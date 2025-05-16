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Kahramanlar dünyayı kurtararak 50 milyar dolar kazandırdı

Fikret ÇENGEL
Fikret ÇENGEL Bir Dünya Ekonomi fikret.cengel@dunya.com

Son 4 kuşağın çok az ortak nok­tası vardır. 80 yılda çok şey de­ğişti. Alışkanlıklar, beklentiler ve temel davranış özellikleri. Değiş­meyen belki de tek bir şey var: Kah­ramanlar

X, Y, Z kuşakları, baby boomer­lar. Her alanda olduğu gibi, elbette kahraman beğenilerinde de fark­lılıklar gözlemleniyor. Bazı kahra­manları ise tüm kuşaklar sahiple­niyor.

2025 itibarıyla sinemalarda 40 milyar dolarlık gişe geliri

1930’lu yıllarda Büyük Buhran ve 2. Dünya Savaşı arasında Ku­zey Amerika’da halkı cesaretlen­dirip destek olmak için yaratılan kahramanlar kısa zamanda her­kesin en yakın dostu oldu. Adı ne olursa olsun, Süpermen, Batman, Örümcek Adam, Hulk ya da ıspa­nak yiyerek güçlenen ve rakiple­rini alt eden Popeye. Milyonlar­ca değil, dünyada yüz milyonlarca taraftarı olan bu kitle, baby boo­mers kuşağında olduğu gibi, X, Y ve Z kuşaklarınca da sahiplenildi. Kahramanlar sığamadıkları def­terlerden fırlayıp ekranların da gözdesi oldu. Öyle ki 2025 itiba­riyle kahramanlar sinemalarda 40 milyar dolarlık gişe geliri sağladı. TV, platform, CD ve DVD gibi ya­yın kanalları eklendiğinde bu ra­kam 50 milyar dolara ulaşıyor.

31,7 milyar dolar küresel gişe geliri

Marvel, elinde en çok kahrama­nı olan grup ve bunun da ekmeği­ni en çok yiyen şirket oldu. Öyle ki adı Marvel Cinematic Universe (MCU) yani Marvel Sinematik Ev­reni’ne dönüştü.

MCU, dünya genelinde en yük­sek hasılat elde eden film serisi olarak, 2025 itibarıyla yaklaşık 31,7 milyar dolar küresel gişe ge­liri elde etti. Bu başarı, 2008’de “Iron Man” ile başlayan ve 36 filmden oluşan bir serinin sonu­cudur. Bunların arasında Capta­in America, Thor, Spider-Man, Hulk, Ant-Man ve Doctor Stran­ge gibi isimler bulunuyor.

MCU’nun en yüksek gişe hası­latı elde eden filmi, 2,79 milyar dolar ile “Avengers: Endgame”. Ayrıca, “Deadpool & Wolverine” (2024), 1,34 milyar dolar küresel hasılatla en yüksek gişe elde eden filmlerden oldu.

Marvel 11.6 milyar dolar gelir elde etti

Elbette filmlerin sonunda ka­zananlar hep kahramanlar oluyor ama bu 36 filmlik serinin gerçek galibi Disney. 2009 yılında Mar­vel’ı 4 milyar dolara satın alan Dis­ney, bu yatırımından yaklaşık 11,6 milyar dolar değer elde etti. Dis­ney bu yapımlarla sadece para de­ğil önemli de bir prestij de kazandı. “Black Panther” (2018), en iyi film dalında Oscar’a aday gösterilen ilk süper kahraman filmi olma unva­nını kazandı.

DC Studıos’a 15 filmden 7 milyar dolar gelir

Bir diğer evren DC. Aslında DC Studios – Warner Bros ortaklığı. Peki Kimler var bu kadroda? El­bette Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Aquaman ile Su­pergirl başlıca kahramanlar. Mar­vel ile kıyaslandığında DC, daha mitolojik ve epik temaları işleyen kahramanlara sahip. Evren da­ha az istikrarlı olsa da karakterler kültürel açıdan çok güçlü. DC’nin ürettiği film sayısı 15 ve elde etti­ği gişe geliri 7 milyar doları aşıyor. Ortalama gelirine baktığımızda Marvel 880 milyon dolar sağlar­ken DC 480 milyon dolar kazan­dırmış. DC’nin hasılat rekortmeni ise 1.15 milyar dolar ile denizlerin efendisi Aquaman.

Kahramanlar içinde belki de en sempatik olan Spider-Man. Örüm­cek Adam, komikliğini ticarete de yansıtmış. Marvel ile Sony’yi uz­laştırmış ve iki sahada da boy gös­termiş. Sony Spider-Man Evreni yani SSU da 2,17 milyar dolar gişe geliri sağladı. Örümcek Adam’dan bozma Venom, 856 milyon dolar hasılat sağlayarak bu evrenin li­deri. 6 filmi sinemalara giren Son­y’nin film başı gişe kazancı ise 361 milyon dolar.

Meraklılarına müjde. Marvel Si­nematik Evreni 4 filminin tarihi­ni duyurdu. Buna göre; Fantasik Dörtlü: İlk Adımlar (25 Temmuz 2025), Avengers: Doomsday (1 Ma­yıs 2026), Spider-Man Brand New Day (31 Temmuz 2026) ve Aven­gers: Secret Wars (7 Mayıs 2027) sevenlerinin karşısına çıkacak. Bakalım Avengers, kendine ait olan gişe hasılat rekorunu yenile­yebilecek mi?

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