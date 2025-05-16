Kahramanlar dünyayı kurtararak 50 milyar dolar kazandırdı
Son 4 kuşağın çok az ortak noktası vardır. 80 yılda çok şey değişti. Alışkanlıklar, beklentiler ve temel davranış özellikleri. Değişmeyen belki de tek bir şey var: Kahramanlar
X, Y, Z kuşakları, baby boomerlar. Her alanda olduğu gibi, elbette kahraman beğenilerinde de farklılıklar gözlemleniyor. Bazı kahramanları ise tüm kuşaklar sahipleniyor.
2025 itibarıyla sinemalarda 40 milyar dolarlık gişe geliri
1930’lu yıllarda Büyük Buhran ve 2. Dünya Savaşı arasında Kuzey Amerika’da halkı cesaretlendirip destek olmak için yaratılan kahramanlar kısa zamanda herkesin en yakın dostu oldu. Adı ne olursa olsun, Süpermen, Batman, Örümcek Adam, Hulk ya da ıspanak yiyerek güçlenen ve rakiplerini alt eden Popeye. Milyonlarca değil, dünyada yüz milyonlarca taraftarı olan bu kitle, baby boomers kuşağında olduğu gibi, X, Y ve Z kuşaklarınca da sahiplenildi. Kahramanlar sığamadıkları defterlerden fırlayıp ekranların da gözdesi oldu. Öyle ki 2025 itibariyle kahramanlar sinemalarda 40 milyar dolarlık gişe geliri sağladı. TV, platform, CD ve DVD gibi yayın kanalları eklendiğinde bu rakam 50 milyar dolara ulaşıyor.
31,7 milyar dolar küresel gişe geliri
Marvel, elinde en çok kahramanı olan grup ve bunun da ekmeğini en çok yiyen şirket oldu. Öyle ki adı Marvel Cinematic Universe (MCU) yani Marvel Sinematik Evreni’ne dönüştü.
MCU, dünya genelinde en yüksek hasılat elde eden film serisi olarak, 2025 itibarıyla yaklaşık 31,7 milyar dolar küresel gişe geliri elde etti. Bu başarı, 2008’de “Iron Man” ile başlayan ve 36 filmden oluşan bir serinin sonucudur. Bunların arasında Captain America, Thor, Spider-Man, Hulk, Ant-Man ve Doctor Strange gibi isimler bulunuyor.
MCU’nun en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi, 2,79 milyar dolar ile “Avengers: Endgame”. Ayrıca, “Deadpool & Wolverine” (2024), 1,34 milyar dolar küresel hasılatla en yüksek gişe elde eden filmlerden oldu.
Marvel 11.6 milyar dolar gelir elde etti
Elbette filmlerin sonunda kazananlar hep kahramanlar oluyor ama bu 36 filmlik serinin gerçek galibi Disney. 2009 yılında Marvel’ı 4 milyar dolara satın alan Disney, bu yatırımından yaklaşık 11,6 milyar dolar değer elde etti. Disney bu yapımlarla sadece para değil önemli de bir prestij de kazandı. “Black Panther” (2018), en iyi film dalında Oscar’a aday gösterilen ilk süper kahraman filmi olma unvanını kazandı.
DC Studıos’a 15 filmden 7 milyar dolar gelir
Bir diğer evren DC. Aslında DC Studios – Warner Bros ortaklığı. Peki Kimler var bu kadroda? Elbette Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Aquaman ile Supergirl başlıca kahramanlar. Marvel ile kıyaslandığında DC, daha mitolojik ve epik temaları işleyen kahramanlara sahip. Evren daha az istikrarlı olsa da karakterler kültürel açıdan çok güçlü. DC’nin ürettiği film sayısı 15 ve elde ettiği gişe geliri 7 milyar doları aşıyor. Ortalama gelirine baktığımızda Marvel 880 milyon dolar sağlarken DC 480 milyon dolar kazandırmış. DC’nin hasılat rekortmeni ise 1.15 milyar dolar ile denizlerin efendisi Aquaman.
Kahramanlar içinde belki de en sempatik olan Spider-Man. Örümcek Adam, komikliğini ticarete de yansıtmış. Marvel ile Sony’yi uzlaştırmış ve iki sahada da boy göstermiş. Sony Spider-Man Evreni yani SSU da 2,17 milyar dolar gişe geliri sağladı. Örümcek Adam’dan bozma Venom, 856 milyon dolar hasılat sağlayarak bu evrenin lideri. 6 filmi sinemalara giren Sony’nin film başı gişe kazancı ise 361 milyon dolar.
Meraklılarına müjde. Marvel Sinematik Evreni 4 filminin tarihini duyurdu. Buna göre; Fantasik Dörtlü: İlk Adımlar (25 Temmuz 2025), Avengers: Doomsday (1 Mayıs 2026), Spider-Man Brand New Day (31 Temmuz 2026) ve Avengers: Secret Wars (7 Mayıs 2027) sevenlerinin karşısına çıkacak. Bakalım Avengers, kendine ait olan gişe hasılat rekorunu yenileyebilecek mi?