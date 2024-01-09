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Moody’s bu sefer pas geçmemeli

Üzeyir DOĞAN
Üzeyir DOĞAN PİYASANIN İÇİNDEN

Piyasalar bu hafta ile birlikte tatil rehavetinden çıkarak rutinine dönmeye başlıyor. Bu yeni dönemin TL varlıklar için en önemli hikâyesi yabancı yatırımcı girişlerinin hız kazanacağı beklentisi. 2024 yılında borsamızın yeni zirveler görerek, enflasyon üzerinde bir getiri sağlamasının ön koşulu da bu olarak görülüyor.

O halde endeksi yukarıya taşıyabilecek yabancıların giriş yaptığı ve yapmaya başlayabileceği hisselere odaklanmak daha doğru olanı. Endekste olası bir hareketin ilk olarak bu grupta yaşanacağını, yan hisselerin ise bu grubu geriden takip edeceğini düşünüyoruz. Haftanın ilk gününe de başta bankalar olmak üzere endekste genel olarak pozitif bir tablo ile başladık.

Bu hafta rutin veri takviminin yanında iki önemli başlığımız var. 11 Ocak Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günleri"nin ilkini New York'ta düzenleyecek. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de bu toplantıda yatırımcılarla buluşması bekleniyor.

Bu buluşmadan bir gün sonra ise geçtiğimiz ay piyasada çok da destek bulmayan gerekçelerle Türkiye’nin not ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmeyen kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirmesi bulunuyor.

Bu yılki ilk değerlendirmesinin geçen yılın son kararının mürekkebi kurumadan yapılacak olması not artışı beklentisini artırmış durumda. BIST 100 yaklaşık 6,50 BIST 30 ise yaklaşık 5,50 fiyat/kazanç oranıyla işlem görüyor. Biz bu rakamların altındaki çarpanları daha önce asrın en büyük krizlerinden biri olan 2008 küresel mortgage krizinde ve 2023’te seçim ve devamında ekonomik politikalara yönelik belirsizliğin zirve yaptığı mart-mayıs döneminde gördük.

Geçmişte seçim öncesi söylediğimiz borsamız çok çok çok ucuz söyleminin bugün için de geçerli olduğu kanaatindeyiz. Kısa vadede günlük gelişmeleri ve anlık fiyatları tahmin etmek çok zor olsa da majör bir değişiklik olmadığı sürece orta vadede BIST’te sabırlı yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.

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