dan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, kadın­ların ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirmek için çalışmaya davet edi­yor. İş dünyası özellikle son yıllarda bu hedefe yönelik “nicel iyileştirmeler” ya­pıyor olsa da, gerçek niteliksel gelişme­lerin de olabilmesi için, daha öz ve temel değişimler gerekiyor. Uzun söze gerek yok aslında, küçük bir kız çocuğunun ba­basına sorduğu tek bir soru konuyu çok net anlatıyor: Kadınlar günü neden var? Boyner Grup yeni yayınladığı filmde bu soruya cevap arıyor.

Bu sorunun adres­lendiği web sitesinde, Aralık 2025 ta­rihli SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği ve FutureBright “Beyaz Yaka Kadınlar Araştırması Raporu” verileri paylaşılı­yor. İş yerinde cinsiyet ayrımcılığı ya­şayan kadınların oranı %52. Bir önceki işinden ayrılırken cinsiyete dayalı ay­rımcılık yaşadığını belirten kadınların oranı %52. “İş hayatında kadın ve er­kek eşit değildir” diyen kadınların ora­nı % 74. İş görüşmesine başlarken önce özel hayatının, daha sonra yetkinlikleri­nin sorgulandığını gözlemleyen kadınla­rın oranı % 72. 2009 yılından bugüne bu alanda nitelikli ve etkili çalışmalar ya­pan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üye­si Ümit Boyner, 2026 yılına gelindiğinde bu rakamlara bakarak bir muhasebe yap­tıklarını belirtiyor. Ve diyor ki: “Artık ka­dın erkek eşitliğinin sağlanması için bir zihniyet dönüşümünün başlaması gere­ken noktadayız.

Bu yüzden bu kampanya ile bugün herkesi kendini sorgulamaya davet ediyoruz. Amacımız suçlu aramak değil, o sessizliğin içine sığınan payda­şı uyandırmak. Çünkü bir dönüşüm is­tiyorsak, bunu erkekler olmadan asla başaramayız.” İşte bu nedenle, yine bir Dünya Kadınlar Günü geldiğinde, artık söz sırası dönüşümün paydaşı olan, ol­ması gereken erkeklerde. Küçük bir kız çocuğu size soruyor: “Kadınlar günü ne­den var?” Bu çok derin soru sizden cevap bekliyor. Üzerine düşünmek, konuşmak, harekete geçmek ve dönüşüm yolunda hep birlikte ilerlemek için. Gerçekten var mısınız?

Toplumsal erkek ve kadın rolleri neler söylüyor?

Toplumsal cinsiyet eşitliği için, dö­nüşümde erkek paydaşlığının önemini, bir kız çocuğunun sorusu ile çok etkili bir yolla anlatan kampanya kapsamın­da, Psikolog Gökhan Çınar da görüş­lerini paylaştı. “Erkekler çocukluktan başlayarak güçlü kalma zorunluluğuy­la hissizleşme maskesi ile kuşanıyor. Ve bu maske zamanla toplumsal eşitsizliği besleyen bir konfor alanına dönüşüyor. Kadının yaşadığı eşitsizlikleri gerçekten anlamak, erkeğin bu sahte güçten vaz­geçmesi ve kendi yetersizliğiyle yüzleşe­bilecek cesareti göstermesiyle mümkün. Kadının özgür olmadığı bir dünyada, er­kek ne yeterli ne de gerçekten değerli. Toplumsal dönüşüm, erkeğin bu adalet­siz terazideki yerini sorgulaması ve so­rumluluk alarak gardını indirmesiyle başlayacak. Kadın hakları mücadelesi, erkeklerin de kendi özgürlüklerini sa­hiplendiği bir varoluş meselesi.” Film­deki baba kızına cevap vermekte zorla­narak “Büyüyünce anlatırım” dediğinde, kızı “ama ben şimdi anlamak istiyorum” diyor. Biz kadınlar, bu sorunun cevabını büyürken anlıyoruz, anlayarak büyüyo­ruz. Ama artık erkekler öğreniyor. Ka­dınlar günü sadece kadınlar için değil.