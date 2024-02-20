Borsa teknik ve psikolojik açıdan ilk sınavını 10 bin civarında verecek

Borsa İstanbul’da yılbaşında başlayan yükseliş endeksi yeni zirvelere taşımaya devam ediyor.

9 bin puanın ve dolar bazlı olarak da 300 doların aşılması ile birlikte yakın vadede dolar bazlı zirveler olan 313 ve 324 dolar hedef olmaya başladı. Bugünkü kurlarla hesap ettiğimizde bu rakamlar 9.650 ve 10.000 seviyelerine tekabül ediyor. 10.000 aynı zamanda psikolojik olarak da önemli olacaktır.

Endeksin bu seviye öncesinde ya da hemen üzerinde ufak çaplı da olsa teknik bir düzeltme yapma ihtimali göz ardı edilmemeli. Kısa vadeli işlem yapanların bu bölgede bir miktar dikkatli olmasında fayda var. Buna karşın tam zirveyi yakalamaya çalışmak için endeks yükselirken satış yapmayı doğru bulmuyoruz.

Bunun yerine bir stop loss stratejisi oluşturarak kademeli olarak endeksi takip etmek daha doğru olacaktır. Endekste kısa vadede bu bölgelerde bir zorlanma beklesek de henüz trendin dönüşüne dair güçlü bir sinyal yok. Hatta temel açıdan endeksin daha yüksek seviyeleri görmesine yönelik birçok emare olduğunu da düşünüyoruz.

Gelen son yabancı kurum raporlarında da başta bankalar olmak üzere hisse hedef fiyatlarında yapılan yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekiyor. Bu revizyonların içinde henüz bir not artışı ve CDS primlerinde yaşanabilecek anlamlı düşüşlerin de etkisinin olmadığını düşünüyoruz. Yani olası not artışları ve CDS primlerinin 200- 250 bandına gelmesi yapılan tahminlerde bir kez daha yukarı yönlü revizyonlar getirebilir.

Bu olasılığın çok uzak olmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenle kısa vadede 10.000 civarında teknik gerekçelerle endekste zorlanma ve ufak çaplı bir düzeltme görsek de bunun yeni bir alım fırsatı oluşturacağını düşünüyoruz. Orta ve uzun vade düşünenlerinse mevcut pozisyonlarını koruması, olası düşüşlerde ise hisse ağırlıklarını bir kez daha artırmaları faydalı olabilir.