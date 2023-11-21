Piyasalardaki Fed baskısı hafifledi

Geçtiğimiz hafta salı günü ABD’de beklentilerden daha iyi gelen enflasyon rakamları Fed’in faiz artış artışlarının sona erdiğini beklentisini güçlendirdi.

ABD’de ekim ayına ilişkin TÜFE rakamı piyasadaki %0,1’lik artış beklentisine karşın aylık bazda değişim göstermedi ve yıllık TÜFE %3,7’den %3,2’ye geriledi. Çekirdek TÜFE de %4,1 olan piyasa beklentisinin altında yıllık bazda %4,0 olarak gerçekleşti. ÜFE rakamı %0,1’lik artış beklentisine karşın ekim ayında aylık bazda %0,5 oranında düşüş kaydetti ve yıllık ÜFE %2,2’den %1,3 seviyesine geriledi. Çekirdek ÜFE %2,7 olan piyasa beklentisinin altında yıllık bazda %2,4 olarak kaydedildi.

Ekim ayında üretici fiyatlarında dört ayın ardından ilk kez negatif aylık enflasyon görülmüş oldu. Enflasyon rakamları ekonominin genelinde fiyat baskılarının azalmaya devam ettiğine işaret etti. Özellikle çekirdek tüketici enflasyonunun hem beklentilerin altında kalması hem de önceki aya göre hız kesmesi piyasalarda olumlu algılandı ve swap piyasalarında ilave bir faiz artışı ihtimali neredeyse sıfıra indi.

Enflasyon verisinin yanında haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde 231 bin kişi olarak açıklanması, süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısının 1 milyon 865 bin ile son iki yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesi ve sanayi üretiminin beklentilerden daha zayıf gelmesi ABD ekonomisinin bir miktar güç kaybettiğine ve istihdam piyasasında soğumanın sürdüğüne işaret etti ve Fed’in faiz artırımlarının sona erdiğini beklentisini destekledi. Fed’in önümüzdeki toplantılarda faiz oranlarını artırmayacağı %100’e yakın bir ihtimalle fiyatlanırken, 2024 Mayıs’tan itibaren de faiz indirimlerinin başlaması öngörülüyor.

Bu noktada Fed’e yönelik tahminlerde bulunan ABD’li yatırım bankalarının faiz artışlarının sonuna gelindiği konusunda büyük ölçüde fikir birliği içerisinde olduğu ancak faiz indirimlerinin boyutu konusunda ayrıştıkları görülüyor.

Bazı kurumlar ABD ekonomisinde daha sert bir yavaşlama ve Fed’den daha hızlı faiz indirimleri beklerken, diğer kurumlar ise ABD ekonomisinde ölçülü yavaşlama ve kademeli faiz indirimleri yönünde görüş bildiriyorlar. Biz bu noktada ikinci senaryoya daha yakın olduğumuzu belirtmek isteriz. İçeride ise TCMB’nin Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

Haziran ayından itibaren güçlü bir sıkılaşma sürecine giren ve ekim ayı toplantısında da 500 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini %35 seviyesine çıkaran TCMB’nin kasım toplantısında 250 baz puan faiz artışına giderek politika faizini %37,50’ye yükselteceği yönünde şekilleniyor. Aynı zamanda aralık ayında da TCMB’nin 250 baz puanlık faiz artırımının devam etmesi ve yılsonunda politika faizinin %40 seviyesine ulaşması yönünde piyasadaki beklentiler ağırlık kazanmış durumda. Beklentilerle uyumlu bir hamlenin piyasa üzerinde olumlu etkilerinin görüleceğini düşünüyoruz.