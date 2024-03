Borsada ana trend bozuluyor mu?

Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta başlayan düzeltme bu haftaya başlarken de etkili oldu.

Hafta başında açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon dışında majör bir değişim olmamasına karşın endeksin 9 bin puanın altını gördü. Böylelikle endeks ocak başında başlattığı yükseliş trendini de test etmiş oldu. Bu geri çekilmeye karşın henüz endekste trend bozacak ve ana senaryomuzu değiştirecek bir risk görmüyoruz.

Yaşanan geri çekilmeyi şimdilik bir düzeltme hareketi olarak takip ediyoruz. Endekste yeniden bir rahatlama sağlanması içinse en azından 9.200 üzerinde kapanışlar görülmesine ihtiyaç var.

Bu nedenle yeni alım yapacakların ya da pozisyonlarına ilave yapmayı düşünenlerin buranın geçilmesini beklemesinde fayda var. Temel açıdan ise orta ve uzun vadeli düşünenler için endeksi ucuz bulmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonunda Cuma günü ABD’de istihdam verileri ve ardından akşam saatlerinde de Fitch’in Türkiye değerlendirmesi var.

ABD istihdam verisi tarafında bir tahmin yapmaya çalışmanın çok faydası olmadığını düşünüyoruz. Nitekim ABD’de yapılan tahminlerden bile çok ciddi sapmalar olduğunu biliyoruz. Sadece geçen ayki gibi güçlü bir verinin gelmesinin hisse senetlerinde yükselişe destek olacağı, altın gibi değerli metallerde ise bir düzeltmeye neden olabileceği göz önünde bulundurulmalı.

Aksi olursa yani zayıf bir veri gelirse de bunun tam tersi beklenebilir. Diğer taraftan Fitch konusunda genel beklenti not görünümünün durağandan pozitife çevrilmesi. Not artırımı konusunda çok katı kalan derecelendirme kurumlarının tavırlarında bir değişiklik olup olmadığını hafta sonunda göreceğiz. Düşük olasılık verilse de bir not artışı sürprizinin piyasa fiyatlamasına ciddi pozitif katkı yapacağını düşünüyoruz. Not artışı olmasa bile en azından negatif bir açıklama gelmeyeceğini bilmek karar öncesinde stresi düşürüyor.