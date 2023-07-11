Kısa vadeli düzeltmeler alım fırsatı

Üzeyir DOĞAN

Seçimin geride kalıp ekonomi yönetimin netleşmesi ve son olarak 22 Haziran’daki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası verilen mesajlara piyasaların bir kredibilite açmış olması da yükselişin %40’ı bulmasını sağladı. Yaşanan bu hızlı yükselişe rağmen borsamızın pahalı hale geldiğini söylemek mümkün değil. Son yükselişlerle birlikte BIST 100’ün fiyat/kazanç rasyosu 6,40 civarına yükselirken BIST 30’un fiyat/kazanç rasyosuu 5,75 civarında bulunuyor.

Tarihsel ortalamaları ve emsallerini baz aldığımızda orta vade için hala ciddi bir potansiyel taşıdığını da düşünmeye devam ediyoruz. Buna karşın 20 Temmuz’daki PPK toplantısı para politikasının ne hızda sıkılaşacağı açısından önemli bir gösterge olacak. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi piyasaların TCMB’yi bir kez daha test etme riski göz ardı edilmemeli.

Bu durum karar öncesi piyasalarda volatilitenin artmasına neden olabilir. TCMB bu testi de başarı ile geçebilecek olur ise daha istikralı bir fiyatlamanın önünün açılacağını düşünüyoruz. Son iki çeyrek finansal sonuçlarının deprem ve seçim nedeniyle tam olarak fiyatlanamadığı Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek finansal sonuçları yeni bir heyecan yaratabilir. TCMB ile birlikte Fed’in bu ayki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gideceği artık neredeyse kesinleşmiş durumda.

Ancak Fed’in bu faiz artışı ile durmayacağı endişesi de oldukça yüksek. Bu endişe yurtdışı piyasalarda da keyfin kaçmasına neden olmuş durumda. Geçen ay bankalarda son dönemde ortaya çıkan iflas haberleri ile Fed faiz artışına ara vermişti. Son risk testlerinin ardından sıkıntının sınırlı olduğu görülmüş ise Fed faiz artışı ile birlikte yeniden şahinleşebilir.

Yurtdışı açısından baktığımızda da bu riskin hiç de hafife alınmayacak kadar yüksek olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan ekonomi kurmaylarının ve devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın körfez ziyaretleri sermeye girişleri konusunda beklentileri artırıyor. Piyasa buradan kendine bir hikaye çıkartma peşinde ve hisse ve sektör bazlı hareketler bu beklenti nedeniyle ön plana çıkıyor. Yukarıda saydığımız riskler kısa vadeli bir düzeltmeye neden olacak olursa bunun orta vade için iyi bir alım fırsatı olacağı kanaatindeyiz.