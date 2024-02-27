BIST 100’de not beklentisi fiyatlara girebilir

Borsa İstanbul’da son günlerde endeks bazında yeni rekorlar görülmeye devam edilse de hareketin ivme kaybettiğini söylemek mümkün. Yılbaşından sonra çok hızlı yükselen BIST 100’de bir soluklanma dönemi yaşanması şaşırtıcı değil. Hatta zaman zaman günlük bazda yaşanabilecek düzeltmeler de sürpriz olmamalı.

Buna karşın ana trendi değiştirecek çok fazla bir argüman görmüyoruz. Bu nedenle bu tür yaşanabilecek düzletmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte endeks içinde sektörel ve hisse bazlı ayrışmalar temel ve teknikten bağımsız bir şekilde yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edebilir. Bir günün iyi olanı ertesi günün kötü olanı olabilir.

Bu nedenle endeksteki sıkışma sonlanıp yeni bir trend başlayana kadar bu tür ayrışma yaşananlarda kısa vadede kar alımlarını yapmak faydalı olabilir. Gelecek hafta Cuma günü Fitch’in planlı Türkiye değerlendirmesi var. Uzun süredir not artırımı konusunda Türkiye’ye karşı gereksiz bir direnç gösteren derecelendirme kuruluşları nezdinde Fitch ilk hamleyi yapabilir.

Bu beklentinin Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalarda da etkili olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle karar öncesi zaman zaman dalgalanmalar yaşasak da genel itibariyle olumlu havanın korunacağını ve endeksin bu süre içinde psikolojik 10 bin direncini de test edeceğini düşünüyoruz. 10 bin aynı zamanda dolar bazlı yakın zirvelerden biri olan 324 doların bugünkü kurlarla karşılığı oluyor.

Endeks için bu seviyelerin ıskontoyu ortadan kaldıracak, pahalı diyebileceğimiz seviyelerden hala çok uzak olduğunu düşünmekle birlikte, piyasanın düz rakam takıntılarından ve yılbaşından beri sağlanan yüksek getirilerden dolayı bu bölgede güçlü bir dirençle karşılaşması sürpriz olmayabilir. 10 binin aşılması esnasında “boğa tuzağı” olarak adlandırabileceğimiz yanılsamalar olabilir. Bu nedenle bu bölgede yeni maliyet yapmak konusunda biraz dikkatli olmakta fayda olabilir.