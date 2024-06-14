KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nereye koşuyor?
Öncelikle 20 Temmuz 2024 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci, Cumhuriyetin de 41'inci yıl dönümü şimdiden kutlu olsun. Sen Çok Yaşa KKTC!
Ufuk 2033 Bilişim Adası KIBRIS Vizyon Çalıştayını 6 Haziran‘da Kıbrıs Lefkoşa’da gerçekleştirdik.10 masada 10 konu tartışıldı.TOBB Yazılım Meclisini temsilen katıldığım ve “Uluslararası Yatırımlar, Nitelikli İşgücü İstihdam ve Girişimcilik Teşvik Yöntemlerinin Belirlenmesi” konusunu çalıştığımız 10 Numaralı Masanın kolaylaştırıcılığını üstlendim.Türkiye ve KKTC’den kamu, özel sektör, akademi ve STK temsilcilerinden oluşan 164 uzman katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin TATAR: “Malta'nın başardığını arkamızda Türkiye Cumhuriyeti varken, haydi haydi başarırız.”
Dijital dönüşümle ilgili yasalar geçti ve tüzükler hazırlanıyor. Gençlere daha iyi bir gelecek sunmak ve ülkeye yön vermelerini sağlamak için bilişim ve teknoloji konusu çok önemli. Ambargolara rağmen bilgi ve veri akışı gerçekleşiyor. Uluslararası bankacılık işlemleri yürütülüyor. Yurtdışında başarılı olan insanımız ülkesine geri dönüp, yatırım yapmak istiyor. E-devlet projesinin tamamlanması ve dijital dönüşümün gerçekleştirilmesiyle trafik ve akıllı şehirler gibi birçok konuda gelişme yaşanacak. Turizm, yükseköğretim ve sanayi bölgelerinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla bilişim adası olma yolunda ilerliyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR: “KKTC'nin Bilişim Adası olması için tam destek vereceğiz.”
Türkiye olarak KKTC'nin bir teknoloji, yenilik ve işbirliği merkezi olma yolculuğunda, her konuda olduğu gibi yanındayız. KKTC'nin de bir bilişim üssü haline gelmesi için kardeş ülkedeki muadil kurumlarla işbirliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Çalıştay, Ar-Ge ve inovasyon altyapısının güçlenmesinde, bilgi temelli ekonomisinin daha ileriye taşınmasında önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bilişim Adası hedefiyle, KKTC'nin dünya ile entegre olmasını, dünyanın önemli bilişim üslerinden biri olması için bilişim altyapılarının geliştirilmesini, uluslararası alanda tanınan bir bilişim merkezi haline gelmesini amaçlıyoruz.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan ARIKLI: “Bilişim Adası Vizyonunu gerçekleştirmek bizim ana misyonumuz olacak!”
Bilişim Adası Kıbrıs Vizyonu, bizim ve bizden sonraki hükümetlerin misyonu olmalı. Malta, Finlandiya, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin bilişimi devlet politikası haline getirerek milyarlarca dolar elde ettiler. Ambargolar, siyasi tanınmama buna engel olmamalı. Her Eve Fiber Altyapı projesini yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefledik. Ülkede 24 üniversitemiz var. Bilgisayarla ve yazılımla ilgili çeşitli bölümlerde okuyan gençleri burada tutmak zorundayız.
TBD Genel Başkanı Rahmi AKTEPE: “KKTC'nin Bilişim Adası olması için tüm uzmanlarımızla çalışacağız.”
KKTC, Teknoloji ve inovasyon merkezi, hızla gelişen bir teknoloji üssü, bilişim adası haline gelebilir. Teknolojiyi doğayla, yaşam tarzıyla harmanlayarak yeni bir başarı modeli oluşturabiliriz. Hem yatırımcıları hem de yenilikçi zihinleri bu adaya çekmek sadece ada halkı için Türkiye'miz için de stratejik bir hamle olacak. Zaman kaybetmeden bu fırsatı değerlendirmeli, KKTC'nin potansiyelini açığa çıkararak birlikte büyük başarılara imza atmalıyız.