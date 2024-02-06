İki önemli başlık “Enflasyon raporu” ve “Enflasyon muhasebesi”

Hafta sonu gelen TCMB Başkanı değişim haberi piyasalarda oldukça soğukkanlı karşılandı. Daha önceki değişimlerin aksine bu seferki değişimin uygulanan politikalardan ziyade kişisel gerekçelerle olmuş olması, yeni başkanın mevcut politikalarda devamlılığı sağlayacağı beklentisi bu soğukkanlılığın temel nedeni.

Tüm bunlara rağmen piyasaların yeni gelen başkanı test etme alışkanlığı bu sefer de devreye girecek mi bunu yakın zamanda göreceğiz. 8 Şubat’ta yeni başkan enflasyon raporu sunumuyla piyasaların karşısındaki ilk sınavını verecek.

Bu açıdan kritik bir toplantı olacak. TCMB’nin son dönemdeki politika faizi üzerinden yürütülen sıkılaşmanın sonuna gelindiği mesajı tekrarlanacak mı yoksa piyasa yeni başkandan yeni faiz artışları beklentisine mi girecek bu toplantıda verilecek mesajların nasıl yorumlanacağına bağlı.

Hafta başında açıklanan enflasyon rakamı her ne kadar beklentinin bir miktar üzerinde gelse de enflasyonun beklentilerinin ana eğiliminde çok büyük bir sapma getirmeyecektir. Bu nedenle normal şartlar altında bu hafta açıklanacak enflasyon raporunda yılsonu enflasyon tahminlerinde bir değişim olmayabilir.

Bir değişim söz konusu olacak olursa bunun politikalarda da bir değişim getirmesi gerekir ki, bu durum tüm TL varlıklarda yeni bir fiyatlama döngüsü başlaması anlamına gelir. Bu nedenle sunumda bakacağımız ilk rakam yılsonu enflasyon tahminleri olacaktır.

Şirketler tarafına dönecek olursak içinde bulunduğumuz yılsonu finansal sonuçların açıklanması döneminde enflasyon muhasebesi kaynaklı önceki yıllarda farklı finansal gösterimlerle karşı karşıya kalacağız gibi bir görünüm var. Özellikle geçmiş yıl finansallarında enflasyon muhasebesinden etkilenmeyen kalemlerin gösteriminde ve bu rakamların karşılaştırılmasında çok ciddi yorum farkları ortaya çıkabilir.

İlk açıklanan finansallarda görülen uyarlamalar tüm şirketlerde benzer şekilde uyarlanacak mı bu uyarlamalar yapılınca şirketlerin nakit akımlarından piyasa çarpanlarına kadar yapılacak değerlendirmelerde nasıl bir yorum yapılacak tahmin etmek gerçekten zor. Yeni gelen finansallarla ortaya çıkacak hedef fiyatlarda çok geniş bir skala ortaya çıkabilir.