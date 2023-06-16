Kahramanmaraş turizm ile şahlanacak

Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgalinden kurtulan ilk şehir olarak destan yazan ve Kahraman unvanını alan Maraş, bu kez aynı destanı kentin turizminde yazmaya hazırlanıyor. Küllerinden yeniden doğmak için ayakları üzerine kalkan şehir, yabancı turist çekmek için seferber oldu.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, turizmi canlandırmak için harekete geçti. Eko turizmden gastronomi turizmine, inanç turizminden sağlık turizmine kadar birçok potansiyeli barındıran Kahramanmaraş’ta, bölgenin en büyük turizm yatırımlarından biri olan Başkonuş Yaylası öncülüğünde şehrin turizmi ele alındı.

Başkonuş Yaylası’nda düzenlenen toplantıya; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, son 5 yılda yaklaşık 60 milyon lira yatırım yaptıkları Başkonuş Yaylası’nın 4 mevsim hizmet verdiğini belirterek, “Kahramanmaraş da bizim gibi 4 mevsim turist çekebilecek potansiyelde. Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgalinden kurtulan ilk şehir olarak nasıl destan yazdıysak, benzer bir destanı cumhuriyetimizin 100’üncü yılında turizm sektöründe de yazmaya hazırız.” dedi.

Potansiyelimiz büyük

Şu an tamamen yerli turiste hizmet verdiklerini ve yabancı turistlerin de Kahramanmaraş’ın güzelliklerinden yararlanması için seferberlik başlatmak istediklerini belirten Erdoğanyılmaz, şöyle devam etti: “Şehrimizde turizmin bütün branşlarında hizmet verilebilecek potansiyel var. Başkonuş Yaylası olarak biz bu hizmetlerin önemli bir kısmını veriyoruz. "

Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş’ın potansiyelinin ise çok daha yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Örneğin Afşin Yedi Uyurlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girerek inanç turizminde çok önemli bir yer olduğunu tescilledi. Başta tarhana ve dondurma olmak üzere şehrimizin çok geniş bir ürün çeşidi ile gastronomi turizmi potansiyeli var. Termal turizmi ve sağlık turizmi konusunda oldukça önemli bir potansiyele sahibiz.”

Herkes elini taşın altına koymalı

Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş’ın potansiyelini en iyi Kahramanmaraşlıların bildiğini belirterek, şehirde hala turizm işletmesi sayısı ve hizmet türü açısından açık bulunduğunu aktardı.

Söz konusu açığın sadece otel konusunda olmadığını, şehrin yabancı turistleri ağırlayacak modern restoran ve işletmelere de ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğanyılmaz, “Sadece turizmle uğraşan iş insanlarımızın değil, diğer sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarımızın da Kahramanmaraş’ın kalkınmasına destek olmak için elini taşın altına koyması en büyük isteklerimizden. Kahramanmaraş’ı hep beraber kalkındıracağız.

Şehrin genelindeki tüm turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca şehrin içindeki baraj gölümüzde ne tür aktiviteler olabileceği konusunda da çalışıyoruz. Yamaç paraşütü için Kahramanmaraş oldukça önemli bir destinasyon. Boynuyoğunlu Şelalesi, Yeşilgöz mutlaka görülmesi gereken doğa harikası yerler. Andırın’da Ortaçağ’dan kalan 35 kale ziyaret edilmesi gereken yerlerden" diye konuştu.

Başkonuş dört mevsim hizmet verebiliyor

Başkonuş Yaylası’nın 4 mevsim hizmet verdiğini belirten Serhan Erdoğanyılmaz, “Şehrimizde turizmin bütün branşlarında hizmet verilebilecek potansiyel var. Başkonuş Yaylası olarak biz bu hizmetlerin önemli bir kısmını veriyoruz. Yaylamızda doğa yürüyüşlerinin yanı sıra ATV turları, at biniciliği ve bölge turları yapılabiliyor. Her yıl en az 10 bin çadır kuruluyor ve festivaller düzenleniyor. Başkonuş Yaylası 1.800 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor ve içinde bulunduğu endemik bitki türleri sayesinde özellikle solunum yolları rahatsızlığı çeken kişiler için doğal bir senatoryum görevi üstleniyor” dedi.

Havaalanı pistinin yönü değiştirilmeli

Serhan Erdoğanyılmaz, şehrin potansiyelinin yüksek olmasına rağmen, bu potansiyeli kullanılamamasının önünde engeller olduğunu da belirtti. Kahramanmaraş’ın turizmde şaha kalkması için olmazsa olmaz koşullardan birinin iyi bir havalimanı olduğunu belirten Erdoğanyılmaz, “Kahramanmaraş Havalimanı’nın uluslararası statü kazanmasını istiyoruz. Ancak bundan daha önemli bir sorunumuz var o da havaalanımızın pistinin yönü. Pistin yönünün ters olması nedeniyle yağışın yoğun olduğu dönemlerde uçakların iniş ve kalkışlarında sorunlar yaşanıyor” dedi.