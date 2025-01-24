Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz, ancak kayıpları azaltabiliriz! Peki nasıl?
Kartalkaya’da yaşanan yangında kaybettiklerimiz hepimizi derinden üzdü. Bu son olmalı. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kazalar, terör saldırıları, toplumsal sorunlar, güvenlik konularında yaşanan sorunların önüne geçme, mücadele etme, önleyici tedbirleri alma ve zamanında müdahale etme ve kayıpları en aza indirebilmek sadece süreçlerin doğru işlemesi değil, aynı zamanda etkili bir bilgi iletişim ağı ve veri yönetim sistemi ve de güçlü bir denetim, kontrol, izleme ve uyarma sistemi ihtiyacını açıkça gözler önüne sermiştir.
Veri bilimi, yapay zekâ, veri analitiği ve akıllı değerlendirme teknolojileri ile destekli bir bilgi iletişim ağı ve veri yönetim sistemi ile kontrollü, dirençli ve dinamik bir düzene geçilmeli, aynı zamanda tüm bireylere, kurumlara, STK’lara bu türden sorunlara karşı sorumluluk hissetme ve ilgilileri uyarma bilinci de yerleştirilmelidir.
Sorunları önceden tespit etme
Güvenlik ve sürdürülebilirlik, krizlere tepki vermekten çok, bu krizleri önleme becerisine dayanmaktadır. Devlet kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş ile entegre bir bilgi iletişim ağı ve veri yönetim sistemi ile yanlış uygulamalar, ihmaller önceden tespit edilebilir. Örneğin depreme dayanıklılığı olmayan binalar, yangın önlemleri yetersiz yerler ve riskli bölgelerdeki yerleşim alanları kolayca tespit edilip, tüm ilgililer uyarılabilir. Kadına şiddet, çocuk istismarı, hayvan saldırıları, hayvan hakları ihlalleri ve birçok toplumsal sorunlar önceden ilgililere rapor edilebilir. Doğal afetler öncesinde uyarılar yapılabilir, hazırlıklar hızla koordine edilebilir. Terörist faaliyetler, organize suçlar ve bireysel şiddet olayları gibi sorunlar veri analitiği ile tespit edilip engellenebilir.
Denetim: Standartlara uygun olmayan yapıların, riskli yerleşimlerin ve yanlış uygulamaların tespiti için dijital denetim sistemine geçilebilir, denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşılıp, uygunsuzluk durumunda caydırıcı yaptırımlar uygulanabilir.
İzleme: Deprem riski altındaki bölgelerdeki sismik hareketler uyarı sistemi ile entegre bir şekilde yer alabilir. Ormanlar ve kamuya açık alanlar, IoT tabanlı sensörlerle izlenerek yangın riski anında tespit edilebilir. Sel ve su taşkını gibi riskler meteorolojik verilerle öngörülüp önceden bu ağ üzerinden uyarılar yapılabilir. Kadına şiddet, tacizler, hayvan hakları ihlalleri, hayvan saldırı ihtimalleri gibi durumlar öncesinde vatandaşların bildirimleriyle izlenebilir.
Uyarı: Mobil uygulamalar ve SMS bildirimleriyle halk ve ilgili kurumların anında bilgilendirilmesi sağlanabilir. Algoritmalar, riskli durumları analiz ederek doğru birimlere hızlıca iletebilir.
Veri bilimi ve yapay zekânın rolü
Veri bilimi ve yapay zekâ, güçlü bir bilgi iletişim ağı ve veri yönetim sisteminin ana taşıyıcılarıdır. Bu teknolojilerle, verilerdeki risk faktörleri belirlenip önceliklendirme yapılabilir. Anlamlı büyük veri analitiğiyle potansiyel tehlikeler ve sorunlar erken aşamada fark edilebilir. Görselleştirme araçları, karar vericilere sorunların haritalar ve grafiklerle sunulmasını sağlar.
Veri Toplama: Vatandaşlar, mobil uygulamalarla ihbarda bulunabilir. Akıllı sensörler, çevresel riskleri (ör; su taşkınları, hava kalitesi) sürekli izleyerek veriyi sisteme aktarır. Risk bölgelerinin izlenmesi, hasar analizinde uydu görüntüleri ve drone’lar kullanılabilir. Tüm bileşenlerden elde edilen veriler entegre edilebilir.
Veri Değerlendirme: Yapay zekâ algoritmaları ve analizler veri içindeki risk faktörlerini belirler. Verilerdeki olağandışı hareketler hızlıca işaretlenir. Analiz sonuçları, anlaşılır grafiklerle görselleştirilerek ilgili birimlere sunulur.
İhbarları Değerlendirme: İhbarlar, fotoğraf, video ve konum bilgisi ile desteklenebilir. Yapay zekâ, yanıltıcı ihbarları filtreleme ve doğrulama ile gerçek vakaları önceliklendirilebilir. Vatandaş, ihbar sonucunu sistemden takip edebilir.
Son Söz: Afetlere ve toplumsal sorunlara karşı mücadelede teknolojinin nimetleri hafife alınmamalı, es geçilmemeli. Bizler katkı vermeye hazırız.