BIST 100 temel olarak ucuz ama teknik olarak zayıf

Şirketlerin üçüncü çeyrek sonuçları geride kaldı. Açıklanan sonuçlara baktığımızda genel anlamda verimli bir sezon geçtiğini söylemek mümkün. Birçok şirket pozitif olan beklentilerinden daha güçlü finansal sonuç açıklarken hem Borsa İstanbul’da yaşanan düşüş hem de açıklanan karların etkisi ile BIST 100’ün fiyat kazanç oranı ekim ayında ulaştığı 8,5 civarından 6,5 civarına kadar geriledi.

Düşen çarpanlara ilave olarak son haftalarda CDS primlerinde de anlamlı bir düşüş gördük. Bu durum Borsa İstanbul’da potansiyel yeniden artıran bir durum. 6,5 civarındaki fiyat/kazanç oranı BIST 100’de son yıllarda 2008 krizi ve bu yıl seçim öncesi dönemde kısa vadeli olarak aşağı yönlü ihlal edilen seviyeler.

Mevcut durumda BIST 100’ün bir kez daha bu çarpan seviyelerinin altında kalıcı bir hareket yapma ihtimalini düşük olarak görüyoruz. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, Borsa İstanbul’da yukarı yönlü potansiyelin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Teknik olarak baktığımızda ise BIST 100 endeksi hafta içinde geçtiğimiz hafta başındaki açılışla birlikte ekim ayında başlayan düşüş trendini kırdı ve sonrasına hafta boyunca buranın üzerinde kapanışlar gerçekleştirerek olumlu bir görünüm oluşturdu. Buna karşın bu kırılımın ardından güçlü bir alım gelmemiş olması hatta geçtiğimiz haftanın ortalarından başlayarak yeniden bir düşüş serisine girmiş olması ise negatif taraf.

Bu durum bize endeksin bir süre dar bir alanda git gel yapma ihtimalinin artığını gösteriyor. Aşağıda daha önceki tepkinin de geldiği 100 günlük ortalamanın bulunduğu 7.475 civarı en güçlü destek konumunda iken, kısa vadede 7.800 üzerinde kapanış ihtimalinin oluştuğu günler olumlu görünümü destekleyecektir. Bununla birlikte yukarıda 8.080 seviyesi aşılmadan kalıcı bir yükseliş trendine girildiğini söylemek zor olacaktır. Bu nedenle hafta içinde izleyeceğimiz en önemli seviye burası olacak.