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BIST’in gidecek daha çok yolu var

Üzeyir DOĞAN
Üzeyir DOĞAN PİYASANIN İÇİNDEN

BIST 100 endeksinde aralık sonunda görülen dip seviyelerden sonra başlayan yükseliş %25’i aştı.

Endeks tarihi zirvesinin ardından psikolojik ilk direnç olan 9.000 puan seviyesini de aşarak buranın üzerinde hem günlük hem de haftalık kapanış gerçekleştirdi. Bu haftaya da güçlü bir başlangıç yapan endekste kısa vadede 10.000 psikolojik direncinin potaya girdiğini düşünüyoruz.

Bu son yükselişe ve endeksin kırdığı yeni zirvelere rağmen, endeksin hem kendi tarihsel ortalamalarına hem de emsallerine kıyasla hala ıskontolu olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta TCMB’nin açıkladığı enflasyon raporu sunumunda verilen mesajları göz önünde bulundurduğumuzda, makro istikrarı ve dolayısıyla finansal istikrarı da destekleyici politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini anlıyoruz.

Bu durum ilerleyen günlerde Türkiye’nin risk priminde düşüş getirebileceği gibi kredi notunda da artışları öne çekebilir. Bu beklenti endeks tarafındaki olumlu havayı desteklemeye devam edecektir. Yılın ilk yarısında bu beklentilerin gerçekleşmesini beklerken, ikinci yarıda küresel ölçüde başta Fed ve ECB olmak üzere gelecek faiz indirimleri ve içeride dezenflasyon süreciyle birlikte TCMB’nin de faiz indirimi sürecini başlatabileceğine yönelik beklentilerin endeksi çok daha yüksek seviyelere taşıyabileceğini düşünüyoruz.

İlerleyen günlerde geçmiş yıllarda sıkça karşılaştığımız, piyasaların dengesini bir anda alt üst edecek bir “kara kuğu” ile karşılaşmazsak 2024 yılında Borsa İstanbul’un tahmin edilenlerin çok daha üzerinde pozitif sürprizlere de gebe olabileceğini düşünüyoruz. BIST 100 endeksinde 2013 yılında 500 dolar zirvesini gördüğümüz dönemde ABD’de S&P 500 endeksin 1500 civarında yer alıyordu.

Bugün S&P 500 endeksi 5000’in üzerini test ederken BIST 100 endeksinde 300 doları bile bulmayan rakamların pahalı olduğunu düşündürecek çok fazla argüman bulamıyoruz. Elbette aradaki farkın birkaç yılda kapanması mümkün değil ama ekonomide rasyonele dönüş hikâyesi bu farkı azaltmak adına bir fırsat oluşturuyor. Tüm risklere karşın bu potansiyel yıl boyunca başta yabancılar tarafında olmak üzere iştah kabartmaya devam edebilir.

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