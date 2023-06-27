Kalkınma Girişim'in fonu simülasyona yatırım yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı himayelerinde kurulan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş, ikinci yatırımını yaptı. Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş’nin kurduğu, Yenilikçi ve İleri Teknolojiler

Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, simülasyon konusunda dünyada 5 firmadan biri olan Simularge A.Ş’ye ortak oldu.

2 021 yılının Eylül ayında Türkiye’de ilk kez savunma ve finans bir araya gelerek yeni bir yatırım fonu oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı himayelerinde kurulan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin içinde Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş yer aldı. “Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” adı altında faaliyet gösteren bu fon ile savunma sanayi, yüksek teknoloji odaklı üretimi ve yeni teknolojiler geliştirilmesini hedefleyen yurtdışı bağımlılığını azaltan şirketlere yatırım odaklandı. Bu fonun ilk yatırımı ise nisan ayında gerçekleşti. Törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra SSTEK Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer, BEAM Teknoloji Genel Müdürü Mehmet Çakır, Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Genel Müdürü Elif Altuğ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Çelik, Ziraat Katılım Bankası Bölüm Başkanı Emre Birgen ile savunma sektörü temsilcileri katıldığı törenle duyurulan bu işbirliği ile ilk yatırım siber güvenlik alanına girdi. Orta vadede 1 milyar liralık büyüklüğe ulaşması beklenen fonun ikinci anlaşması da önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Finans ve savunma sektörünün öncü kuruluşlarının iştirak ettiği Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ikinci durağı ise similasyon konusunda Türkiye’nin en önemli şirketlerinden olan Simularge oldu. Fon, 2020 yılında dünya çapında incelenen 478 simülasyon girişimi arasında üretim sektörünü en fazla etkileyecek 5 firmadan biri olan yüzde 100 Türk sermayesine sahip olan Simularge AŞ’ye ortak oldu.

Dünya devi şirketlerle çalışıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 2023 Mayıs’a ilişkin Kiralık Konut Piyasası Görünümü araştırmasını yayımladı. Buna göre, ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı mayısta yüzde 101 oldu. Böylece nisan ayında yüzde 117 olan yıllık kira fiyatlarının yıllık artış oranı mayısta yüzde 101'e gerilemiş oldu. Mayıs ayında ülke genelindeki ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 113,2'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 109,4, Ankara'da yüzde 192,2, İzmir'de ise yüzde 150 olarak öne çıktı. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul'da 140,2 TL, Ankara'da 93,7 TL, İzmir'de ise 112,5 TL'ye yükseldi.