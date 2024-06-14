KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nereye koşuyor?

Öncelikle 20 Temmuz 2024 Kıb­rıs Barış Harekatı'nın 50'nci, Cumhuriyetin de 41'inci yıl dönümü şimdiden kutlu olsun. Sen Çok Yaşa KKTC!

Ufuk 2033 Bilişim Adası KIBRIS Vizyon Çalıştayını 6 Haziran‘da Kıb­rıs Lefkoşa’da gerçekleştirdik.10 ma­sada 10 konu tartışıldı.TOBB Yazı­lım Meclisini temsilen katıldığım ve “Uluslararası Yatırımlar, Nitelik­li İşgücü İstihdam ve Girişimcilik Teşvik Yöntemlerinin Belirlenme­si” konusunu çalıştığımız 10 Nu­maralı Masanın kolaylaştırıcılığını üstlendim.Türkiye ve KKTC’den ka­mu, özel sektör, akademi ve STK tem­silcilerinden oluşan 164 uzman ka­tıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin TATAR: “Malta'nın başardığını arkamızda Türkiye Cumhuriyeti varken, haydi haydi başarırız.”

Dijital dönüşümle ilgili yasalar geç­ti ve tüzükler hazırlanıyor. Gençlere daha iyi bir gelecek sunmak ve ülke­ye yön vermelerini sağlamak için bi­lişim ve teknoloji konusu çok önem­li. Ambargolara rağmen bilgi ve veri akışı gerçekleşiyor. Uluslararası ban­kacılık işlemleri yürütülüyor. Yurtdı­şında başarılı olan insanımız ülkesi­ne geri dönüp, yatırım yapmak istiyor. E-devlet projesinin tamamlanma­sı ve dijital dönüşümün gerçekleşti­rilmesiyle trafik ve akıllı şehirler gi­bi birçok konuda gelişme yaşanacak. Turizm, yükseköğretim ve sanayi böl­gelerinde yürütülen Ar-Ge çalışmala­rıyla bilişim adası olma yolunda iler­liyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh­met Fatih KACIR: “KKTC'nin Bili­şim Adası olması için tam destek ve­receğiz.”

Türkiye olarak KKTC'nin bir tek­noloji, yenilik ve işbirliği merkezi ol­ma yolculuğunda, her konuda oldu­ğu gibi yanındayız. KKTC'nin de bir bilişim üssü haline gelmesi için kar­deş ülkedeki muadil kurumlarla iş­birliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Çalıştay, Ar-Ge ve inovas­yon altyapısının güçlenmesinde, bilgi temelli ekonomisinin daha ileriye ta­şınmasında önemli bir kilometre ta­şı olacaktır. Bilişim Adası hedefiyle, KKTC'nin dünya ile entegre olmasını, dünyanın önemli bilişim üslerinden biri olması için bilişim altyapılarının geliştirilmesini, uluslararası alanda tanınan bir bilişim merkezi haline gelmesini amaçlıyoruz.

Bayındırlık ve Ulaştırma Baka­nı Prof. Dr. Erhan ARIKLI: “Bilişim Adası Vizyonunu gerçekleştirmek bi­zim ana misyonumuz olacak!”

Bilişim Adası Kıbrıs Vizyonu, bi­zim ve bizden sonraki hükümetlerin misyonu olmalı. Malta, Finlandiya, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin bilişimi devlet politikası haline geti­rerek milyarlarca dolar elde ettiler. Ambargolar, siyasi tanınmama buna engel olmamalı. Her Eve Fiber Altya­pı projesini yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefledik. Ülkede 24 üni­versitemiz var. Bilgisayarla ve yazı­lımla ilgili çeşitli bölümlerde okuyan gençleri burada tutmak zorundayız.

TBD Genel Başkanı Rahmi AKTEPE: “KKTC'nin Bilişim Adası olması için tüm uzmanlarımızla çalışacağız.”

KKTC, Teknoloji ve inovasyon mer­kezi, hızla gelişen bir teknoloji üssü, bilişim adası haline gelebilir. Tek­nolojiyi doğayla, yaşam tarzıyla har­manlayarak yeni bir başarı mode­li oluşturabiliriz. Hem yatırımcıları hem de yenilikçi zihinleri bu adaya çekmek sadece ada halkı için Türki­ye'miz için de stratejik bir hamle ola­cak. Zaman kaybetmeden bu fırsatı değerlendirmeli, KKTC'nin potansi­yelini açığa çıkararak birlikte büyük başarılara imza atmalıyız.