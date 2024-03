Fitch bir başlangıç devamı da gelecektir

Uzun süredir kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik anlamsız katılığından bahsediyorduk. Nihayet geçtiğimiz Cuma günü Fitch bu direnci kırdı ve Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırdı ve görünümü de durağandan pozitife yükseltti.

Bu hamle ikinci bir not artışının da gelebileceğini işaret etti. Diğer taraftan Fitch’in bu hamlesinin ardından Moody’s ile fark da iki kademeye çıkmış oldu. İlerleyen günlerde muhtemelen Moody’s ve S&P de kredi notu artışı hatta artışları gerçekleştirecekler. Bu yıl içeride biz plana sadık kalabilirsek not artışları sürekli gündemimizde olacak gibi duruyor.

Peki, bu not artışları piyasalara yansıyacak mı? Not artışları ya da düşüşleri kimsenin beklemediği sürpriz zamanlarda gelirse ilk etkiler genelde çok sert oluyor ama ihtimal dâhilindeyse önden fiyatlamaya gidildiği için bu ilk etki azalıyor.

Beklensin ya da beklenmesin not artışları ya da indirimleri orta ve uzun vadede ise öncesinde oluşan trendi destekliyor. Fitch’in not artışından ziyade görünümün durağandan pozitife çevrilmesi bekleniyor olsa da hiç kimsenin bayram değil seyran değil bu not artışı nereden geldi dediğini düşünmüyoruz.

Piyasa not artışının gelmesi gerektiğini savunuyor, kredi derecelendirme kuruluşlarının siyasi saiklerle not artırma konusunda yavaş hareket ettiğini savunuyordu. Bu nedenle beklenenden daha iyi bir karar gelmiş olmasına karşın ilk etki çok büyük bir şok ve coşku getirmedi. 12 yıl aradan sonra gelen bu ilk not artışının zaman içinde etkilerini görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz.

Önümüzdeki günlerde borsa tarafında özellikle bir önceki zirvenin kırılması ile birlikte pozitif fiyatlama isteğinin de artacağını düşünüyoruz. Fitch’in kapıyı açmasının ardından bundan sonraki süreçte Moody’s ve S&P karar tarihleri öncesinde not artışı beklentisiyle pozitif fiyatlamalar görebiliriz.

Tüm bunlar bir tarafa geçtiğimiz yıllarda kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde merdivenleri birer birer koşar adımlarla inen ülkemizin, önce çok aşağıda da olsa yönünü aşağıdan çevirmiş olması ve Fitch’in bu adımıyla indiği o basamaklardan en azından birini tekrar çıkmış olması oldukça sevindirici.

Ancak şunu unutmamak lazım ki indiğimiz o merdivenleri tekrar çıkmak, inmek kadar kısa sürede ve kolay olmayacak. Sabretmeyi bilmemiz lazım.