Koç, 100 milyon yatırdı Token'i Avrupa'ya taşıdı
Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerin başında e-ticaret geliyor. 2021 yılında 381 milyar liralık büyüklüğe ulaşan sektör, 2022’yi ise 700 milyar liralık ciro ile kapattı. Yerli ve yabancıların yoğun ilgi gösterdiği e-ticaret alanı, ödeme sistemlerinin de büyümesini sağladı. Sektörün en önemli oyuncularından biri de Koç Holding’e ait Token Ödeme Sistemleri oldu. 2020 yılında kurulan Token, Merkez Bankası’nın ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet lisansı almasının ardından Ödero markası ile hızla büyüdü.
Yurtdışında da ofisler açmaya odaklanan Ödero, ilk operasyonuna da Romanya’da başladı. Token Payment Services Srl adıyla şirket kuran Ödero, dün Romanya’da faaliyete başladı. Şirket, 100 milyon lira yani bugünkü kurla 5 milyon euroluk yatırımla hizmete girdi. 2023 yılına kadar Ödero, ülkedeki yatırım miktarını 7 milyon euroya çıkaracak.
İki finansal çözüm sunacak
Token Ödeme Sistemleri’nin Romanya Ülke Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özmen, “Romanya pazarına iki finansal çözümle giriyoruz: Online ödemeler için bulut platformu OderoPAY ve Beko Smart EFT-POS cihazı OderoPOS ile ödeme sektöründe yeni standartlar belirlemeyi hedefliyoruz. Her sektördeki her büyüklükteki şirkete çok çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı ödeme ürünleri ve hizmetleri sağlamayı planlıyoruz. Amacımız, onlara müşterilerine yansıtılabilecekleri cazip, esnek koşullar sunuyor” dedi.
800 bin kullanıcısı var
Özmen, “Geçtiğimiz 10 yılda, Romanya, başlangıç ekosistemi ve yukarı doğru ölçeklenme yeteneği açısından Avrupa’nın en çekici fintech pazarlarından biri haline geldi. Bu nedenle Token’in Türkiye dışındaki ilk girişimi olarak Romanya’yı seçti. Ardından küresel kalkınma stratejisi olarak Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’ya açılmak istiyoruz” diye konuştu.
800 binden fazla kullanıcı portföyü ile ödeme platformlarında Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Token’de, günde yaklaşık 4 milyon işlem gerçekleşiyor. Türkiye’de Ödero markasıyla faaliyet gösteren şirket, yurtdışında ise Odero adıyla çalışmalarını sürdürecek.